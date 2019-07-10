[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/07/09 108/07/08 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.38130 10.38890 -0.00760 -0.07316 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.20260 10.21010 -0.00750 -0.07346 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.45240 10.46360 -0.01120 -0.10704 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.28020 10.29120 -0.01100 -0.10689 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.26440 10.27180 -0.00740 -0.07204 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.26140 10.27010 -0.00870 -0.08471 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.26140 10.27010 -0.00870 -0.08471 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.32260 10.32870 -0.00610 -0.05906 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A 9.96330 9.97520 -0.01190 -0.11930 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B 9.96330 9.97520 -0.01190 -0.11930 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A 9.94940 9.96350 -0.01410 -0.14152 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B 9.94940 9.96350 -0.01410 -0.14152 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 10.04450 10.05520 -0.01070 -0.10641 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 10.04450 10.05520 -0.01070 -0.10641 大華銀多元特別收益平衡基金 10.71000 10.69000 0.02000 0.18709 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.73660 10.74460 -0.00800 -0.07446 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.53620 10.54410 -0.00790 -0.07492 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.64050 10.64900 -0.00850 -0.07982 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.52850 10.53690 -0.00840 -0.07972 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 22.96000 23.41000 -0.45000 -1.92226 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 24.83000 25.66000 -0.83000 -3.23461 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 41.88830 41.68240 0.20590 0.49397 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 40.30930 40.28260 0.02670 0.06628 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.89120 9.89190 -0.00070 -0.00708 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.40650 10.41030 -0.00380 -0.03650 中國信託台灣活力基金 13.04000 13.05000 -0.01000 -0.07663 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.87000 10.90000 -0.03000 -0.27523 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.76000 10.75000 0.01000 0.09302 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.34000 9.33000 0.01000 0.10718 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.01040 10.02450 -0.01410 -0.14066 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.13990 10.11560 0.02430 0.24022 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.10130 9.07950 0.02180 0.24010 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.41230 10.41980 -0.00750 -0.07198 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.31230 9.31660 -0.00430 -0.04615 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.46780 11.42900 0.03880 0.33949 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.73930 9.70640 0.03290 0.33895 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.39750 11.51050 -0.11300 -0.98171 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.96220 10.06100 -0.09880 -0.98201 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 43.57590 43.24280 0.33310 0.77030 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 45.58570 45.34230 0.24340 0.53681 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 46.26180 46.01430 0.24750 0.53788 中國信託智能運動基金-台幣 10.82000 10.84000 -0.02000 -0.18450 中國信託智能運動基金-美元 10.39000 10.45000 -0.06000 -0.57416 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.95000 10.00000 -0.05000 -0.50000 中國信託華盈貨幣市場基金 11.03480 11.03470 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.22770 10.21960 0.00810 0.07926 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.44520 9.43770 0.00750 0.07947 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.42440 10.43330 -0.00890 -0.08530 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.62500 9.63310 -0.00810 -0.08409 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.47000 11.53000 -0.06000 -0.52038 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.91000 10.96000 -0.05000 -0.45620 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.51000 11.60000 -0.09000 -0.77586 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.99000 11.08000 -0.09000 -0.81227 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 42.76450 42.44570 0.31880 0.75108 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 43.67960 43.47760 0.20200 0.46461 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 43.24760 43.03730 0.21030 0.48865 元大2001基金 60.73000 61.02000 -0.29000 -0.47525 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 46.01170 45.75770 0.25400 0.55510 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 44.29040 44.18240 0.10800 0.24444 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 21.12000 21.58000 -0.46000 -2.13160 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.70060 11.69820 0.00240 0.02052 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.89130 10.84730 0.04400 0.40563 元大上證50基金 33.37000 33.50000 -0.13000 -0.38806 元大大中華TMT基金-人民幣 10.19000 10.51000 -0.32000 -3.04472 元大大中華TMT基金-新台幣 9.18000 9.43000 -0.25000 -2.65111 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.52000 13.70000 -0.18000 -1.31387 元大大中華價值指數基金-美元 12.65100 12.80500 -0.15400 -1.20266 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.27500 17.43500 -0.16000 -0.91769 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.87300 11.01800 -0.14500 -1.31603 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.56500 10.66500 -0.10000 -0.93765 元大中國平衡基金-人民幣 3.05000 3.09000 -0.04000 -1.29450 元大中國平衡基金-新台幣 13.79000 13.92000 -0.13000 -0.93391 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.27460 47.25440 0.02020 0.04275 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.96080 10.96430 -0.00350 -0.03192 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.99320 9.99640 -0.00320 -0.03201 元大中國機會債券基金-新台幣 10.18610 10.15020 0.03590 0.35369 元大巴西指數基金 7.52800 7.45100 0.07700 1.03342 元大日經225基金 27.37000 27.35000 0.02000 0.07313 元大台商收成基金 22.64000 22.78000 -0.14000 -0.61457 元大台灣50單日反向1倍基金 11.67000 11.65000 0.02000 0.17167 元大台灣50單日正向2倍基金 39.33000 39.44000 -0.11000 -0.27890 元大台灣中型100基金 32.66000 32.81000 -0.15000 -0.45718 元大台灣加權股價指數基金 25.67600 25.72900 -0.05300 -0.20599 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.29000 10.33000 -0.04000 -0.38722 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.29000 10.33000 -0.04000 -0.38722 元大台灣卓越50基金 81.59000 81.95000 -0.36000 -0.43929 元大台灣金融基金 18.44000 18.46000 -0.02000 -0.10834 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.30000 10.36000 -0.06000 -0.57915 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.30000 10.36000 -0.06000 -0.57915 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.87000 31.85000 0.02000 0.06279 元大台灣高股息基金 26.84000 27.00000 -0.16000 -0.59259 元大台灣電子科技基金 34.97000 35.17000 -0.20000 -0.56867 元大全球ETF成長組合基金 10.71000 10.72000 -0.01000 -0.09328 元大全球ETF穩健組合基金 15.07000 15.07000 0.00000 0.00000 元大全球人工智慧ETF基金 23.15000 23.27000 -0.12000 -0.51569 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.71000 13.76000 -0.05000 -0.36337 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.44000 9.47000 -0.03000 -0.31679 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.33000 13.43000 -0.10000 -0.74460 元大全球不動產證券化基金-美元 12.49700 12.57800 -0.08100 -0.64398 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.71000 8.81000 -0.10000 -1.13507 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.56000 6.64000 -0.08000 -1.20482 元大全球地產建設入息基金-不配息型 9.09000 9.12000 -0.03000 -0.32895 元大全球地產建設入息基金-配息型 7.00000 7.03000 -0.03000 -0.42674 元大全球股票入息基金-美元配息 8.58100 8.62200 -0.04100 -0.47553 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.59000 8.61000 -0.02000 -0.23229 元大全球新興市場精選組合基金 13.83000 13.87000 -0.04000 -0.28839 元大全球農業商機基金 18.07000 18.20000 -0.13000 -0.71429 元大印尼指數基金 9.93100 9.92200 0.00900 0.09071 元大印度指數基金 10.15200 10.34100 -0.18900 -1.82768 元大印度基金 13.03000 13.30000 -0.27000 -2.03008 元大多多基金 16.93000 17.05000 -0.12000 -0.70381 元大多福基金 51.38000 51.60000 -0.22000 -0.42636 元大亞太成長基金 8.69000 8.79000 -0.10000 -1.13766 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.34190 9.31700 0.02490 0.26725 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.49160 7.47160 0.02000 0.26768 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.32900 9.42400 -0.09500 -1.00806 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.20000 10.27000 -0.07000 -0.68160 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.65000 9.72000 -0.07000 -0.72016 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.20000 10.27000 -0.07000 -0.68160 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.29800 10.39700 -0.09900 -0.95220 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.25810 10.26170 -0.00360 -0.03508 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.42930 10.43230 -0.00300 -0.02876 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.25190 10.25490 -0.00300 -0.02925 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.53560 10.50860 0.02700 0.25693 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.35700 10.33050 0.02650 0.25652 元大卓越基金 43.06000 43.26000 -0.20000 -0.46232 元大店頭基金 8.16000 8.21000 -0.05000 -0.60901 元大美元貨幣市場基金-美元 10.47300 10.47240 0.00060 0.00573 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.87190 9.87610 -0.00420 -0.04253 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.81730 32.75470 0.06260 0.19112 元大美國政府20年期(以上)債券基金 42.66710 42.37410 0.29300 0.69146 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 16.85600 16.93870 -0.08270 -0.48823 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 22.89780 22.64960 0.24820 1.09583 元大美國政府7至10年期債券基金 42.23840 42.12730 0.11110 0.26372 元大高科技基金 18.82000 18.98000 -0.16000 -0.84299 元大得利貨幣市場基金 16.32760 16.32730 0.00030 0.00184 元大得寶貨幣市場基金 12.03380 12.03360 0.00020 0.00166 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.68000 10.72000 -0.04000 -0.37313 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.68000 10.72000 -0.04000 -0.37313 元大富櫃50基金 12.74000 12.79000 -0.05000 -0.39093 元大華夏中小基金 7.30000 7.42000 -0.12000 -1.61725 元大新中國基金-人民幣 9.70000 9.92000 -0.22000 -2.21774 元大新中國基金-美元 9.08400 9.27900 -0.19500 -2.10152 元大新中國基金-新台幣 9.15000 9.32000 -0.17000 -1.82403 元大新主流基金 23.51000 23.63000 -0.12000 -0.50783 元大新東協平衡基金-美元 9.60700 9.64800 -0.04100 -0.42496 元大新東協平衡基金-新台幣 9.47000 9.48000 -0.01000 -0.10549 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.94900 10.94480 0.00420 0.03837 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.09770 10.08390 0.01380 0.13685 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.50040 11.45190 0.04850 0.42351 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.52080 9.48070 0.04010 0.42296 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.53580 10.54290 -0.00710 -0.06734 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.80700 9.81370 -0.00670 -0.06827 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.82450 10.80090 0.02360 0.21850 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.08440 10.06240 0.02200 0.21864 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.08450 10.08800 -0.00350 -0.03469 元大新興亞洲基金 11.03000 11.19000 -0.16000 -1.42985 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.81890 9.80910 0.00980 0.09991 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.21100 9.20180 0.00920 0.09998 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.20690 10.16760 0.03930 0.38652 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.58560 9.54870 0.03690 0.38644 元大萬泰貨幣市場基金 15.16560 15.16540 0.00020 0.00132 元大經貿基金 35.96000 36.11000 -0.15000 -0.41540 元大實質多重資產基金-人民幣 8.92000 8.95000 -0.03000 -0.33520 元大實質多重資產基金-美元 8.19700 8.22000 -0.02300 -0.27981 元大實質多重資產基金-新台幣 8.75000 8.75000 0.00000 0.00000 元大滬深300單日反向1倍基金 12.46000 12.37000 0.09000 0.72757 元大滬深300單日正向2倍基金 17.68000 17.93000 -0.25000 -1.39431 元大摩臺基金 38.21000 38.38000 -0.17000 -0.44294 元大標普500基金 28.14000 28.23000 -0.09000 -0.31881 元大標普500單日反向1倍基金 12.15000 12.10000 0.05000 0.41322 元大標普500單日正向2倍基金 37.09000 37.36000 -0.27000 -0.72270 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.58000 20.56000 0.02000 0.09728 元大標智滬深300基金 18.22000 18.30000 -0.08000 -0.43716 元大歐洲50基金 25.76000 25.79000 -0.03000 -0.11632 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.30920 9.37800 -0.06880 -0.73363 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.29390 10.29370 0.00020 0.00194 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.28000 15.37000 -0.09000 -0.58556 日盛上選基金 34.15000 34.29000 -0.14000 -0.40828 日盛小而美基金 17.82000 17.83000 -0.01000 -0.05609 日盛中國內需動力基金 9.67000 9.81000 -0.14000 -1.42712 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.37440 12.36700 0.00740 0.05984 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.90200 9.89610 0.00590 0.05962 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.63180 12.62680 0.00500 0.03960 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.10270 10.09870 0.00400 0.03961 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.45080 11.42800 0.02280 0.19951 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.14070 9.12250 0.01820 0.19951 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.61000 10.79000 -0.18000 -1.66821 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.08000 10.26000 -0.18000 -1.75439 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.53000 10.69000 -0.16000 -1.49673 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.65000 10.78000 -0.13000 -1.20594 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.49000 10.63000 -0.14000 -1.31703 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.68000 10.79000 -0.11000 -1.01946 日盛日盛基金 11.17000 11.21000 -0.04000 -0.35682 日盛目標收益組合基金(美元) 9.51000 9.51000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 11.51000 11.54000 -0.03000 -0.25997 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.57720 10.59000 -0.01280 -0.12087 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.47760 9.48910 -0.01150 -0.12119 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.37110 10.36650 0.00460 0.04437 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.29330 9.28920 0.00410 0.04414 日盛全球智能車基金(美元) 10.48000 10.54000 -0.06000 -0.56926 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.60000 10.63000 -0.03000 -0.28222 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.52580 2.52530 0.00050 0.01980 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.66520 1.66480 0.00040 0.02403 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.39100 0.39100 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25830 0.25830 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.93130 12.90730 0.02400 0.18594 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.41500 8.39940 0.01560 0.18573 日盛亞洲機會基金 7.14000 7.23000 -0.09000 -1.24481 日盛首選基金 16.97000 17.00000 -0.03000 -0.17647 日盛高科技基金 17.87000 17.92000 -0.05000 -0.27902 日盛貨幣市場基金 14.83640 14.83620 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 38.79000 38.95000 -0.16000 -0.41078 日盛精選五虎基金 36.05000 36.05000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.54760 13.54740 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 30.89000 31.06000 -0.17000 -0.54733 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 10.38000 10.63000 -0.25000 -2.35183 台新MSCI中國基金 20.25000 20.63000 -0.38000 -1.84198 台新大眾貨幣市場基金 14.22440 14.22410 0.00030 0.00211 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.46110 10.47920 -0.01810 -0.17272 台新中美貨幣市場基金-美元 10.54330 10.55130 -0.00800 -0.07582 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.23700 10.21550 0.02150 0.21046 台新中國通基金 44.33000 44.71000 -0.38000 -0.84992 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.56540 0.57640 -0.01100 -1.90840 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.61300 17.90400 -0.29100 -1.62534 台新中國精選中小基金-美元 0.31420 0.32060 -0.00640 -1.99626 台新中國精選中小基金-新台幣 9.46000 9.63000 -0.17000 -1.76532 台新主流基金 23.81000 23.99000 -0.18000 -0.75031 台新北美收益資產證券化基金(A) 23.85000 23.81000 0.04000 0.16800 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.76930 0.76990 -0.00060 -0.07793 台新北美收益資產證券化基金(B) 16.97000 16.93000 0.04000 0.23627 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.54620 0.54660 -0.00040 -0.07318 台新台灣中小基金 34.48000 34.48000 0.00000 0.00000 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.73920 10.89670 -0.15750 -1.44539 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.95490 10.08360 -0.12870 -1.27633 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.47000 9.57000 -0.10000 -1.04493 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.47700 11.62540 -0.14840 -1.27652 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.96000 11.07000 -0.11000 -0.99368 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.19510 10.19690 -0.00180 -0.01765 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.86000 9.83000 0.03000 0.30519 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.37850 11.38070 -0.00220 -0.01933 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 11.00000 10.97000 0.03000 0.27347 台新印度基金 14.88000 15.17000 -0.29000 -1.91167 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.72760 8.71360 0.01400 0.16067 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28500 0.28540 -0.00040 -0.14015 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.75220 12.73170 0.02050 0.16102 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41130 0.41180 -0.00050 -0.12142 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 40.00000 40.00000 0.00000 0.00000 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 41.18000 41.08000 0.10000 0.24343 台新真吉利貨幣市場基金 11.13100 11.13090 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 31.92890 31.91250 0.01640 0.05139 台新智慧生活基金-美元 10.81270 10.88810 -0.07540 -0.69250 台新智慧生活基金-新台幣 11.25000 11.29000 -0.04000 -0.35430 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.37400 8.40410 -0.03010 -0.35816 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.65930 8.66560 -0.00630 -0.07270 