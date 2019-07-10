歐股盤前─市場聚焦鮑爾赴國會作證 指數期貨走跌

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾，週三、週四赴國會作證，投資人將聚焦其言論，找尋降息與否的蛛絲馬跡；今 (10) 日歐股盤前，指數期貨走跌。

台北時間週三下午 2 點 32 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.29%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.06%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.22%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.04%。

截至發稿，上證綜指下跌 0.34%，深證成指下跌 0.36%；南韓 Kospi 指數上漲 0.39%，日經 225 指數下跌 0.15%；台股收漲 95.7 點，至 10798.48 點。

科技股走強，抵銷投資人對企業財報前景不佳的疑慮，昨日美股漲跌互見，道瓊工業指數收跌 22.65 點 (0.08%)，至 26783.49 點；標普 500 指數收漲 3.68 點 (0.12%)，至 2979.63 點；那斯達克指數收漲 43.35 點 (0.54%)，至 8141.73 點。

鮑爾週三、週四，將先後赴眾議院及參議院作證，Fed 也會公布 6 月決策會議紀錄，投資人將根據相關資訊，找尋降息與否的線索。

美國貿易代表賴海哲 (Robert Lighthizer)、財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin)，週二與中國國務院副總理劉鶴、商務部長鍾山通電話；這是自貿易戰休兵以來，雙方高階官員首度接觸。

白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 透露，雙方仍有幾項重要議題待解，能否達成貿易協議，還在未定之天，就像美式足球，「已來到達陣區前 7 碼，卻無法攻進達陣區。」

高盛、摩根士丹利等多家金融機構預測，在經濟成長趨緩、通膨率低於目標值的情況下，歐洲央行 (ECB) 最快將於今年 9 月或明年初，重啟量化寬鬆 (QE) 政策。

國際貨幣基金 (IMF) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 獲提名接任歐洲央行 (ECB) 總裁，使 ECB 重啟 QE 的可能性升溫，因為拉加德先前曾言，購債計畫是良好的政策工具。