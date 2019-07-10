對世界好、對股東也好！元大臺灣ESG永續ETF瞄準三面向

隨著氣候變遷、環境汙染、生態環境破壞等議題浮出檯面，現今投資人對於企業的要求，除了提供就業機會與獲利成長，還要注重對於周遭環境及上下游相關人事物的保護與公平對待，追求永續理念，而非僅「造橋鋪路辦校賑災」這種一次性捐贈。在這個宗旨下，具體作為主要包含有三大面向: 環境保護 (Environmental)、社會責任(Social Responsibility) 和公司治理(Governance)，一般簡稱「ESG」。

根據全球永續投資聯盟 (GSIA) 統計，截至 2018 年底，全球相關永續投資金額超過 50 兆美元，其中又以整合 ESG 因子選股規模成長最為快速。目前全球包含英國、加拿大、歐盟、台灣等十國，超過 9 兆美元的退休基金，已將 ESG 因子納入投資標的篩選準則。觀察到潮流勢不可擋，元大臺灣 ESG 永續 ETF 基金追蹤臺灣永續指數(FTSE4GoodTIP Taiwan ESG Index)，全方位囊括「ESG」三大訴求，即將於 8/5 開始募集。

觀察企業歷年營收獲利資料，有落實 ESG 的企業 (即入圍臺灣永續指數成分股且有做 CSR 報告的上市公司)，不僅經營效果多數逐年成長，每股盈餘中位數更是年年攀升，反之未落實 ESG 的企業(沒有入圍臺灣永續指數且也沒有做 CSR 報告的上市公司) 營收獲利穩定度相對不高。

由此可以發現，一家重視「ESG」的企業，對世界好，對股東也好。因為從消極面來說，重視 ESG 的企業可以避開掏空公司等財務地雷、影響社會觀感的負面新聞，在積極面來看，因為重視這樣的趨勢而能研發創造符合 ESG 趨勢的產品與服務，獲得消費者認同，形成企業、消費者與股東三贏的局面。