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.46300 9.49690 -0.03390 -0.35696 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.79580 9.80290 -0.00710 -0.07243 台新新興市場債券基金(A類型) 11.73510 11.75720 -0.02210 -0.18797 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.37050 0.37230 -0.00180 -0.48348 台新新興市場債券基金(B類型) 8.35940 8.37520 -0.01580 -0.18865 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27850 0.27980 -0.00130 -0.46462 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.71000 5.77000 -0.06000 -1.03986 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.61000 22.56000 0.05000 0.22163 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.27220 10.29180 -0.01960 -0.19044 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.04880 10.05810 -0.00930 -0.09246 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.17180 10.16680 0.00500 0.04918 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.27200 10.29160 -0.01960 -0.19045 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.04860 10.05790 -0.00930 -0.09246 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.17180 10.16680 0.00500 0.04918 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 42.61510 42.37750 0.23760 0.56067 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 41.96600 41.72700 0.23900 0.57277 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 40.04550 40.06380 -0.01830 -0.04568 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.35840 11.35630 0.00210 0.01849 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.21900 10.19400 0.02500 0.24524 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.23940 9.23620 0.00320 0.03465 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.85370 10.84990 0.00380 0.03502 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.86750 7.84790 0.01960 0.24975 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.31180 9.28870 0.02310 0.24869 永豐中小基金 52.40000 52.53000 -0.13000 -0.24748 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.79590 1.79500 0.00090 0.05014 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.50050 2.49930 0.00120 0.04801 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.25390 8.23130 0.02260 0.27456 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.15040 11.11990 0.03050 0.27428 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.71000 4.78000 -0.07000 -1.46444 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.36000 21.62000 -0.26000 -1.20259 永豐主流品牌基金 19.99000 19.88000 0.11000 0.55332 永豐永豐基金 32.45000 32.56000 -0.11000 -0.33784 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.27430 9.28830 -0.01400 -0.15073 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.75770 9.77250 -0.01480 -0.15145 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.20170 9.19320 0.00850 0.09246 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.68370 9.67480 0.00890 0.09199 永豐亞洲民生消費基金 12.23000 12.34000 -0.11000 -0.89141 永豐南非幣2021保本基金 14.14050 14.12910 0.01140 0.08068 永豐高科技基金 22.94000 23.07000 -0.13000 -0.56350 永豐貨幣市場基金 13.94030 13.94010 0.00020 0.00143 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.12100 2.12180 -0.00080 -0.03770 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.61700 2.61810 -0.00110 -0.04202 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.84930 7.83460 0.01470 0.18763 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.99350 10.97300 0.02050 0.18682 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.25860 7.24750 0.01110 0.15316 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.63250 11.61470 0.01780 0.15325 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.38000 10.60000 -0.22000 -2.07547 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.19000 8.37000 -0.18000 -2.15054 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.94000 19.31000 -0.37000 -1.91611 永豐臺灣加權ETF基金 53.84000 54.03000 -0.19000 -0.35166 永豐領航科技基金 37.23000 37.47000 -0.24000 -0.64051 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.21000 12.27000 -0.06000 -0.48900 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.66000 11.71000 -0.05000 -0.42699 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 永豐趨勢平衡基金 40.80000 40.87000 -0.07000 -0.17127 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.88510 11.88420 0.00090 0.00757 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.82910 9.82520 0.00390 0.03969 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.40330 10.39910 0.00420 0.04039 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.87650 9.87600 0.00050 0.00506 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.28600 10.28560 0.00040 0.00389 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.88660 9.88260 0.00400 0.04048 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.59030 10.58600 0.00430 0.04062 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.89060 9.89000 0.00060 0.00607 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.38250 10.38190 0.00060 0.00578 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.93000 11.09000 -0.16000 -1.44274 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.60000 9.71000 -0.11000 -1.13285 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.28000 10.41000 -0.13000 -1.24880 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.07000 15.39000 -0.32000 -2.07927 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.88000 20.23000 -0.35000 -1.73010 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.72000 20.11000 -0.39000 -1.93933 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.05940 10.05830 0.00110 0.01094 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.05940 10.05830 0.00110 0.01094 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 10.01530 10.01510 0.00020 0.00200 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 10.01530 10.01510 0.00020 0.00200 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.12600 10.11760 0.00840 0.08302 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.12580 10.11740 0.00840 0.08303 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.05900 10.05840 0.00060 0.00597 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.05900 10.05840 0.00060 0.00597 兆豐國際生命科學基金 15.57000 15.65000 -0.08000 -0.51118 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.48510 10.48690 -0.00180 -0.01716 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.69460 10.71720 -0.02260 -0.21088 兆豐國際全球基金 31.48000 31.53000 -0.05000 -0.15858 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.48480 10.48420 0.00060 0.00572 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.24390 10.24820 -0.00430 -0.04196 兆豐國際國民基金 22.18000 22.33000 -0.15000 -0.67174 兆豐國際第一基金 13.23000 13.31000 -0.08000 -0.60105 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.79200 10.76910 0.02290 0.21265 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.26630 8.24870 0.01760 0.21337 兆豐國際萬全基金 20.60000 20.69000 -0.09000 -0.43499 兆豐國際電子基金 25.88000 26.10000 -0.22000 -0.84291 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.00000 22.12000 -0.12000 -0.54250 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.72000 15.70000 0.02000 0.12739 兆豐國際豐台灣基金 34.57000 34.72000 -0.15000 -0.43203 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.55650 12.55630 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 10.00000 10.08000 -0.08000 -0.79365 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.95000 10.05000 -0.10000 -0.99502 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.83780 10.84460 -0.00680 -0.06270 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.57980 10.58790 -0.00810 -0.07650 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.82360 10.83060 -0.00700 -0.06463 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.51980 10.52630 -0.00650 -0.06175 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.67710 10.68530 -0.00820 -0.07674 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.62290 10.62990 -0.00700 -0.06585 合庫台灣基金 10.99000 11.09000 -0.10000 -0.90171 合庫全球高收益債券基金A類型 11.76760 11.74990 0.01770 0.15064 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.73460 12.73540 -0.00080 -0.00628 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.35940 11.36040 -0.00100 -0.00880 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.14330 12.14300 0.00030 0.00247 合庫全球高收益債券基金B類型 8.18250 8.20770 -0.02520 -0.30703 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.45060 9.50690 -0.05630 -0.59220 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.15580 9.19110 -0.03530 -0.38407 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.86970 8.92180 -0.05210 -0.58396 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.30840 9.35600 -0.04760 -0.50876 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.63000 10.68000 -0.05000 -0.46816 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.27000 11.36000 -0.09000 -0.79225 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.47000 9.55000 -0.08000 -0.83770 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.21000 10.32000 -0.11000 -1.06589 合庫全球新興市場基金 9.62000 9.71000 -0.09000 -0.92688 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.50000 10.52000 -0.02000 -0.19011 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.16000 9.15000 0.01000 0.10929 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.44000 9.46000 -0.02000 -0.21142 合庫貨幣市場基金 10.17320 10.17300 0.00020 0.00197 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 10.01570 10.02540 -0.00970 -0.09675 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.29280 10.30430 -0.01150 -0.11160 合庫新興多重收益基金A類型 10.59330 10.58690 0.00640 0.06045 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.12640 12.13800 -0.01160 -0.09557 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.30400 15.30900 -0.00500 -0.03266 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.75550 8.76440 -0.00890 -0.10155 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.57930 9.58840 -0.00910 -0.09491 合庫新興多重收益基金B類型 7.95610 7.95130 0.00480 0.06037 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.72520 8.73380 -0.00860 -0.09847 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.58360 10.58780 -0.00420 -0.03967 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.50000 10.48000 0.02000 0.19084 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.59000 9.65000 -0.06000 -0.62176 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.84000 9.87000 -0.03000 -0.30395 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.66000 9.71000 -0.05000 -0.51493 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.18000 10.20000 -0.02000 -0.19608 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.60000 10.63000 -0.03000 -0.28222 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.40000 10.42000 -0.02000 -0.19194 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.75000 11.94000 -0.19000 -1.59129 安本標準兩岸價值基金 美元 11.53000 11.70000 -0.17000 -1.45299 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.77000 11.91000 -0.14000 -1.17548 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.13960 10.13230 0.00730 0.07205 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.14060 10.13380 0.00680 0.06710 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 10.06550 10.03930 0.02620 0.26097 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.10930 10.10320 0.00610 0.06038 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.13950 10.13230 0.00720 0.07106 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.14060 10.13380 0.00680 0.06710 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 10.06550 10.03930 0.02620 0.26097 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.10930 10.10310 0.00620 0.06137 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.17000 10.22000 -0.05000 -0.48924 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.76000 9.79000 -0.03000 -0.30644 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.21380 11.21190 0.00190 0.01695 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.07120 10.07610 -0.00490 -0.04863 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.06600 10.04220 0.02380 0.23700 安聯中國東協基金 15.73000 15.90000 -0.17000 -1.06918 安聯中國策略基金-美元 12.24000 12.48000 -0.24000 -1.92308 安聯中國策略基金-新臺幣 16.09000 16.36000 -0.27000 -1.65037 安聯中華新思路基金-人民幣 14.82000 15.07000 -0.25000 -1.65893 安聯中華新思路基金-美元 13.77000 14.02000 -0.25000 -1.78317 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.07000 13.27000 -0.20000 -1.50716 安聯台灣大壩基金 29.94000 30.03000 -0.09000 -0.29970 安聯台灣科技基金 51.05000 50.89000 0.16000 0.31440 安聯台灣貨幣市場基金 12.54760 12.54740 0.00020 0.00159 安聯台灣智慧基金 33.82000 33.91000 -0.09000 -0.26541 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.78810 10.78250 0.00560 0.05194 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.91950 15.90550 0.01400 0.08802 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.91760 9.90890 0.00870 0.08780 安聯四季成長組合基金-美元 11.67000 11.72000 -0.05000 -0.42662 安聯四季成長組合基金-新臺幣 12.10000 12.12000 -0.02000 -0.16502 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.25920 13.24640 0.01280 0.09663 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.83640 10.83070 0.00570 0.05263 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.91910 12.90940 0.00970 0.07514 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.61400 9.60570 0.00830 0.08641 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.54380 9.54130 0.00250 0.02620 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.09240 9.08560 0.00680 0.07484 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.24460 10.24410 0.00050 0.00488 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.29530 10.28760 0.00770 0.07485 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.54000 11.59000 -0.05000 -0.43141 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.60000 11.61000 -0.01000 -0.08613 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.95000 10.99000 -0.04000 -0.36397 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.11000 10.15000 -0.04000 -0.39409 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.47000 11.51000 -0.04000 -0.34752 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 11.07000 11.08000 -0.01000 -0.09025 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.81000 9.84000 -0.03000 -0.30488 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.51000 9.51000 0.00000 0.00000 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.54110 12.53470 0.00640 0.05106 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.38030 11.37580 0.00450 0.03956 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.99540 10.98760 0.00780 0.07099 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.66960 8.66490 0.00470 0.05424 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.52990 8.52650 0.00340 0.03988 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.21560 8.20980 0.00580 0.07065 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.28390 10.28940 -0.00550 -0.05345 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.21160 10.20440 0.00720 0.07056 安聯全球人口趨勢基金 12.61000 12.66000 -0.05000 -0.39494 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.07000 9.19000 -0.12000 -1.30577 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.51000 34.88000 -0.37000 -1.06078 安聯全球油礦金趨勢基金 8.16000 8.17000 -0.01000 -0.12240 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.48260 12.48700 -0.00440 -0.03524 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.56840 10.57210 -0.00370 -0.03500 安聯全球新興市場基金 17.60000 17.74000 -0.14000 -0.78918 安聯全球農金趨勢基金 9.34000 9.35000 -0.01000 -0.10695 安聯全球綠能趨勢基金 9.34000 9.39000 -0.05000 -0.53248 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.86000 10.89000 -0.03000 -0.27548 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 11.11000 11.14000 -0.03000 -0.26930 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.94000 10.97000 -0.03000 -0.27347 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.52000 10.54000 -0.02000 -0.18975 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.75000 9.78000 -0.03000 -0.30675 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.73000 9.76000 -0.03000 -0.30738 安聯亞洲動態策略基金 22.50000 22.74000 -0.24000 -1.05541 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.07650 10.07840 -0.00190 -0.01885 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.08790 10.08920 -0.00130 -0.01289 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.07560 10.07770 -0.00210 -0.02084 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.09020 10.09170 -0.00150 -0.01486 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.07930 10.08140 -0.00210 -0.02083 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.04440 10.04550 -0.00110 -0.01095 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.04440 10.04550 -0.00110 -0.01095 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.04440 10.04550 -0.00110 -0.01095 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.55280 10.55370 -0.00090 -0.00853 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.08730 10.08810 -0.00080 -0.00793 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 90.95790 90.93120 0.02670 0.02936 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.41800 13.41890 -0.00090 -0.00671 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.75910 68.74040 0.01870 0.02720 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.01610 10.01670 -0.00060 -0.00599 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.73920 2.74100 -0.00180 -0.06567 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.95990 10.95820 0.00170 0.01551 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.27960 2.27960 0.00000 0.00000 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.85790 8.85540 0.00250 0.02823 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.54120 10.51750 0.02370 0.22534 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.44450 10.44960 -0.00510 -0.04881 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.80200 10.80320 -0.00120 -0.01111 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.40310 10.40880 -0.00570 -0.05476 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.44740 10.45290 -0.00550 -0.05262 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.43930 10.41580 0.02350 0.22562 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.31560 10.32080 -0.00520 -0.05038 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.58990 