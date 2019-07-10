聯準會7月必定降息？市場等著拆解鮑爾證詞

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 今 (10) 日起將出席為期兩天的國會聽證會。從市場近期動向，可以看出期權交易員們很有信心聯準會將在這個月決定降息，那未來呢？那就要看鮑爾說些什麼了。

彭博社報導，從聯邦基金期貨利率的變化來看，市場認為聯準會 7 月將決定降息，而且是完整的 1 碼。但對於 2019 全年寬鬆的程度，看法比之前來得略為保守一些；但不少交易員仍然認為，今年不會只降息一次。

法國興業銀行分析師指出，要有更嚴重的經濟下行訊號，聯準會才會採取一連串降息，但從 6 月就業數據來看，似乎不太可能。

美國 6 月新增 22.4 萬個職位超乎外界預期，聯準會可能沒有必要採取太激烈的行動。因此今日所公布的 6 月會議紀要，想必會被市場細細掰開揉碎來解讀。

荷蘭合作銀行 (Rabobank) 研究部主管表示，如果鮑爾表達出不樂觀、計畫推行更多措施，那麼市場可能會大漲，但企業信心卻會變差。

歐洲債市周三出現一波賣壓，德國公債殖利率來到 7 月最高點，因為歐元區工業生產數據優於預期。但歐盟仍然下修了經濟展望，周二拍賣的義大利 50 年期公債出現強勁需求，吸引超過 170 億歐元資金。

周三歐股時段，德國 10 年期公債殖利率上揚 7 個基點至 -0.28%，美國 10 年期公債殖利率則上揚 4 個基點至 2.1%；美國 2 年期公債殖利率則小升 2 基點來到 1.93%，從 6 月低點的 1.69% 回升。

現在市場等待鮑爾發言，看會不會透露出「偏鷹」的訊息。渣打銀行外匯研究部主管認為，如果鮑威爾透露出只降息一次的意思，即使是 7 月就降，仍會對市場定價造成重大打擊。

美國第 2 季經濟成長有所放緩，而支持降息者認為，疲弱通膨和全球貿易緊張情勢都是聯準會應該降息的理由。三菱日聯證券分析師認為，鮑爾可能會做出謹慎樂觀的發言，鴿派人士或許會有點失望，但面對經濟的風險，聯準會未來仍可能會降息因應。

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