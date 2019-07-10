華爾街：科技股太貴 未來12個月獲利恐見「驚人」下滑

科技產業分析師警告，科技股飆升帶來了美股目前的牛市，但是隨著獲利前景繼續惡化，這些股票的估值已經過份昂貴。

AB Bernstein 資深科技分析師 Toni Sacconaghi 警告，科技股目前的預期本益比為 21.4 倍，是近 15 年來最高，而且預計未來 12 個月獲利將出現「驚人 (startling)」下滑，投資高估值科技股的風險正在增加。

Sacconaghi 在週一 (8 日) 的報告指出，科技股的 2018 年異常艱難，整體獲利落後於大盤，因為稅收改革對其他產業的幫助更大，而 2020 年對科技股的預期，也沒有顯著的改善。

Bernstein 數據顯示，預計未來 12 個月的科技產業獲利，在調整加權之後為下滑 9.9 個百分點，而整體市場的降幅為 1.3 個百分點。營收層面上也不樂觀，科技股預計整體成長 0.5%，而大盤預料成長 4.7%。

在報告中，Sacconaghi 強調，17 家大型科技股中，有 7 家的獲利預測為持平甚至負成長。特別是半導體和科技服務業，整體獲利預計出現兩位數的負成長。

儘管如此，Sacconaghi 並沒有完全放棄科技股，他認為雖然整體的估值過高，但基本面仍然強勁，高於 5 年平均的成長率，可以關注相對低估值的 Dell(DELL-US)、Lam Research Corp. (LRC-US) 與應用材料 (AMAT-US) 等股票。