10.59160 -0.00170 -0.01605 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.29960 10.30520 -0.00560 -0.05434 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.35610 10.36230 -0.00620 -0.05983 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.29720 10.29720 0.00000 0.00000 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.37310 10.36900 0.00410 0.03954 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.28640 10.28730 -0.00090 -0.00875 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 10.24290 10.24350 -0.00060 -0.00586 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.30610 10.30560 0.00050 0.00485 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.32350 10.31870 0.00480 0.04652 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.28630 10.28710 -0.00080 -0.00778 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 10.24270 10.24310 -0.00040 -0.00391 宏利台灣動力基金A類型 30.00000 30.10000 -0.10000 -0.33223 宏利台灣動力基金I類型 30.00000 30.10000 -0.10000 -0.33223 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.09540 10.13270 -0.03730 -0.36812 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.01470 10.02370 -0.00900 -0.08979 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.62740 7.65570 -0.02830 -0.36966 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.62540 7.63920 -0.01380 -0.18065 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.68000 11.72000 -0.04000 -0.34130 宏利全球債券組合基金 13.81050 13.80380 0.00670 0.04854 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.98830 2.99110 -0.00280 -0.09361 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.43280 12.43640 -0.00360 -0.02895 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.94770 8.94990 -0.00220 -0.02458 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.54720 2.54670 0.00050 0.01963 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.53180 11.51130 0.02050 0.17809 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.42790 3.47160 -0.04370 -1.25879 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.55030 0.55720 -0.00690 -1.23833 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.55000 15.72000 -0.17000 -1.08142 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.35950 12.36260 -0.00310 -0.02508 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.93740 10.94290 -0.00550 -0.05026 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.51380 10.50800 0.00580 0.05520 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.78460 8.78930 -0.00470 -0.05347 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.41960 8.42390 -0.00430 -0.05105 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.29510 8.29100 0.00410 0.04945 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.22490 8.22930 -0.00440 -0.05347 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.55000 10.69000 -0.14000 -1.30964 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.56000 10.67000 -0.11000 -1.03093 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.43000 10.57000 -0.14000 -1.32450 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.87000 10.86000 0.01000 0.09208 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.62000 10.60000 0.02000 0.18868 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 3.03420 3.03560 -0.00140 -0.04612 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.43890 0.43910 -0.00020 -0.04555 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 13.23440 13.22860 0.00580 0.04384 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 1.00080 1.00120 -0.00040 -0.03995 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.60510 7.60170 0.00340 0.04473 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.10900 2.11000 -0.00100 -0.04739 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30460 0.30470 -0.00010 -0.03282 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.26130 9.25800 0.00330 0.03564 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33620 0.33640 -0.00020 -0.05945 宏利萬利貨幣市場基金 13.68780 13.68770 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.50000 2.54000 -0.04000 -1.57480 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.28000 11.45000 -0.17000 -1.48472 宏利臺灣股息收益基金A類型 25.70000 25.80000 -0.10000 -0.38760 宏利臺灣股息收益基金I類型 25.70000 25.80000 -0.10000 -0.38760 宏利澳幣保本基金 12.65990 12.65680 0.00310 0.02449 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.70000 10.71000 -0.01000 -0.09337 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.92000 10.90000 0.02000 0.18349 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.42000 11.43000 -0.01000 -0.08749 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.48000 11.47000 0.01000 0.08718 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.25000 11.22000 0.03000 0.26738 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.13000 11.25000 -0.12000 -1.06667 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.68000 10.81000 -0.13000 -1.20259 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.81000 9.90000 -0.09000 -0.90909 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 12.21000 12.32000 -0.11000 -0.89286 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.50820 10.51240 -0.00420 -0.03995 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.71910 9.71390 0.00520 0.05353 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.25110 9.21970 0.03140 0.34058 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.65730 11.61770 0.03960 0.34086 貝萊德亞美利加收益基金 9.42000 9.41000 0.01000 0.10627 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 貝萊德新台幣基金 12.97030 12.97020 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 27.00000 27.14000 -0.14000 -0.51584 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.48800 11.47730 0.01070 0.09323 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.17110 10.13350 0.03760 0.37105 保德信大中華基金-人民幣 10.06000 10.26000 -0.20000 -1.94932 保德信大中華基金-美元 9.92000 10.10000 -0.18000 -1.78218 保德信大中華基金-新台幣 29.84000 30.30000 -0.46000 -1.51815 保德信中小型股基金 45.84000 46.02000 -0.18000 -0.39113 保德信中國中小基金-人民幣 8.60000 8.83000 -0.23000 -2.60476 保德信中國中小基金-美元 8.27000 8.48000 -0.21000 -2.47642 保德信中國中小基金-新臺幣 8.08000 8.26000 -0.18000 -2.17918 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.93530 10.00990 -0.07460 -0.74526 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.02230 10.09040 -0.06810 -0.67490 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.05320 10.12890 -0.07570 -0.74737 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.12500 11.20880 -0.08380 -0.74763 保德信中國品牌基金-人民幣 10.28000 10.46000 -0.18000 -1.72084 保德信中國品牌基金-美元 10.24000 10.41000 -0.17000 -1.63305 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.03000 11.23000 -0.20000 -1.78094 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 28.54000 28.66000 -0.12000 -0.41870 保德信全球消費商機基金 19.63000 19.61000 0.02000 0.10199 保德信全球基礎建設基金 13.95000 13.95000 0.00000 0.00000 保德信全球資源基金 7.50000 7.49000 0.01000 0.13351 保德信全球醫療生化基金-美元 10.05000 10.14000 -0.09000 -0.88757 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.70000 33.89000 -0.19000 -0.56064 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.62750 10.61910 0.00840 0.07910 保德信印度機會債券基金－美元累積型 11.00010 10.99130 0.00880 0.08006 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.72370 10.68460 0.03910 0.36595 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 11.09770 11.05720 0.04050 0.36628 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.70720 9.73090 -0.02370 -0.24355 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.85530 10.88110 -0.02580 -0.23711 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.32430 9.31980 0.00450 0.04828 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.40880 10.40370 0.00510 0.04902 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.23500 8.22940 0.00560 0.06805 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.32720 11.31950 0.00770 0.06802 保德信亞太基金 20.72000 20.98000 -0.26000 -1.23928 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.79020 8.78900 0.00120 0.01365 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.13670 12.13510 0.00160 0.01318 保德信店頭市場基金 33.94000 34.02000 -0.08000 -0.23516 保德信拉丁美洲基金 7.77000 7.71000 0.06000 0.77821 保德信金平衡基金 30.00000 30.05000 -0.05000 -0.16639 保德信金滿意基金 41.97000 42.29000 -0.32000 -0.75668 保德信科技島基金 26.08000 26.33000 -0.25000 -0.94949 保德信高成長基金 93.04000 93.32000 -0.28000 -0.30004 保德信貨幣市場基金 15.83920 15.83900 0.00020 0.00126 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.72790 10.77560 -0.04770 -0.44267 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 11.03250 11.04990 -0.01740 -0.15747 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.05640 11.09230 -0.03590 -0.32365 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.64640 10.65050 -0.00410 -0.03850 保德信新世紀基金 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.26530 8.25160 0.01370 0.16603 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.38550 10.37090 0.01460 0.14078 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.72350 11.70410 0.01940 0.16575 保德信新興趨勢組合基金 11.09000 11.12000 -0.03000 -0.26978 保德信瑞騰基金 15.65050 15.65040 0.00010 0.00064 保德信歐洲組合基金 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.97630 9.97510 0.00120 0.01203 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.54870 10.54730 0.00140 0.01327 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.93890 9.92470 0.01420 0.14308 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.25490 10.23570 0.01920 0.18758 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.99730 10.00050 -0.00320 -0.03200 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.52660 10.52670 -0.00010 -0.00095 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.93300 9.93740 -0.00440 -0.04428 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.31660 10.32090 -0.00430 -0.04166 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.62870 10.61490 0.01380 0.13001 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.35780 10.35540 0.00240 0.02318 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.75960 10.75670 0.00290 0.02696 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.30110 10.30200 -0.00090 -0.00874 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.63890 10.64000 -0.00110 -0.01034 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.19140 10.18810 0.00330 0.03239 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.74880 10.74540 0.00340 0.03164 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 10.10120 10.10200 -0.00080 -0.00792 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.50760 10.50840 -0.00080 -0.00761 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型 9.96140 9.97680 -0.01540 -0.15436 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型 9.96130 9.97680 -0.01550 -0.15536 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型 10.08590 10.06250 0.02340 0.23255 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型 9.94130 9.97140 -0.03010 -0.30186 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型 9.94130 9.97140 -0.03010 -0.30186 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型 10.02190 9.97710 0.04480 0.44903 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.45680 10.45600 0.00080 0.00765 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.20280 10.20610 -0.00330 -0.03233 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.38850 10.39000 -0.00150 -0.01444 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.77130 10.77320 -0.00190 -0.01764 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.49240 10.49230 0.00010 0.00095 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 11.15970 11.16000 -0.00030 -0.00269 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.39410 10.39920 -0.00510 -0.04904 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.70570 10.71090 -0.00520 -0.04855 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.53600 10.54210 -0.00610 -0.05786 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.58850 10.59660 -0.00810 -0.07644 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.66780 10.64550 0.02230 0.20948 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.40440 10.40730 -0.00290 -0.02787 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.43430 10.43700 -0.00270 -0.02587 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.48260 10.47960 0.00300 0.02863 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.66140 10.65920 0.00220 0.02064 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 10.24910 10.25560 -0.00650 -0.06338 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.34690 10.35350 -0.00660 -0.06375 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97660 1.97600 0.00060 0.03036 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.83540 2.83480 0.00060 0.02117 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29590 0.29600 -0.00010 -0.03378 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.46000 0.46020 -0.00020 -0.04346 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.42320 8.41620 0.00700 0.08317 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.32060 12.31970 0.00090 0.00731 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.71200 9.71400 -0.00200 -0.02059 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.35320 12.35550 -0.00230 -0.01862 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.74620 8.75390 -0.00770 -0.08796 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.17720 11.18700 -0.00980 -0.08760 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.93160 10.94120 -0.00960 -0.08774 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.76370 10.75720 0.00650 0.06042 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 19.17000 19.20000 -0.03000 -0.15625 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4433.10000 4440.59000 -7.49000 -0.16867 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.29850 10.30080 -0.00230 -0.02233 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.19930 11.20140 -0.00210 -0.01875 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.21950 10.20870 0.01080 0.10579 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.93510 9.93590 -0.00080 -0.00805 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.56360 10.56420 -0.00060 -0.00568 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.96690 9.95250 0.01440 0.14469 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.34150 10.32950 0.01200 0.11617 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.51280 10.53100 -0.01820 -0.17282 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.19290 6.19320 -0.00030 -0.00484 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.34980 11.35040 -0.00060 -0.00529 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 10.14000 10.27000 -0.13000 -1.26582 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.29000 10.43000 -0.14000 -1.34228 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 10.03000 10.19000 -0.16000 -1.57017 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 10.14000 10.27000 -0.13000 -1.26582 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.29000 10.43000 -0.14000 -1.34228 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 10.03000 10.19000 -0.16000 -1.57017 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.74820 10.82640 -0.07820 -0.72231 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.72930 11.84140 -0.11210 -0.94668 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.93720 11.04220 -0.10500 -0.95090 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.26340 9.33090 -0.06750 -0.72340 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.56320 9.65470 -0.09150 -0.94772 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.43720 9.52770 -0.09050 -0.94986 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.63650 10.71400 -0.07750 -0.72335 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.08110 11.18710 -0.10600 -0.94752 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.06170 11.16780 -0.10610 -0.95005 柏瑞五國金勢力建設基金 7.42000 7.45000 -0.03000 -0.40268 柏瑞巨人基金 12.81000 12.87000 -0.06000 -0.46620 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.69890 13.69870 0.00020 0.00146 柏瑞全球金牌組合基金 16.96000 16.89000 0.07000 0.41445 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.40440 14.38960 0.01480 0.10285 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.71280 12.72120 -0.00840 -0.06603 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.30570 13.31550 -0.00980 -0.07360 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.67310 8.66420 0.00890 0.10272 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.84240 6.83540 0.00700 0.10241 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.74630 8.75210 -0.00580 -0.06627 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.51730 8.51370 0.00360 0.04228 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.84040 10.84830 -0.00790 -0.07282 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.46250 8.46310 -0.00060 -0.00709 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.90140 12.90990 -0.00850 -0.06584 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.47690 12.46410 0.01280 0.10269 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 13.16020 13.15460 0.00560 0.04257 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 12.11250 12.12150 -0.00900 -0.07425 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.06730 9.05800 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-1.88324 國泰中國內需增長基金-美元I 0.72430 0.73810 -0.01380 -1.86967 國泰中國內需增長基金-新台幣 19.34000 19.66000 -0.32000 -1.62767 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 42.43650 42.22890 0.20760 0.49161 國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.30420 2.30820 -0.00400 -0.17330 國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息) 0.32990 0.33020 -0.00030 -0.09085 國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.18130 10.16060 0.02070 0.20373 國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息) 8.19130 8.17410 0.01720 0.21042 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.33920 2.37160 -0.03240 -1.36617 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.33730 0.34160 -0.00430 -1.25878 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.55280 10.65790 -0.10510 -0.98612 國泰中國新興債券基金-美元 0.34200 0.34160 0.00040 0.11710 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.49410 10.44950 0.04460 0.42681 國泰中國新興戰略基金-人民幣 