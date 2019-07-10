亞馬遜擴大Prime單日到貨服務 分析師：慘的是郵局

亞馬遜 (AMZN-US) Prime 會員某些包裹可以 1 天到貨，不用等上 2 天，這項服務將更廣泛推出。

分析師指出，這對亞馬遜來說是吼消息，但對美國郵政服務公司來說可不是。

Cowen 分析師 John Blackledge 表示，「我們預期，亞馬遜的 Prime 會員 1 日到或服務將提高轉換率，讓今年下半年到 2020 年的單位成長加速。」

然而，Blackledge 認為，亞馬遜市佔率提高以及商家銷售和營收增加，為此付出代價的恐怕是美國郵政服務公司。

他指出，2016 年郵局運送的包裹量增長率 21%，但到了 2018 年卻僅剩下 6%，今年第一季的年化增長率下降 5%。

隨著亞馬遜加速運輸服務，且「最後一英哩」計畫有更多運送選擇後，Blackledge 估計，由郵局運送的亞馬遜「最後一英哩」包裹可能從 2018 年的 54% 下降至 2024 年的 35% (他先前估計，2024 年郵局處理的亞馬遜「最後一英哩」包裹量為 45%)。

郵局沒有立即回覆置評請求。

其他運輸業者例如 DHL、亞馬遜類似 Uber 的內部計畫 Amazon Flex，以及其運輸服務合作夥伴計畫... 等，均在蠶食鯨吞這個市場。

Cowen 估計，2019 年亞馬遜運輸量中，其他運輸業者合併占比 23%，到 2024 年該比例將提升至 43%。

Blackledge 維持亞馬遜股票評級為「優於大盤」，目標價 2500 美元。

亞馬遜週二股價收漲 1.84% 至 1988.30 美元。