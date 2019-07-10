降息、減稅都沒用 澳洲消費者信心降至兩年低點

即使是 7 年來首度連續 2 個月降息，澳洲央行依然未能挽救消費者信心。

Westpac Banking Corp 週三 (10 日) 發布，7 月份澳洲消費者情緒指數下跌 4.1% 至 96.5，來到悲觀情緒，指數也達 2017 年 8 月以來最低，其中下跌最大的分項是對未來 12 個月的經濟預期，下跌 12.3%。

6 月份測得的情緒指數是 100.7，略為樂觀，但接連兩次降息，民眾感受到的不是央行「放水」，而是經濟情勢正在惡化。

澳幣在報告發布後下跌 0.1%，在澳洲上午 10:37，報 1 澳元兌 69.24 美分。

澳幣兌美元 4 小時圖 (圖表取自 tradingview)

這次報告調查時間為 7 月首週，澳洲不但央行降息，而且政府宣布減稅，以支援陷入困境的經濟。儘管如此，也未能改善消費者情緒。

7 月初的好消息，還包括雪梨及墨爾本的房價轉趨穩定，同時美中重啟貿易談判，這種情況下數據似應轉佳，但情緒卻來到兩年來的低點。Westpac Banking 資深經濟學家 Matthew Hassan 認為，對澳洲經濟前景與家庭財務前景的擔憂，成為主要的驅動因素。

消費者情緒各分項變化 (圖表取自 abc.net.au)

Hassan 表示，消費者「對未來 12 個月的財務狀況」分項，也出現 8% 的下跌，自 2017 年底以來首次回到悲觀區域，說明對經濟惡化的預期，更勝過降稅及降息的支撐。