4.14540 4.23160 -0.08620 -2.03705 國泰中國新興戰略基金-美元 0.59660 0.60840 -0.01180 -1.93951 國泰中國新興戰略基金-新台幣 18.77000 19.08000 -0.31000 -1.62474 國泰中港台基金-人民幣 3.08630 3.16270 -0.07640 -2.41566 國泰中港台基金-美元 0.44970 0.46040 -0.01070 -2.32407 國泰中港台基金-新台幣 13.98000 14.27000 -0.29000 -2.03224 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 10.11970 10.14240 -0.02270 -0.22381 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 10.19910 10.20440 -0.00530 -0.05194 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.29400 10.27000 0.02400 0.23369 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.75000 26.72000 0.03000 0.11228 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.39000 12.37000 0.02000 0.16168 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 32.56000 32.70000 -0.14000 -0.42813 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35330 0.35330 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33320 0.33320 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33410 0.33410 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.03180 11.00120 0.03060 0.27815 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.41090 10.38200 0.02890 0.27837 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.44610 10.41710 0.02900 0.27839 國泰台灣貨幣市場基金 12.45880 12.45860 0.00020 0.00161 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.42260 0.42380 -0.00120 -0.28315 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37380 0.37480 -0.00100 -0.26681 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.45100 0.45220 -0.00120 -0.26537 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 11.22000 11.23000 -0.01000 -0.08905 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.54790 0.54920 -0.00130 -0.23671 國泰全球高股息基金-人民幣 2.54360 2.56110 -0.01750 -0.68330 國泰全球高股息基金-美元 0.36960 0.37180 -0.00220 -0.59172 國泰全球高股息基金-新台幣 11.54000 11.57000 -0.03000 -0.25929 國泰全球高股息基金-澳幣 0.53270 0.53550 -0.00280 -0.52288 國泰全球基礎建設基金-美元 0.49020 0.49150 -0.00130 -0.26450 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.38000 14.38000 0.00000 0.00000 國泰全球資源基金-美元 0.16690 0.16740 -0.00050 -0.29869 國泰全球資源基金-新台幣 5.29000 5.29000 0.00000 0.00000 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.61730 0.62070 -0.00340 -0.54777 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 19.26000 19.31000 -0.05000 -0.25893 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.76000 18.81000 -0.05000 -0.26582 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.88540 0.88970 -0.00430 -0.48331 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.67000 21.66000 0.01000 0.04617 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 22.40000 22.47000 -0.07000 -0.31153 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.52810 2.55810 -0.03000 -1.17275 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.36830 0.37230 -0.00400 -1.07440 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.31640 0.31980 -0.00340 -1.06316 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.43760 11.53260 -0.09500 -0.82375 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.82520 9.90680 -0.08160 -0.82368 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.52730 0.53270 -0.00540 -1.01370 國泰亞洲成長基金-美元 0.39990 0.40490 -0.00500 -1.23487 國泰亞洲成長基金-新台幣 12.08000 12.19000 -0.11000 -0.90238 國泰科技生化基金 32.40000 32.57000 -0.17000 -0.52195 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 29.63000 29.67000 -0.04000 -0.13482 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.36000 12.32000 0.04000 0.32468 國泰美國費城半導體基金 14.26000 14.33000 -0.07000 -0.48849 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 44.51950 44.16770 0.35180 0.79651 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.24910 17.33140 -0.08230 -0.47486 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 23.43800 23.14400 0.29400 1.27031 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 45.10600 44.85250 0.25350 0.56519 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 45.64850 45.48520 0.16330 0.35902 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.67130 43.57250 0.09880 0.22675 國泰紐幣2021保本基金 12.81120 12.80890 0.00230 0.01796 國泰紐幣八年期保本基金 13.17980 13.17880 0.00100 0.00759 國泰紐幣保本基金 12.74140 12.74100 0.00040 0.00314 國泰國泰基金-新台幣A 22.43000 22.59000 -0.16000 -0.70828 國泰國泰基金-新台幣I 22.43000 22.59000 -0.16000 -0.70828 國泰富時中國A50基金 21.96000 22.06000 -0.10000 -0.45331 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 47.25220 46.99400 0.25820 0.54943 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.34620 0.34650 -0.00030 -0.08658 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.78000 10.76000 0.02000 0.18587 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.50640 0.50640 0.00000 0.00000 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.73270 42.64340 0.08930 0.20941 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 21.02000 21.00000 0.02000 0.09524 國泰新興市場基金-美元 0.39550 0.40140 -0.00590 -1.46986 國泰新興市場基金-新台幣 12.34000 12.48000 -0.14000 -1.12179 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.44800 2.44940 -0.00140 -0.05716 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.50970 1.51060 -0.00090 -0.05958 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.36660 0.36640 0.00020 0.05459 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22830 0.22820 0.00010 0.04382 國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息) 0.35650 0.35700 -0.00050 -0.14006 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.12130 11.10440 0.01690 0.15219 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.72940 6.71920 0.01020 0.15180 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 44.81760 44.44620 0.37140 0.83562 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 45.13060 44.94200 0.18860 0.41965 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 42.85520 42.72830 0.12690 0.29699 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.24000 13.22000 0.02000 0.15129 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 36.36000 36.47000 -0.11000 -0.30162 國泰標普北美科技ETF基金 23.50000 23.58000 -0.08000 -0.33927 國泰歐洲精選基金-美元 0.35330 0.35230 0.00100 0.28385 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.48000 10.42000 0.06000 0.57582 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.98200 39.93590 0.04610 0.11543 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 22.59000 22.75000 -0.16000 -0.70330 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 20.31000 20.47000 -0.16000 -0.78163 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.62000 17.61000 0.01000 0.05679 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41570 0.41580 -0.00010 -0.02405 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.56500 12.55290 0.01210 0.09639 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.55430 10.55470 -0.00040 -0.00379 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.44180 10.44610 -0.00430 -0.04116 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.60940 10.58250 0.02690 0.25419 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.23510 10.23550 -0.00040 -0.00391 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.16080 10.16510 -0.00430 -0.04230 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.25810 10.23310 0.02500 0.24431 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.14050 10.14830 -0.00780 -0.07686 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.93960 9.94300 -0.00340 -0.03419 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.09500 10.10760 -0.01260 -0.12466 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.96280 9.94670 0.01610 0.16186 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.14040 10.14830 -0.00790 -0.07785 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.93480 9.93820 -0.00340 -0.03421 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.09490 10.10750 -0.01260 -0.12466 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.96280 9.94680 0.01600 0.16086 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.43250 11.43020 0.00230 0.02012 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.12210 10.09940 0.02270 0.22477 第一金大中華基金 26.12000 26.13000 -0.01000 -0.03827 第一金小型精選基金 32.07000 32.13000 -0.06000 -0.18674 第一金中國世紀基金-人民幣 13.34000 13.57000 -0.23000 -1.69492 第一金中國世紀基金-美元 8.31410 8.45080 -0.13670 -1.61760 第一金中國世紀基金-美元-N 8.31430 8.45110 -0.13680 -1.61872 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.89000 10.02000 -0.13000 -1.29741 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.89000 10.02000 -0.13000 -1.29741 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.76770 9.76730 0.00040 0.00410 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.38740 8.36110 0.02630 0.31455 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.30450 11.30410 0.00040 0.00354 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.87790 9.84700 0.03090 0.31380 第一金中概平衡基金 26.59000 26.57000 0.02000 0.07527 第一金台灣貨幣市場基金 15.32240 15.32220 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 178.65500 178.65200 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 16.04280 16.16890 -0.12610 -0.77989 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 16.04240 16.16830 -0.12590 -0.77868 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 15.58000 15.66000 -0.08000 -0.51086 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 15.59000 15.67000 -0.08000 -0.51053 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.90030 10.96790 -0.06760 -0.61634 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.89830 10.96590 -0.06760 -0.61646 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 11.00000 11.04000 -0.04000 -0.36232 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 11.01000 11.04000 -0.03000 -0.27174 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.33000 10.43520 -0.10520 -1.00813 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.33040 10.43510 -0.10470 -1.00334 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.64000 10.72000 -0.08000 -0.74627 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.64000 10.72000 -0.08000 -0.74627 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.70230 13.85320 -0.15090 -1.08928 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.72090 13.87190 -0.15100 -1.08853 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.08000 13.18000 -0.10000 -0.75873 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.11000 13.21000 -0.10000 -0.75700 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.90720 9.92180 -0.01460 -0.14715 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.90300 9.91760 -0.01460 -0.14721 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.55460 9.55730 -0.00270 -0.02825 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.57920 9.58200 -0.00280 -0.02922 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.78860 10.80450 -0.01590 -0.14716 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.43970 10.44260 -0.00290 -0.02777 第一金全球大趨勢基金 25.59000 25.63000 -0.04000 -0.15607 第一金全球不動產證券化基金A 9.51250 9.57070 -0.05820 -0.60811 第一金全球不動產證券化基金B 6.56690 6.60700 -0.04010 -0.60693 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.15020 10.19430 -0.04410 -0.43259 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.15050 10.19460 -0.04410 -0.43258 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.70000 9.74000 -0.04000 -0.41068 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.71000 9.74000 -0.03000 -0.30801 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 11.03230 11.08020 -0.04790 -0.43230 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 11.03410 11.08200 -0.04790 -0.43223 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.55000 10.59000 -0.04000 -0.37771 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.55000 10.59000 -0.04000 -0.37771 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.58650 8.59410 -0.00760 -0.08843 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.52850 10.53780 -0.00930 -0.08825 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.31220 9.31740 -0.00520 -0.05581 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.31070 9.31580 -0.00510 -0.05475 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.75140 7.75360 -0.00220 -0.02837 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.74560 7.74780 -0.00220 -0.02840 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.54480 8.53690 0.00790 0.09254 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.54550 8.53760 0.00790 0.09253 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.62370 11.63020 -0.00650 -0.05589 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.62440 11.63090 -0.00650 -0.05589 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.27740 10.28040 -0.00300 -0.02918 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.27830 10.28120 -0.00290 -0.02821 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 15.10570 15.09170 0.01400 0.09277 第一金亞洲科技基金 17.85000 18.01000 -0.16000 -0.88840 第一金亞洲新興市場基金 13.52000 13.60000 -0.08000 -0.58824 第一金店頭市場基金 8.05000 8.09000 -0.04000 -0.49444 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 9.97560 9.98150 -0.00590 -0.05911 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 9.97560 9.98150 -0.00590 -0.05911 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 10.00600 9.98340 0.02260 0.22638 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 10.00600 9.98340 0.02260 0.22638 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 9.97570 9.98150 -0.00580 -0.05811 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 9.97740 9.98290 -0.00550 -0.05509 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 9.97560 9.98150 -0.00590 -0.05911 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 10.00600 9.98340 0.02260 0.22638 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 10.00790 9.98480 0.02310 0.23135 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 10.00600 9.98340 0.02260 0.22638 第一金創新趨勢基金 21.39000 21.44000 -0.05000 -0.23321 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 43.02080 42.75180 0.26900 0.62921 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 42.83180 42.65700 0.17480 0.40978 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 42.85630 42.52790 0.32840 0.77220 第一金電子基金 32.69000 32.75000 -0.06000 -0.18321 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.64000 18.76000 -0.12000 -0.63966 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 20.11000 20.31000 -0.20000 -0.98474 統一大中華中小基金(人民幣) 7.74000 7.85000 -0.11000 -1.40127 統一大中華中小基金(美元) 7.07000 7.17000 -0.10000 -1.39470 統一大中華中小基金(新台幣) 10.57000 10.69000 -0.12000 -1.12254 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.14000 10.21000 -0.07000 -0.68560 統一大東協高股息基金(美元) 9.42000 9.49000 -0.07000 -0.73762 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.81000 9.86000 -0.05000 -0.50710 統一大滿貫基金-A類型 33.25000 33.35000 -0.10000 -0.29985 統一大滿貫基金-I類型 33.25000 33.35000 -0.10000 -0.29985 統一大龍印基金 14.58000 14.86000 -0.28000 -1.88425 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.22000 9.41000 -0.19000 -2.01913 統一大龍騰中國基金(美元) 8.44000 8.61000 -0.17000 -1.97445 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.69000 9.86000 -0.17000 -1.72414 統一中小基金 22.93000 23.01000 -0.08000 -0.34767 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.86020 9.89410 -0.03390 -0.34263 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.16240 9.20190 -0.03950 -0.42926 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.93440 8.94810 -0.01370 -0.15311 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.35060 12.33490 0.01570 0.12728 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.42950 11.42190 0.00760 0.06654 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.10420 11.07070 0.03350 0.30260 統一台灣動力基金 17.29000 17.41000 -0.12000 -0.68926 統一全天候基金-A類型 104.69000 104.84000 -0.15000 -0.14308 統一全天候基金-I類型 105.25000 105.39000 -0.14000 -0.13284 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.24920 8.23430 0.01490 0.18095 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.95480 7.94530 0.00950 0.11957 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.02450 7.99210 0.03240 0.40540 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.89320 8.87710 0.01610 0.18137 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.58370 8.57340 0.01030 0.12014 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.65150 8.61650 0.03500 0.40620 統一全球債券組合基金 12.45620 12.44910 0.00710 0.05703 統一全球新科技基金(人民幣) 15.75000 15.76000 -0.01000 -0.06345 統一全球新科技基金(美元) 14.82000 14.82000 0.00000 0.00000 統一全球新科技基金(新台幣) 14.36000 14.33000 0.03000 0.20935 統一亞太基金 24.91000 25.21000 -0.30000 -1.19000 統一亞洲大金磚基金 12.47000 12.62000 -0.15000 -1.18859 統一奔騰基金 56.17000 56.49000 -0.32000 -0.56647 統一強棒貨幣市場基金 16.73310 16.73280 0.00030 0.00179 統一強漢基金(人民幣) 10.82000 11.02000 -0.20000 -1.81488 統一強漢基金(美元) 9.74000 9.92000 -0.18000 -1.81452 統一強漢基金(新台幣) 25.90000 26.31000 -0.41000 -1.55834 統一統信基金 29.20000 29.36000 -0.16000 -0.54496 統一黑馬基金 57.04000 57.35000 -0.31000 -0.54054 統一新亞洲科技能源基金 16.27000 16.37000 -0.10000 -0.61087 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.12450 8.10540 0.01910 0.23565 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.80910 10.78360 0.02550 0.23647 統一經建基金 44.36000 44.38000 -0.02000 -0.04507 統一龍馬基金 64.59000 64.84000 -0.25000 -0.38556 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 18.84000 18.93000 -0.09000 -0.47544 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 44.83000 45.08000 -0.25000 -0.55457 野村中國機會基金 14.26000 14.47000 -0.21000 -1.45128 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.42560 10.43560 -0.01000 -0.09583 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.40080 10.40800 -0.00720 -0.06918 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.47800 10.45600 0.02200 0.21041 野村巴西基金 7.21000 7.15000 0.06000 0.83916 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.53000 11.61000 -0.08000 -0.68906 野村台灣高股息基金 24.98000 25.09000 -0.11000 -0.43842 野村台灣運籌基金 35.45000 35.71000 -0.26000 -0.72809 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.83020 9.83740 -0.00720 -0.07319 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.76070 9.76260 -0.00190 -0.01946 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.84730 9.84380 0.00350 0.03556 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.44920 10.45690 -0.00770 -0.07364 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.26860 10.27090 -0.00230 -0.02239 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.06310 10.05950 0.00360 0.03579 野村平衡基金 19.13000 19.23000 -0.10000 -0.52002 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.22000 10.30000 -0.08000 -0.77670 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.86000 14.84000 0.02000 0.13477 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.18000 12.21000 -0.03000 -0.24570 野村全球生技醫療基金 16.97000 17.14000 -0.17000 -0.99183 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.18370 10.19010 -0.00640 -0.06281 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.17810 10.18170 -0.00360 -0.03536 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.11150 10.09760 0.01390 0.13766 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.42700 10.43320 -0.00620 -0.05943 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.38700 10.39070 -0.00370 -0.03561 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.32340 10.30900 0.01440 0.13968 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.14970 10.13570 0.01400 0.13813 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.78300 10.78940 -0.00640 -0.05932 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.69980 10.70370 -0.00390 -0.03644 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.63720 10.62240 0.01480 0.13933 野村全球品牌基金 29.89000 29.80000 0.09000 0.30201 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.74000 10.77000 -0.03000 -0.27855 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.07000 13.12000 -0.05000 -0.38110 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.88000 10.98000 -0.10000 -0.91075 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.84000 19.89000 -0.05000 -0.25138 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.28000 12.36000 -0.08000 -0.64725 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.93050 10.93370 -0.00320 -0.02927 野村全球短期收益基金-美元計價 10.97470 10.97440 0.00030 0.00273 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.76150 10.75050 0.01100 0.10232 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.68150 8.76760 -0.08610 -0.98202 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.48660 8.56630 -0.07970 -0.93039 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.08480 8.15100 -0.06620 -0.81217 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.08060 11.10860 -0.02800 -0.25206 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.54810 10.57240 -0.02430 -0.22984 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.14380 10.15170 -0.00790 -0.07782 野村成長基金 29.74000 29.91000 -0.17000 -0.56837 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.45270 8.50990 -0.05720 -0.67216 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.46450 8.51910 -0.05460 -0.64091 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.70980 8.74760 -0.03780 -0.43212 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.71020 9.77590 -0.06570 -0.67206 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.57510 9.63690 -0.06180 -0.64129 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.83720 9.88000 -0.04280 -0.43320 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.21000 9.29000 -0.08000 -0.86114 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.34000 13.46000 -0.12000 -0.89153 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.29340 10.29720 -0.00380 -0.03690 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 10.22360 10.22490 -0.00130 -0.01271 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 10.15180 10.13420 0.01760 0.17367 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.71830 9.72230 -0.00400 -0.04114 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.74190 9.74300 -0.00110 -0.01129 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.88260 9.86540 0.01720 0.17435 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.19850 10.17980 0.01870 0.18370 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.86530 10.86790 -0.00260 -0.02392 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.73820 10.73950 -0.00130 -0.01210 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.89410 10.87510 0.01900 0.17471 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 10.19500 10.19950 -0.00450 -0.04412 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 10.19620 10.19770 -0.00150 -0.01471 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 10.15130 10.13830 0.01300 0.12823 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.64350 8.63320 0.01030 0.11931 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.25040 9.25430 -0.00390 -0.04214 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.11670 9.11810 -0.00140 -0.01535 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 10.20730 10.19500 0.01230 0.12065 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.98740 13.97080 0.01660 0.11882 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 13.09170 13.09700 -0.00530 -0.04047 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.60050 10.60210 -0.00160 -0.01509 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.45710 10.46690 -0.00980 -0.09363 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.44000 10.44590 -0.00590 -0.05648 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.50600 10.50430 0.00170 0.01618 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.75460 10.76480 -0.01020 -0.09475 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.71420 10.72030 -0.00610 -0.05690 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.69930 10.69740 0.00190 0.01776 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.67360 10.68130 -0.00770 -0.07209 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.62410 10.62760 -0.00350 -0.03293 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.79000 10.76200 0.02800 0.26017 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.27080 10.25580 0.01500 0.14626 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.91590 9.97270 -0.05680 -0.56955 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.53900 9.59060 -0.05160 -0.53803 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.04460 9.08430 -0.03970 -0.43702 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.50330 11.48720 0.01610 0.14016 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.36790 10.37080 -0.00290 -0.02796 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.48700 11.50600 -0.01900 -0.16513 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.90970 10.92430 -0.01460 -0.13365 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.70160 10.70460 -0.00300 -0.02803 野村泰國基金 44.88000 44.87000 0.01000 0.02229 野村高科技基金 9.92000 9.97000 -0.05000 -0.50150 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.60350 10.64000 -0.03650 -0.34305 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.20560 10.30050 -0.09490 -0.92131 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.76340 10.88490 -0.12150 -1.11623 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.60730 9.68720 -0.07990 -0.82480 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.61690 9.67760 -0.06070 -0.62722 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.80400 9.90100 -0.09700 -0.97970 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.18710 12.26340 -0.07630 -0.62218 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.12650 14.22580 -0.09930 -0.69803 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.08610 11.14710 -0.06100 -0.54723 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 11.10530 11.14410 -0.03880 -0.34817 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.49810 11.58000 -0.08190 -0.70725 野村貨幣市場基金 16.33790 16.33760 0.00030 0.00184 野村新馬基金 15.68000 15.76000 -0.08000 -0.50761 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.37540 10.37470 0.00070 0.00675 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.26870 10.25720 0.01150 0.11212 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.42870 10.38790 0.04080 0.39276 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.27130 10.27540 -0.00410 -0.03990 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.22890 10.22910 -0.00020 -0.00196 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.28070 10.27390 0.00680 0.06619 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.68050 10.68470 -0.00420 -0.03931 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.60000 10.59960 0.00040 0.00377 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.65710 10.64470 0.01240 0.11649 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.18580 10.20340 -0.01760 -0.17249 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.19270 10.20670 -0.01400 -0.13716 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 10.10890 10.11050 -0.00160 -0.01583 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.77040 10.78830 -0.01790 -0.16592 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.72640 10.74120 -0.01480 -0.13779 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.64420 10.64600 -0.00180 -0.01691 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.65850 10.64980 0.00870 0.08169 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.02320 8.01670 0.00650 0.08108 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.39430 12.38440 0.00990 0.07994 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.30000 9.27000 0.03000 0.32362 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.41320 10.41680 -0.00360 -0.03456 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.57040 10.57740 -0.00700 -0.06618 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.37500 10.37630 -0.00130 -0.01253 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.49150 10.46330 0.02820 0.26951 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.41600 10.43510 -0.01910 -0.18304 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.41350 10.41710 -0.00360 -0.03456 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.57080 10.57780 -0.00700 -0.06618 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.37530 10.37690 -0.00160 -0.01542 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.49540 10.46720 0.02820 0.26941 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.41500 10.43400 -0.01900 -0.18210 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.45200 10.46080 -0.00880 -0.08412 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.60820 10.62050 -0.01230 -0.11581 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.41260 10.41940 -0.00680 -0.06526 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.53040 10.50720 0.02320 0.22080 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.45510 10.47920 -0.02410 -0.22998 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.45200 10.46080 -0.00880 -0.08412 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.60830 10.62060 -0.01230 -0.11581 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.41730 10.42400 -0.00670 -0.06427 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.54600 10.52270 0.02330 0.22143 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.45580 10.47980 -0.02400 -0.22901 野村精選貨幣市場基金 12.11360 12.11350 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.91000 11.92000 -0.01000 -0.08389 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.13000 11.12000 0.01000 0.08993 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.50000 10.47000 0.03000 0.28653 野村歐洲高股息基金季配型 7.87000 7.87000 0.00000 0.00000 野村歐洲高股息基金累積型 11.26000 11.26000 0.00000 0.00000 野村積極成長基金 12.60000 12.67000 -0.07000 -0.55249 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.72000 9.80000 -0.08000 -0.81633 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 35.28000 35.55000 -0.27000 -0.75949 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.69530 10.69110 0.00420 0.03929 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.55340 8.60000 -0.04660 -0.54186 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.88340 7.92310 -0.03970 -0.50107 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.73650 7.76890 -0.03240 -0.41705 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.27210 12.28080 -0.00870 -0.07084 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.97810 10.98470 -0.00660 -0.06008 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.81450 10.81080 0.00370 0.03423 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.79000 11.80000 -0.01000 -0.08475 野村環球基金-人民幣計價 17.79000 17.86000 -0.07000 -0.39194 野村環球基金-美元計價 13.81000 13.87000 -0.06000 -0.43259 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.57000 19.58000 -0.01000 -0.05107 野村鴻利基金 22.97000 23.08000 -0.11000 -0.47660 野村鴻揚貨幣市場基金 16.90210 16.90190 0.00020 0.00118 野村鴻運基金 19.15000 19.29000 -0.14000 -0.72576 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.57000 10.63000 -0.06000 -0.56444 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.97000 14.21000 -0.24000 -1.68895 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.47000 15.45000 0.02000 0.12945 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.75060 10.73970 0.01090 0.10149 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 14.08040 14.06640 0.01400 0.09953 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.76760 10.76490 0.00270 0.02508 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.68150 10.66910 0.01240 0.11622 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.56400 10.56640 -0.00240 -0.02271 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.45180 10.44520 0.00660 0.06319 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 10.03150 10.04790 -0.01640 -0.16322 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.10700 10.11400 -0.00700 -0.06921 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 10.02170 10.00090 0.02080 0.20798 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.29150 10.28920 0.00230 0.02235 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.43580 10.43840 -0.00260 -0.02491 凱基台商天下基金 13.28000 13.32000 -0.04000 -0.30030 凱基台灣精五門基金 21.07000 21.06000 0.01000 0.04748 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 44.93190 44.71650 0.21540 0.48170 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 46.34110 46.17220 0.16890 0.36580 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.87870 42.87660 0.00210 0.00490 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.61210 10.63020 -0.01810 -0.17027 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 44.91280 44.63300 0.27980 0.62689 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 45.88860 45.59070 0.29790 0.65342 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 44.63500 44.26840 0.36660 0.82813 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.50000 12.69000 -0.19000 -1.49724 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.27140 11.43120 -0.15980 -1.39793 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.24000 11.37000 -0.13000 -1.14336 凱基凱旋貨幣市場基金 11.59430 11.59410 0.00020 0.00173 凱基開創基金 28.16000 28.14000 0.02000 0.07107 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 23.07000 23.17000 -0.10000 -0.43159 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.08060 22.23690 -0.15630 -0.70289 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.44000 17.56000 -0.12000 -0.68337 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.45870 16.61520 -0.15650 -0.94191 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.69000 7.72000 -0.03000 -0.38860 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 41.13840 40.81060 0.32780 0.80322 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 41.23810 41.01420 0.22390 0.54591 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 41.18810 40.94920 0.23890 0.58341 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.65000 11.72000 -0.07000 -0.59727 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.32250 11.37770 -0.05520 -0.48516 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.97000 10.99000 -0.02000 -0.18198 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.39800 12.45760 -0.05960 -0.47842 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.86000 12.89000 -0.03000 -0.23274 凱基護城河基金-台幣計價A 13.15000 13.17000 -0.02000 -0.15186 凱基護城河基金-美元計價B 12.72140 12.78230 -0.06090 -0.47644 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.22740 10.30770 -0.08030 -0.77903 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 9.97260 10.04140 -0.06880 -0.68516 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.11460 10.15540 -0.04080 -0.40176 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.22740 10.30760 -0.08020 -0.77807 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 9.97260 10.04140 -0.06880 -0.68516 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.11460 10.15540 -0.04080 -0.40176 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.41000 12.34000 0.07000 0.56726 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 36.13000 36.62000 -0.49000 -1.33807 富邦NASDAQ-100基金 32.94000 33.12000 -0.18000 -0.54348 富邦上証180基金 31.72000 31.80000 -0.08000 -0.25157 富邦大中華成長基金-(美元) 0.19310 0.19570 -0.00260 -1.32856 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.03000 6.09000 -0.06000 -0.98522 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.17000 6.13000 0.04000 0.65253 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 46.25000 46.91000 -0.66000 -1.40695 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.13550 12.24520 -0.10970 -0.89586 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.21170 11.30890 -0.09720 -0.85950 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.88020 10.93750 -0.05730 -0.52389 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.31200 10.40520 -0.09320 -0.89571 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.44700 9.52890 -0.08190 -0.85949 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.17700 9.22530 -0.04830 -0.52356 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.83980 20.82670 0.01310 0.06290 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.63880 11.63620 0.00260 0.02234 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.74080 10.69800 0.04280 0.40007 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.83270 13.83420 -0.00150 -0.01084 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.02390 2.02300 0.00090 0.04449 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.51340 9.51440 -0.00100 -0.01051 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.44190 1.44120 0.00070 0.04857 