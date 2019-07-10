〈台塑四寶業績發表〉旺季到+股利入帳 Q3營運將成長 下半年可優於上半年

台塑四寶今 (10) 日召開業績說明會，第 3 季旺季來臨，加上現金股利挹注，普遍正向看待第 3 季獲利可望優於第 2 季、下半年可望優於上半年。至於油價方面，台塑化預估，第 3 季將走揚，但第 4 季會微幅修正。

台塑 (1301-TW) 董事長暨總經理林健男指出，第 3 季雖然進入石化旺季，有利下游去化庫存，但因為配合台塑化歲修，整體開工率 90%，較第 2 季的 93% 下滑，加上全球乙烯、丙烯等新增產能陸續開出，將石化產品價格拉升不易，預估營收將下滑。

不過，台塑第 3 季在 70 億元現金股利挹注下，預估獲利還是維持季增，此外，美國德州 HDPE、LDPE 2 個新廠，也分別將於 7-8 月陸續投產，將為營運增添動能。

南亞 (1303-TW) 董事長吳嘉昭表示，第 3 季將恢復成長，主要是 7 月開始邁入電子材料旺季，且貿易戰刺激下，5G 時程推進，像是華為 5G 就加速布建，以及 AI、IoT 等趨勢應用，都將推升南電、南亞科的產品需求成長，目前電子材料營收約佔 4 成左右。

至於化工業務，雖然目前 EG 價格依舊處於低檔，但下游持續去化庫存，加上下半年中國聚脂產能持續開出，也有助庫存去化、支撐價格，也可望帶動開工率回升，加上還有 23.4 億元的現金股利挹注，正向看待第 3 季將恢復成長。

台化 (1326-TW) 副董事長洪福源則表示，過往都說「五窮六絕七死、八活金九銀十」，通常 7 月會是最差，但目前看起還是賣得出去，接下來 8 月開始進入旺季，且下半年都沒有大型定檢，預計營運可望逐季升溫，下半年將優於上半年，且第 3 季也將有 81 億元的現金股利入帳，將推升獲利表現。

不過他也坦言，旺季需求會增加，但是今年看來不會「旺到過熱」，主要還是下半年供給面增加，加上貿易戰延續，市場依舊保持觀望，產品價格不敢預期能大幅上漲。

至於今年初因工安意外停工的芳香烴三廠，洪福源指出，目前復工狀況符合預期，只要配合主管機管，預計可以在 9 月重新開車。

台塑化 (6505-TW) 總經理曹明則認為，第 3 季杜拜原油一桶將會漲回 64 美元，第 4 季則預計在 61-62 美元之間，但成品油價格會向上走，都將帶動下半年營收增加，也會配合各成品油的價格、利差波動，調整煉製品項。

此外，台塑化第 3 季也預計有 41.6 億元的現金股利入袋，將挹注第 3 季及下半年的獲利表現。