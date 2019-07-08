知名基金經理人示警：美股財報季前別碰科技股

無線基金 (Wireless Fund) 首席投資經理 Paul Meeks 表示，他正在規避讓他成名的類股，即美股科技股。

Meeks 以在網路泡沫破滅以及隨後的美股重挫期間，為投資銀行美林操盤全球最大科技基金而聞名，而 Meeks 鍾愛美股科技股多年，現在卻似乎正轉向保守。

他指出，「坦白說，我對研究幾十年的這個產業已開始有些看空。」

Meeks 表示，「去年第 4 季，科技股遭到絕對的空頭大屠殺，但隨後出現反彈，然後在 2019 年 5 月，雖然科技股沒有跌入熊市，但陷入修正，」

「現在，科技股全面回歸並以極高的估值進行交易，特別是科技股內的半導體產業。」

根據他的說法，目前對科技股的操作最好是持有或者是賣出，主要原因就是美中貿易戰。他警告市場過早對會出現協議採取定價。

Meeks 表示，「我認為這個關稅問題對於半導體產業來說非常關鍵，這可能會再次引領科技產業的漲跌。」

他擔心，在第 2 季財報季開始不到 3 週之際，這種影響可能會令投資人感到不安。他估計，由於科技個股廣受牽連，這可能會引發另外 8% 至 10% 的拋售。

他說：「當這些企業報告其第 2 季業績時，我們將面對相當大量的數據可提供投資判讀機會。」

Meeks 目前仍然投資於許多最大和最普遍持有的科技股。但他明確表示最快也不打算在財報季前採取任何行動。

他說，「我寧可在估值開始滑落時再買入這些股票。」