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.36580 12.37700 -0.01120 -0.09049 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.80190 1.80320 -0.00130 -0.07209 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.37310 10.38250 -0.00940 -0.09054 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53240 1.53350 -0.00110 -0.07173 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.93090 10.92830 0.00260 0.02379 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.85940 10.85900 0.00040 0.00368 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.20000 15.14000 0.06000 0.39630 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.88000 19.04000 -0.16000 -0.84034 富邦日本東証基金 20.33000 20.36000 -0.03000 -0.14735 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 46.88000 46.95000 -0.07000 -0.14909 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 46.82000 47.18000 -0.36000 -0.76304 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 51.86000 52.08000 -0.22000 -0.42243 富邦台灣心基金 21.34000 21.40000 -0.06000 -0.28037 富邦台灣釆吉50基金 46.36000 46.56000 -0.20000 -0.42955 富邦台灣科技指數基金 53.63000 53.78000 -0.15000 -0.27891 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 47.73480 47.53770 0.19710 0.41462 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 42.22970 42.17320 0.05650 0.13397 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31980 0.32230 -0.00250 -0.77567 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.65000 10.70000 -0.05000 -0.46729 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.62370 2.62660 -0.00290 -0.11041 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.35670 0.35700 -0.00030 -0.08403 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.04350 11.02420 0.01930 0.17507 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.24460 2.24710 -0.00250 -0.11125 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33680 0.33710 -0.00030 -0.08899 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.38390 9.36750 0.01640 0.17507 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 24.65000 25.23000 -0.58000 -2.29885 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.02000 13.72000 0.30000 2.18659 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 29.80000 31.08000 -1.28000 -4.11840 富邦吉祥貨幣市場基金 15.70650 15.70620 0.00030 0.00191 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 17.83000 17.78000 0.05000 0.28121 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 41.50870 41.38990 0.11880 0.28703 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 43.99010 43.76780 0.22230 0.50791 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等 39.99780 39.99950 -0.00170 -0.00425 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行 39.99780 39.99950 -0.00170 -0.00425 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.26670 41.24850 0.01820 0.04412 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 45.73580 45.50740 0.22840 0.50190 富邦長紅基金 59.54000 59.70000 -0.16000 -0.26801 富邦科技基金 23.64000 23.74000 -0.10000 -0.42123 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.46930 41.38880 0.08050 0.19450 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 44.84470 44.53760 0.30710 0.68953 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 40.12860 40.02450 0.10410 0.26009 富邦恒生國企ETF基金 20.81000 21.00000 -0.19000 -0.90476 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.63000 13.49000 0.14000 1.03781 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 27.19000 27.83000 -0.64000 -2.29968 富邦高成長基金 23.02000 23.08000 -0.06000 -0.25997 富邦基金A類型 13.25000 13.27000 -0.02000 -0.15072 富邦基金I類型 13.25000 13.27000 -0.02000 -0.15072 富邦深証100基金 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588 富邦富時歐洲ETF基金 21.23000 21.27000 -0.04000 -0.18806 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42830 0.42780 0.00050 0.11688 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.52780 12.53240 -0.00460 -0.03670 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.35470 9.35810 -0.00340 -0.03633 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30410 0.30380 0.00030 0.09875 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.56260 8.56570 -0.00310 -0.03619 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.37080 10.36670 0.00410 0.03955 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 11.07820 11.04220 0.03600 0.32602 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.68170 9.67780 0.00390 0.04030 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 10.33710 10.30350 0.03360 0.32610 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.52000 18.62000 -0.10000 -0.53706 富邦精準基金 43.15000 43.48000 -0.33000 -0.75897 富邦精銳中小基金 11.18000 11.22000 -0.04000 -0.35651 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 17.64000 17.65000 -0.01000 -0.05666 富邦臺灣公司治理100基金 21.44000 21.51000 -0.07000 -0.32543 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.17000 7.16000 0.01000 0.13966 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.76000 15.81000 -0.05000 -0.31626 富邦標普美國特別股ETF基金 19.97000 19.95000 0.02000 0.10025 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.76390 10.85020 -0.08630 -0.79538 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.51120 10.58650 -0.07530 -0.71128 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.77840 10.81180 -0.03340 -0.30892 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.24170 10.32380 -0.08210 -0.79525 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.95470 10.02600 -0.07130 -0.71115 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.19270 10.22430 -0.03160 -0.30907 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 31.25000 31.41000 -0.16000 -0.50939 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 10.11950 10.14390 -0.02440 -0.24054 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 10.10660 10.13000 -0.02340 -0.23100 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.92640 9.95010 -0.02370 -0.23819 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.44730 10.47250 -0.02520 -0.24063 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.44830 10.47250 -0.02420 -0.23108 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.26530 10.29040 -0.02510 -0.24392 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.60560 8.60750 -0.00190 -0.02207 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.32710 9.32900 -0.00190 -0.02037 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.87180 8.87310 -0.00130 -0.01465 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.42470 10.42690 -0.00220 -0.02110 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.50590 10.50820 -0.00230 -0.02189 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.02110 10.02320 -0.00210 -0.02095 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.17140 10.17070 0.00070 0.00688 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.67810 8.68410 -0.00600 -0.06909 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.98660 9.99330 -0.00670 -0.06704 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.24990 9.25550 -0.00560 -0.06050 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.52810 11.53590 -0.00780 -0.06762 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.35520 11.36440 -0.00920 -0.08095 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.64220 10.64820 -0.00600 -0.05635 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.45070 9.45540 -0.00470 -0.04971 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.67000 15.71000 -0.04000 -0.25461 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.93950 8.94580 -0.00630 -0.07042 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.86890 9.87570 -0.00680 -0.06886 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.35210 9.35830 -0.00620 -0.06625 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.81790 10.82550 -0.00760 -0.07020 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.86750 10.87500 -0.00750 -0.06897 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.36200 10.36870 -0.00670 -0.06462 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.50000 9.50470 -0.00470 -0.04945 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.23000 9.39000 -0.16000 -1.70394 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.88000 10.04000 -0.16000 -1.59363 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.78000 8.90000 -0.12000 -1.34831 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.70000 7.86000 -0.16000 -2.03562 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 9.97000 10.18000 -0.21000 -2.06287 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.80000 8.97000 -0.17000 -1.89521 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.70000 8.85000 -0.15000 -1.69492 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 9.84000 10.00000 -0.16000 -1.60000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.22500 10.23300 -0.00800 -0.07818 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.57500 9.57970 -0.00470 -0.04906 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.11270 9.10640 0.00630 0.06918 富蘭克林華美中華基金 11.26000 11.41000 -0.15000 -1.31464 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.92000 22.00000 -0.08000 -0.36364 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 22.12000 22.12000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.18000 10.26000 -0.08000 -0.77973 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.00000 10.05000 -0.05000 -0.49751 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.06640 8.05850 0.00790 0.09803 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.17170 9.18130 -0.00960 -0.10456 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.16110 10.17170 -0.01060 -0.10421 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.69320 9.68370 0.00950 0.09810 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.61150 11.61470 -0.00320 -0.02755 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.70110 8.70350 -0.00240 -0.02758 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.85160 8.85410 -0.00250 -0.02824 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.94350 9.94620 -0.00270 -0.02715 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.12850 14.13640 -0.00790 -0.05588 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.19620 10.20190 -0.00570 -0.05587 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.16830 10.17400 -0.00570 -0.05603 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.61910 10.62260 -0.00350 -0.03295 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.65170 7.65430 -0.00260 -0.03397 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.99120 8.99410 -0.00290 -0.03224 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.98580 9.98910 -0.00330 -0.03304 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.25090 11.23010 0.02080 0.18522 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.57070 7.55670 0.01400 0.18527 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.91380 8.89730 0.01650 0.18545 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.06600 10.04740 0.01860 0.18512 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.87760 10.87510 0.00250 0.02299 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.66800 7.66620 0.00180 0.02348 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.25670 8.24620 0.01050 0.12733 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.33730 9.34290 -0.00560 -0.05994 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.42330 10.42960 -0.00630 -0.06041 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.13920 13.12240 0.01680 0.12803 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.18000 8.27000 -0.09000 -1.08827 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.50000 8.57000 -0.07000 -0.81680 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.79000 8.82000 -0.03000 -0.34014 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.78000 10.82000 -0.04000 -0.36969 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 7.95000 7.97000 -0.02000 -0.25094 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.69000 11.73000 -0.04000 -0.34101 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.79000 8.81000 -0.02000 -0.22701 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.48000 10.51000 -0.03000 -0.28544 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.36000 8.36000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.54000 9.60000 -0.06000 -0.62500 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.50000 9.56000 -0.06000 -0.62762 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.63000 10.70000 -0.07000 -0.65421 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.25000 9.29000 -0.04000 -0.43057 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.31000 10.36000 -0.05000 -0.48263 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.42450 13.46260 -0.03810 -0.28301 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 11.00000 10.98000 0.02000 0.18215 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.86000 9.91000 -0.05000 -0.50454 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.72000 9.77000 -0.05000 -0.51177 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 富蘭克林華美第一富基金 38.60000 38.76000 -0.16000 -0.41280 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.35110 10.35090 0.00020 0.00193 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.82000 8.87000 -0.05000 -0.56370 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.53000 9.58000 -0.05000 -0.52192 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.13000 9.16000 -0.03000 -0.32751 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.86000 9.89000 -0.03000 -0.30334 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.74000 14.84000 -0.10000 -0.67385 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.69000 13.77000 -0.08000 -0.58097 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 16.06000 16.11000 -0.05000 -0.31037 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 10.18700 10.18180 0.00520 0.05107 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 10.18690 10.18180 0.00510 0.05009 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 10.09120 10.08450 0.00670 0.06644 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 10.09120 10.08450 0.00670 0.06644 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 10.13390 10.12590 0.00800 0.07901 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 10.13390 10.12580 0.00810 0.07999 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 10.13390 10.12580 0.00810 0.07999 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 10.25030 10.21670 0.03360 0.32887 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 10.25020 10.21670 0.03350 0.32789 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 10.25020 10.21670 0.03350 0.32789 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.82060 6.80450 0.01610 0.23661 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.88190 10.94610 -0.06420 -0.58651 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.61350 9.61870 -0.00520 -0.05406 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.63420 11.64050 -0.00630 -0.05412 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.83100 6.82070 0.01030 0.15101 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.01500 9.01950 -0.00450 -0.04989 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.66200 10.66710 -0.00510 -0.04781 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.05720 11.04050 0.01670 0.15126 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 69.13000 68.75000 0.38000 0.55273 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 69.58000 69.22000 0.36000 0.52008 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 62.55840 62.44530 0.11310 0.18112 復華1至5年期高收益債券基金 20.78000 20.75000 0.03000 0.14458 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.87000 10.88000 -0.01000 -0.09191 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.81000 10.82000 -0.01000 -0.09242 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 67.30370 66.93100 0.37270 0.55684 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 66.68560 66.39200 0.29360 0.44222 復華人民幣貨幣市場基金 11.86990 11.86920 0.00070 0.00590 復華人生目標基金 38.82270 38.91290 -0.09020 -0.23180 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524 復華大中華中小策略基金 8.90000 9.03000 -0.13000 -1.43965 復華中小精選基金 65.87000 66.24000 -0.37000 -0.55857 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 52.78060 52.76990 0.01070 0.02028 復華中國特選信用債券ETF基金 62.47860 62.32740 0.15120 0.24259 復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.01000 10.20000 -0.19000 -1.86275 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.01000 9.14000 -0.13000 -1.42232 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.80000 11.93000 -0.13000 -1.08969 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.60000 10.71000 -0.11000 -1.02708 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.24000 10.33000 -0.09000 -0.87125 復華六年到期新興市場債券基金 10.86000 10.86000 0.00000 0.00000 復華台灣智能基金 11.57000 11.60000 -0.03000 -0.25862 復華全方位基金 29.44000 29.54000 -0.10000 -0.33852 復華全球大趨勢基金-美元 13.07000 13.14000 -0.07000 -0.53272 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.75000 20.80000 -0.05000 -0.24038 復華全球平衡基金-美元 9.23000 9.27000 -0.04000 -0.43150 復華全球平衡基金-新臺幣 19.87000 19.90000 -0.03000 -0.15075 復華全球物聯網科技基金-美元 14.24000 14.28000 -0.04000 -0.28011 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.84000 13.84000 0.00000 0.00000 復華全球原物料基金 8.45000 8.47000 -0.02000 -0.23613 復華全球消費基金-新臺幣 13.24000 13.19000 0.05000 0.37908 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.14980 12.14500 0.00480 0.03952 復華全球債券基金 14.86180 14.85500 0.00680 0.04578 復華全球債券組合基金 15.37000 15.36000 0.01000 0.06510 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.27000 15.31000 -0.04000 -0.26127 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.51000 10.54000 -0.03000 -0.28463 復華全球戰略配置強基金-美元 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.99000 11.01000 -0.02000 -0.18165 復華有利貨幣市場基金 13.49300 13.49280 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.55000 11.60000 -0.05000 -0.43103 復華亞太成長基金 12.10000 12.10000 0.00000 0.00000 復華亞太神龍科技基金-美元 9.12000 9.15000 -0.03000 -0.32787 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 復華東協世紀基金 12.62000 12.68000 -0.06000 -0.47319 復華南非幣長期收益基金A 14.28000 14.24000 0.04000 0.28090 復華南非幣長期收益基金B 8.14000 8.12000 0.02000 