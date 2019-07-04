中國將推出先進製造政策 外商也有份

中國官媒新華社今 (4) 日指出，目前中國相關政府部門正在研究培育發展先進製造業的政策，推動各類產業聚落轉型升級，大力培養一批先進製造業族群。AI、半導體、新能源汽車等新興產業將成為先進製造業聚落發展的重要方向。

(圖: 東吳證券) 中國半導體設備自製率只有 14%，先進製造要強化自製率比重。

此外，隨著新版外商投資產業目錄支持外資參與高階的製造業發展，先進製造聚落將進一步拓展外商投資空間。專家指出，下一步智慧製造、電子訊息等領域將有機會吸引外商投資布局和產業合作的重點。

業內指出，電子聚落的發展是製造業邁向中高階的必經之路，也是提升區域競爭力的展現。中國工信部官員指出，先進製造業聚落透過產業鏈相互群聚，能有效降低交易成本，進行發展出規模經濟。

此外，先進製造業聚落內的企業通過專業化分工、物流、訊息等連接，輔以政府、科研機構、金融服務的合作，可有效促進產業、人才、資金、創新能力的發展，並不斷引領技術創新和產業變革。

地方政府也跟風

在中國中央規劃先進製造業政策之際，中國重要科技省份紛紛搶先提出相關產業政策，如廣東省提出，到 2022 年，培育形成電子訊息、汽車、智慧家電、機器人、綠色石化等五大世界級先進製造業聚落。

浙江省今年將重點發展數位安防、新能源汽車等先進製造業聚落，創造 AI、IC、新材料等產業新優勢。

山東省則大力推動「現代優勢產業聚落 + AI」，培育一批指標性產業聚落，成為中國重要的 AI 產業根據地。