0.24631 復華南非幣短期收益基金A 14.60000 14.58000 0.02000 0.13717 復華南非幣短期收益基金B 9.00000 8.98000 0.02000 0.22272 復華美國20年期以上公債ETF基金 68.36500 67.90380 0.46120 0.67920 復華美國金融服務業股票ETF基金 22.39000 22.53000 -0.14000 -0.62139 復華美國新星基金-美元 12.91000 12.95000 -0.04000 -0.30888 復華美國新星基金-新臺幣 13.22000 13.22000 0.00000 0.00000 復華恒生基金 21.80000 22.01000 -0.21000 -0.95411 復華恒生單日反向一倍基金 8.21000 8.13000 0.08000 0.98401 復華恒生單日正向二倍基金 31.50000 32.09000 -0.59000 -1.83858 復華神盾基金 25.82890 25.92650 -0.09760 -0.37645 復華高成長基金 68.41000 68.68000 -0.27000 -0.39313 復華高益策略組合基金 13.63000 13.61000 0.02000 0.14695 復華貨幣市場基金 14.45630 14.45610 0.00020 0.00138 復華富時不動產證券化基金 18.21000 18.19000 0.02000 0.10995 復華富時台灣高股息低波動基金 49.73000 49.94000 -0.21000 -0.42050 復華復華基金 21.39000 21.47000 -0.08000 -0.37261 復華華人世紀基金 16.83000 16.98000 -0.15000 -0.88339 復華傳家二號基金 30.98100 31.04820 -0.06720 -0.21644 復華傳家基金 22.37470 22.42790 -0.05320 -0.23720 復華奧林匹克全球組合基金 15.97000 15.96000 0.01000 0.06266 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.82000 11.84000 -0.02000 -0.16892 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.54000 14.54000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣短期收益基金 10.96000 10.94000 0.02000 0.18282 復華新興人民幣債券基金A 12.29000 12.29000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.00000 9.04000 -0.04000 -0.44248 復華新興市場10年期以上債券基金 21.83000 21.76000 0.07000 0.32169 復華新興市場企業債券ETF基金 68.94000 68.71000 0.23000 0.33474 復華新興市場高收益債券基金A 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 復華新興市場高收益債券基金B 5.50000 5.49000 0.01000 0.18215 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.36000 12.36000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.05000 12.05000 0.00000 0.00000 復華新興市場短期收益基金 11.37000 11.36000 0.01000 0.08803 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.36000 9.37000 -0.01000 -0.10672 復華滬深300 A股基金 23.74000 23.78000 -0.04000 -0.16821 復華數位經濟基金 46.02000 46.34000 -0.32000 -0.69055 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 10.05540 10.05240 0.00300 0.02984 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.82370 9.81530 0.00840 0.08558 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.59900 10.59580 0.00320 0.03020 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.21820 10.20940 0.00880 0.08620 景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣 9.95390 10.01980 -0.06590 -0.65770 景順2023到期優質新興債券基金累積型美元 10.02080 10.02090 -0.00010 -0.00100 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.24610 10.24370 0.00240 0.02343 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.90940 10.87580 0.03360 0.30894 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 10.06250 10.06220 0.00030 0.00298 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.73440 10.70340 0.03100 0.28963 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.42030 10.41990 0.00040 0.00384 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.10450 11.07210 0.03240 0.29263 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.76590 10.79010 -0.02420 -0.22428 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.71270 10.71220 0.00050 0.00467 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.84960 10.81820 0.03140 0.29025 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.67890 10.69260 -0.01370 -0.12813 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.87510 11.93950 -0.06440 -0.53939 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.62250 10.61330 0.00920 0.08668 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.86140 10.87530 -0.01390 -0.12781 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.19520 12.26270 -0.06750 -0.55045 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.76530 10.75590 0.00940 0.08739 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.94470 10.90390 0.04080 0.37418 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.21370 10.23910 -0.02540 -0.24807 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.20370 10.20830 -0.00460 -0.04506 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.14220 10.11770 0.02450 0.24215 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.56080 10.58130 -0.02050 -0.19374 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.75570 10.82250 -0.06680 -0.61723 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.56310 10.56050 0.00260 0.02462 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.55940 10.57990 -0.02050 -0.19376 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.75510 10.82190 -0.06680 -0.61727 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.55990 10.55730 0.00260 0.02463 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.43710 10.45160 -0.01450 -0.13873 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.40300 10.39520 0.00780 0.07503 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.43520 10.44960 -0.01440 -0.13780 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.40380 10.39610 0.00770 0.07407 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.97240 11.00440 -0.03200 -0.29079 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.96100 10.96960 -0.00860 -0.07840 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 11.08820 11.06510 0.02310 0.20876 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.29620 10.32560 -0.02940 -0.28473 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.28250 10.29080 -0.00830 -0.08065 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.22080 10.19980 0.02100 0.20589 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.19620 9.19320 0.00300 0.03263 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.25260 8.24030 0.01230 0.14927 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.31990 8.28380 0.03610 0.43579 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.99520 11.99120 0.00400 0.03336 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.79340 10.77730 0.01610 0.14939 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 11.00700 10.95930 0.04770 0.43525 景順主流基金 17.57000 17.70000 -0.13000 -0.73446 景順台灣科技基金 30.56000 30.78000 -0.22000 -0.71475 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.99000 10.04000 -0.05000 -0.49801 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.67000 9.69000 -0.02000 -0.20640 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.08000 9.09000 -0.01000 -0.11001 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.65000 11.68000 -0.03000 -0.25685 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.95000 10.97000 -0.02000 -0.18232 景順全球科技基金 24.11000 24.23000 -0.12000 -0.49525 景順全球康健基金 19.92000 20.02000 -0.10000 -0.49950 景順貨幣市場基金 15.99140 15.99120 0.00020 0.00125 景順潛力基金 31.84000 32.02000 -0.18000 -0.56215 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.83000 15.00000 -0.17000 -1.13333 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.02000 14.13000 -0.11000 -0.77849 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 11.03000 11.08000 -0.05000 -0.45126 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.37000 11.39000 -0.02000 -0.17559 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.68000 11.74000 -0.06000 -0.51107 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.89000 11.91000 -0.02000 -0.16793 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.64100 8.63620 0.00480 0.05558 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.01100 8.00070 0.01030 0.12874 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.45140 11.44500 0.00640 0.05592 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.59420 10.58060 0.01360 0.12854 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.32000 8.50000 -0.18000 -2.11765 華南永昌中國A股基金(美元) 7.98000 8.16000 -0.18000 -2.20588 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.84000 12.08000 -0.24000 -1.98675 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.66390 9.66240 0.00150 0.01552 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.97380 9.94370 0.03010 0.30270 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.19100 10.18930 0.00170 0.01668 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.52180 10.49010 0.03170 0.30219 華南永昌永昌基金 19.83000 19.96000 -0.13000 -0.65130 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.60000 10.57000 0.03000 0.28382 華南永昌全球亨利組合基金 15.02140 15.01060 0.01080 0.07195 華南永昌全球神農水資源基金 10.15000 10.19000 -0.04000 -0.39254 華南永昌全球新零售基金(美元) 10.35000 10.38000 -0.03000 -0.28902 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000 華南永昌全球精品基金 17.43000 17.38000 0.05000 0.28769 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.82000 10.86000 -0.04000 -0.36832 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.93000 10.93000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.64000 13.68000 -0.04000 -0.29240 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.69000 13.69000 0.00000 0.00000 華南永昌物聯網精選基金 11.92000 12.00000 -0.08000 -0.66667 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.27820 16.27790 0.00030 0.00184 華南永昌龍盈平衡基金 24.81420 24.88870 -0.07450 -0.29933 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.98810 11.98790 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.75460 10.74910 0.00550 0.05117 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.79890 10.75200 0.04690 0.43620 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.96920 9.96410 0.00510 0.05118 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.94200 9.89880 0.04320 0.43642 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.60780 10.60140 0.00640 0.06037 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.58090 10.53400 0.04690 0.44522 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.95400 9.94810 0.00590 0.05931 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.87070 9.82700 0.04370 0.44469 華頓中小型基金 20.52000 20.68000 -0.16000 -0.77369 華頓中國多重機會平衡基金 11.96440 12.02820 -0.06380 -0.53042 華頓台灣基金 22.53000 22.66000 -0.13000 -0.57370 華頓平安貨幣市場基金 11.56830 11.56810 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 18.34000 18.33000 0.01000 0.05456 華頓全球高收益債券基金A 14.12090 14.09060 0.03030 0.21504 華頓全球高收益債券基金B 8.23300 8.21540 0.01760 0.21423 華頓全球黑鑽油源基金 5.17000 5.14000 0.03000 0.58366 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.75080 2.81600 -0.06520 -2.31534 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.45590 12.70310 -0.24720 -1.94598 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.39930 0.40840 -0.00910 -2.22821 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.01220 12.11410 -0.10190 -0.84117 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 12.01220 12.11410 -0.10190 -0.84117 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.63240 10.73260 -0.10020 -0.93360 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.81340 10.86430 -0.05090 -0.46851 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.81340 10.86430 -0.05090 -0.46851 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.51100 9.55570 -0.04470 -0.46778 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.90950 10.99220 -0.08270 -0.75235 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.90950 10.99220 -0.08270 -0.75235 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.60260 9.68260 -0.08000 -0.82622 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.51000 10.78000 -0.27000 -2.50464 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.16000 9.36000 -0.20000 -2.13675 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.71000 9.96000 -0.25000 -2.51004 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.65410 2.65160 0.00250 0.09428 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.07240 2.07520 -0.00280 -0.13493 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.25250 12.22920 0.02330 0.19053 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.50020 9.48210 0.01810 0.19089 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38460 0.38390 0.00070 0.18234 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30120 0.30140 -0.00020 -0.06636 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.50000 3.57000 -0.07000 -1.96078 匯豐中國動力基金(台幣) 15.84000 16.10000 -0.26000 -1.61491 匯豐中國動力基金(美元) 0.51000 0.52000 -0.01000 -1.92308 匯豐台灣精典基金 24.41000 24.49000 -0.08000 -0.32666 匯豐全球趨勢組合基金 12.97000 13.00000 -0.03000 -0.23077 匯豐全球關鍵資源基金 8.50000 8.47000 0.03000 0.35419 匯豐安富基金 25.71000 25.75000 -0.04000 -0.15534 匯豐成功基金 44.72000 44.67000 0.05000 0.11193 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.06000 11.13000 -0.07000 -0.62893 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.41000 2.43000 -0.02000 -0.82305 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.92000 10.98000 -0.06000 -0.54645 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.24000 10.30000 -0.06000 -0.58252 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.92000 10.98000 -0.06000 -0.54645 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.53000 11.61000 -0.08000 -0.68906 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.80000 10.88000 -0.08000 -0.73529 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.53000 11.61000 -0.08000 -0.68906 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.60000 10.69000 -0.09000 -0.84191 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.50000 0.51000 -0.01000 -1.96078 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.70340 2.70890 -0.00550 -0.20303 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.36970 2.37430 -0.00460 -0.19374 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 12.00810 12.00750 0.00060 0.00500 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.07110 8.07000 0.00110 0.01363 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39320 0.39360 -0.00040 -0.10163 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33760 0.33790 -0.00030 -0.08878 匯豐金磚動力基金 15.37000 15.61000 -0.24000 -1.53748 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.01110 15.01100 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.41000 5.40000 0.01000 0.18519 匯豐新鑽動力基金 10.85000 10.95000 -0.10000 -0.91324 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.66350 5.63790 0.02560 0.45407 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.51600 9.49080 0.02520 0.26552 匯豐龍鳳基金-A類型 52.72000 52.89000 -0.17000 -0.32142 匯豐龍鳳基金-I類型 52.72000 52.89000 -0.17000 -0.32142 匯豐龍騰電子基金 36.58000 36.80000 -0.22000 -0.59783 匯豐雙高收益債券組合基金 12.81640 12.81940 -0.00300 -0.02340 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 18.06000 18.03000 0.03000 0.16639 新光中國成長基金(人民幣) 9.24000 9.43000 -0.19000 -2.01485 新光中國成長基金(美元) 9.26000 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-0.12071 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.12830 10.12560 0.00270 0.02667 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.34000 9.29000 0.05000 0.53821 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.75000 10.71000 0.04000 0.37348 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.23000 9.28000 -0.05000 -0.53879 新光吉星貨幣市場基金 15.50570 15.50550 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616 新光多重資產基金(A累積)美元 8.57000 8.60000 -0.03000 -0.34884 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.04000 9.06000 -0.02000 -0.22075 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.70000 8.72000 -0.02000 -0.22936 新光亞洲精選基金-美金 21.63000 21.98000 -0.35000 -1.59236 新光亞洲精選基金-新台幣 22.15000 22.49000 -0.34000 -1.51178 新光店頭基金 22.68000 22.67000 0.01000 0.04411 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.39000 11.40000 -0.01000 -0.08772 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.90000 10.89000 0.01000 0.09183 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 新光特選內需收益ETF基金 21.37000 21.43000 -0.06000 -0.27998 新光創新科技基金 13.02000 13.04000 -0.02000 -0.15337 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.39140 10.39210 -0.00070 -0.00674 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.67410 10.67390 0.00020 0.00187 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.16240 10.16700 -0.00460 -0.04524 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.49540 9.49600 -0.00060 -0.00632 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.72580 9.72560 0.00020 0.00206 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.24970 9.25270 -0.00300 -0.03242 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 40.93150 40.87380 0.05770 0.14117 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 44.06630 43.79430 0.27200 0.62109 新光澳幣八年期保本基金 10.94000 10.94000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.92000 10.92000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 12.44000 12.44000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.77170 10.77330 -0.00160 -0.01485 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.52500 9.60530 -0.08030 -0.83600 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.52540 9.58160 -0.05620 -0.58654 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.56460 10.55380 0.01080 0.10233 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.59900 10.60140 -0.00240 -0.02264 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.53860 9.60700 -0.06840 -0.71198 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.49530 9.56040 -0.06510 -0.68093 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.53600 10.53490 0.00110 0.01044 瑞銀全球創新趨勢基金 7.46000 7.49000 -0.03000 -0.40053 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.44000 10.60000 -0.16000 -1.50943 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.84600 10.83810 0.00790 0.07289 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.68240 9.73300 -0.05060 -0.51988 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.68990 10.68490 0.00500 0.04680 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.67090 9.71560 -0.04470 -0.46008 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.73880 9.78150 -0.04270 -0.43654 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.76620 10.75780 0.00840 0.07808 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 15.10760 15.07570 0.03190 0.21160 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.77180 8.79690 -0.02510 -0.28533 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.28450 41.27480 0.00970 0.02350 群益10年期以上金融債ETF基金 43.14140 42.87610 0.26530 0.61876 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 43.44510 43.11650 0.32860 0.76212 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 43.76270 43.45250 0.31020 0.71388 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 44.98700 44.62650 0.36050 0.80782 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 43.46050 43.21700 0.24350 0.56344 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 46.91040 46.63070 0.27970 0.59982 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 48.22860 48.18540 0.04320 0.08965 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 46.45650 46.25400 0.20250 0.43780 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.80560 10.83940 -0.03380 -0.31183 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 44.26450 43.90920 0.35530 0.80917 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.83520 40.79600 0.03920 0.09609 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.47340 11.47100 0.00240 0.02092 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.28440 10.26230 0.02210 0.21535 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.93200 13.12690 -0.19490 -1.48474 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.65240 9.80520 -0.15280 -1.55836 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.10000 10.23000 -0.13000 -1.27077 群益大印度基金N-新臺幣 10.42000 10.71000 -0.29000 -2.70775 群益大印度基金-人民幣 13.68280 14.09840 -0.41560 -2.94785 群益大印度基金-美元 12.85020 13.25060 -0.40040 -3.02175 群益大印度基金-新臺幣 12.32000 12.67000 -0.35000 -2.76243 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.33220 12.37540 -0.04320 -0.34908 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.87640 11.92700 -0.05060 -0.42425 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.28000 11.30000 -0.02000 -0.17699 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.99210 11.03070 -0.03860 -0.34993 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.65750 9.69870 -0.04120 -0.42480 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.20000 9.21000 -0.01000 -0.10858 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.89780 9.93250 -0.03470 -0.34936 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.73180 8.76900 -0.03720 -0.42422 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.33000 9.35000 -0.02000 -0.21390 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.17820 9.21040 -0.03220 -0.34960 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.36900 8.40470 -0.03570 -0.42476 群益中小型股基金 45.61000 45.72000 -0.11000 -0.24059 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.27710 10.35010 -0.07300 -0.70531 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.52820 9.60310 -0.07490 -0.77996 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.03950 9.08460 -0.04510 -0.49644 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.72710 8.78910 -0.06200 -0.70542 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.09020 8.15380 -0.06360 -0.78000 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.67610 7.71430 -0.03820 -0.49518 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.59460 10.57940 0.01520 0.14368 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.65390 11.63730 0.01660 0.14264 群益中國高收益債券基金-美元 11.24430 11.23060 0.01370 0.12199 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.42580 10.38740 0.03840 0.36968 群益中國新機會基金N-人民幣 8.38950 8.50360 -0.11410 -1.34178 群益中國新機會基金N-美元 7.69330 7.80380 -0.11050 -1.41598 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.31000 8.41000 -0.10000 -1.18906 群益中國新機會基金-人民幣 7.44010 7.54120 -0.10110 -1.34064 群益中國新機會基金-美元 8.22540 8.34360 -0.11820 -1.41665 群益中國新機會基金-新臺幣 7.94000 8.03000 -0.09000 -1.12080 群益平衡王基金 19.60030 19.61470 -0.01440 -0.07341 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.13000 9.15000 -0.02000 -0.21858 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.52000 6.53000 -0.01000 -0.15314 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.15270 12.17640 -0.02370 -0.19464 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.58330 11.61470 -0.03140 -0.27035 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 11.11000 11.11000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.41000 10.43030 -0.02030 -0.19463 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.92180 9.94860 -0.02680 -0.26938 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.51000 9.51000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.35940 10.36230 -0.00290 -0.02799 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.13930 10.14320 -0.00390 -0.03845 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.16910 9.17170 -0.00260 -0.02835 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.15900 9.16260 -0.00360 -0.03929 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.14000 9.13000 0.01000 0.10953 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.41970 10.42260 -0.00290 -0.02782 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.45760 10.46160 -0.00400 -0.03824 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.33090 9.33360 -0.00270 -0.02893 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.79990 9.80370 -0.00380 -0.03876 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.27300 11.25370 0.01930 0.17150 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.77900 7.76570 0.01330 0.17127 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.73550 10.73880 -0.00330 -0.03073 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.54660 10.55240 -0.00580 -0.05496 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.68330 10.65860 0.02470 0.23174 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.94950 9.95260 -0.00310 -0.03115 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.88160 9.88700 -0.00540 -0.05462 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.00980 9.98670 0.02310 0.23131 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.73550 10.73890 -0.00340 -0.03166 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.54650 10.55230 -0.00580 -0.05496 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.68320 10.65850 0.02470 0.23174 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.94960 9.95270 -0.00310 -0.03115 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.88150 9.88690 -0.00540 -0.05462 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.00990 9.98680 0.02310 0.23131 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.83080 9.89740 -0.06660 -0.67290 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.56000 11.61000 -0.05000 -0.43066 群益全球關鍵生技基金-美元 16.08520 16.19420 -0.10900 -0.67308 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 16.05000 16.11000 -0.06000 -0.37244 群益印巴雙星基金-新臺幣 12.44000 12.57000 -0.13000 -1.03421 群益印度中小基金N-人民幣 11.05100 11.40090 -0.34990 -3.06906 群益印度中小基金N-美元 9.26420 9.56470 -0.30050 -3.14176 群益印度中小基金N-新臺幣 8.85000 9.11000 -0.26000 -2.85401 群益印度中小基金-人民幣 14.96050 15.43420 -0.47370 -3.06916 群益印度中小基金-美元 13.25030 13.68020 -0.42990 -3.14250 群益印度中小基金-新臺幣 15.50000 15.95000 -0.45000 -2.82132 群益多利策略組合基金 11.92000 11.91000 0.01000 0.08396 群益多重收益組合基金 14.15000 14.13000 0.02000 0.14154 群益多重資產組合基金 15.67000 15.64000 0.03000 0.19182 群益安家基金 24.44500 24.45940 -0.01440 -0.05887 群益安穩貨幣市場基金 16.15590 16.15560 0.00030 0.00186 群益那斯達克生技基金 22.14000 22.43000 -0.29000 -1.29291 群益亞太中小基金 10.92000 11.11000 -0.19000 -1.71017 群益亞太新趨勢平衡基金 16.74000 16.89000 -0.15000 -0.88810 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.58770 10.57480 0.01290 0.12199 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.83350 7.82400 0.00950 0.12142 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型) 10.28640 10.27380 0.01260 0.12264 群益店頭市場基金 92.80000 93.29000 -0.49000 -0.52524 群益東方盛世基金 8.88000 8.99000 -0.11000 -1.22358 群益東協成長基金-人民幣 13.58250 13.67080 -0.08830 -0.64590 群益東協成長基金-美元 11.90560 11.99210 -0.08650 -0.72131 群益東協成長基金-新臺幣 11.91000 11.96000 -0.05000 -0.41806 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.87250 11.89220 -0.01970 -0.16565 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.18710 11.20930 -0.02220 -0.19805 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.63820 10.63520 0.00300 0.02821 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.74530 9.76150 -0.01620 -0.16596 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.18610 9.20440 -0.01830 -0.19882 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.73330 8.73080 0.00250 0.02863 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 11.00030 10.99720 0.00310 0.02819 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.53680 9.55260 -0.01580 -0.16540 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.34930 9.36780 -0.01850 -0.19749 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.75640 9.75360 0.00280 0.02871 群益長安基金 28.96000 29.17000 -0.21000 -0.71992 群益美國新創亮點基金N-美元 10.49190 10.52430 -0.03240 -0.30786 群益美國新創亮點基金-美元 15.87170 15.92080 -0.04910 -0.30840 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.50000 15.50000 0.00000 0.00000 群益真善美基金 15.57480 15.58710 -0.01230 -0.07891 群益馬拉松基金 116.93000 117.78000 -0.85000 -0.72168 群益深証中小板基金 11.74000 11.73000 0.01000 0.08525 群益創新科技基金 31.95000 32.26000 -0.31000 -0.96094 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.51630 9.66110 -0.14480 -1.49879 群益華夏盛世基金N-美元 8.74660 8.88640 -0.13980 -1.57319 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.21000 9.33000 -0.12000 -1.28617 群益華夏盛世基金-人民幣 10.36330 10.52100 -0.15770 -1.49891 群益華夏盛世基金-美元 9.64410 9.79820 -0.15410 -1.57274 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.08000 16.29000 -0.21000 -1.28913 群益奧斯卡基金 28.53000 28.94000 -0.41000 -1.41672 群益新興金鑽基金-美元 11.70920 11.87690 -0.16770 -1.41198 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.05000 9.15000 -0.10000 -1.09290 群益葛萊美基金 23.07000 23.25000 -0.18000 -0.77419 群益道瓊美國地產ETF基金 22.42000 22.30000 0.12000 0.53812 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.83000 7.82000 0.01000 0.12788 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.85000 13.89000 -0.04000 -0.28798 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.19230 11.21140 -0.01910 -0.17036 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 11.01910 11.04620 -0.02710 -0.24533 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.15800 11.15360 0.00440 0.03945 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.86980 10.88840 -0.01860 -0.17082 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.70200 10.72830 -0.02630 -0.24515 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.83660 10.83220 0.00440 0.04062 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.19220 11.21130 -0.01910 -0.17036 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 11.01940 11.04660 -0.02720 -0.24623 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.86990 10.88840 -0.01850 -0.16991 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.70150 10.72790 -0.02640 -0.24609 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 13.00870 13.00410 0.00460 0.03537 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.84440 11.85490 -0.01050 -0.08857 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.91000 10.89000 0.02000 0.18365 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.74410 11.75370 -0.00960 -0.08168 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.73250 8.72940 0.00310 0.03551 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.04910 9.05710 -0.00800 -0.08833 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.34000 8.32000 0.02000 0.24038 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.55080 8.55790 -0.00710 -0.08296 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.31040 10.31950 -0.00910 -0.08818 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 10.01130 10.02020 -0.00890 -0.08882 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁5G股票基金N累積(人民幣) 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 路博邁5G股票基金N累積(南非幣) 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 路博邁5G股票基金N累積(美元) 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940 路博邁5G股票基金N累積(新臺幣) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 路博邁5G股票基金N累積(澳幣) 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940 路博邁5G股票基金T累積(人民幣) 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 路博邁5G股票基金T累積(南非幣) 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 路博邁5G股票基金T累積(美元) 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940 路博邁5G股票基金T累積(新臺幣) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 路博邁5G股票基金T累積(澳幣) 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.05000 9.06000 -0.01000 -0.11038 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.69000 10.69000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 11.06000 11.07000 -0.01000 -0.09033 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.55000 10.56000 -0.01000 -0.09470 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.69000 10.70000 -0.01000 -0.09346 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.87000 10.87000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.69000 10.69000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.61000 10.62000 -0.01000 -0.09416 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.69000 10.70000 -0.01000 -0.09346 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.87000 10.87000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.69000 10.69000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.61000 10.62000 -0.01000 -0.09416 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 29.60000 29.72000 -0.12000 -0.40377 德信中國精選成長基金 11.89000 12.07000 -0.18000 -1.49130 德信台灣主流中小基金 19.38000 19.40000 -0.02000 -0.10309 德信萬保貨幣市場基金 11.98280 11.98260 0.00020 0.00167 德信數位時代基金 32.14000 32.40000 -0.26000 -0.80247 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.91570 10.92040 -0.00470 -0.04304 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.81200 10.81620 -0.00420 -0.03883 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.71300 11.71280 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.61000 15.79000 -0.18000 -1.13996 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.16000 18.22000 -0.06000 -0.32931 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.75960 10.76420 -0.00460 -0.04273 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.27210 16.28070 -0.00860 -0.05282 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.38280 8.35510 0.02770 0.33153 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.30730 11.30530 0.00200 0.01769 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.28570 12.28380 0.00190 0.01547 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.21840 14.17150 0.04690 0.33095 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.44000 17.38000 0.06000 0.34522 摩根中小基金 22.28000 22.36000 -0.08000 -0.35778 摩根中國A股基金 15.25000 15.53000 -0.28000 -1.80296 摩根中國A股基金(美元) 11.84000 12.09000 -0.25000 -2.06782 摩根中國亮點基金 13.08000 13.32000 -0.24000 -1.80180 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.76880 11.92100 -0.15220 -1.27674 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 13.01550 13.22370 -0.20820 -1.57445 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.96200 10.11120 -0.14920 -1.47559 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.71310 13.84390 -0.13080 -0.94482 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.78770 15.98180 -0.19410 -1.21451 摩根台灣金磚基金-累積型 19.48000 19.54000 -0.06000 -0.30706 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.48000 19.54000 -0.06000 -0.30706 摩根台灣增長基金 49.86000 50.11000 -0.25000 -0.49890 摩根平衡基金 27.78000 27.82000 -0.04000 -0.14378 摩根全球α基金 18.88000 18.95000 -0.07000 -0.36939 摩根全球平衡基金 16.41360 16.45780 -0.04420 -0.26857 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.56430 9.60460 -0.04030 -0.41959 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.68920 10.74330 -0.05410 -0.50357 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.10290 10.15020 -0.04730 -0.46600 摩根多元入息成長基金-累積型 11.75630 11.75550 0.00080 0.00681 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.48480 10.48920 -0.00440 -0.04195 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.85100 11.02990 -0.17890 -1.62195 摩根亞太高息平衡基金-累積型 14.45050 14.54090 -0.09040 -0.62169 摩根亞洲基金 59.67000 60.66000 -0.99000 -1.63205 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.57660 8.60560 -0.02900 -0.33699 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.11320 10.15860 -0.04540 -0.44691 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.94950 8.98660 -0.03710 -0.41284 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 13.05260 13.04200 0.01060 0.08128 摩根東方內需機會基金 18.89000 19.20000 -0.31000 -1.61458 摩根東方科技基金 31.52000 32.06000 -0.54000 -1.68434 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.06000 10.19000 -0.13000 -1.27576 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.25000 10.42000 -0.17000 -1.63148 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.69000 9.84000 -0.15000 -1.52439 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 12.24000 12.36000 -0.12000 -0.97087 摩根金龍收成基金 22.15000 22.53000 -0.38000 -1.68664 摩根第一貨幣市場基金 15.13000 15.12980 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 14.15000 14.31000 -0.16000 -1.11810 摩根新金磚五國基金 13.11000 13.16000 -0.05000 -0.37994 摩根新絲路基金 9.50000 9.63000 -0.13000 -1.34995 摩根新興35基金 13.85000 14.01000 -0.16000 -1.14204 摩根新興日本基金 23.36000 23.58000 -0.22000 -0.93299 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.43400 7.48260 -0.04860 -0.64951 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.82000 9.89300 -0.07300 -0.73790 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.65100 9.71910 -0.06810 -0.70068 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.44230 11.44940 -0.00710 -0.06201 摩根新興科技基金 52.42000 52.80000 -0.38000 -0.71970 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.95640 8.99360 -0.03720 -0.41363 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.64420 9.71220 -0.06800 -0.70015 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.09490 9.15480 -0.05990 -0.65430 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.67000 10.67860 -0.00860 -0.08053 摩根龍揚基金 33.07000 33.65000 -0.58000 -1.72363 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.66000 10.71000 -0.05000 -0.46685 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.24000 11.33000 -0.09000 -0.79435 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.95000 11.04000 -0.09000 -0.81522 摩根環球股票收益基金-累積型 12.27000 12.29000 -0.02000 -0.16273 摩根總收益組合基金-月配息型 9.35070 9.36310 -0.01240 -0.13243 摩根總收益組合基金-累積型 11.55750 11.54820 0.00930 0.08053 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.98000 21.33000 -0.35000 -1.64088 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.61330 12.61320 0.00010 0.00079 鋒裕匯理阿波羅基金 10.61000 10.66000 -0.05000 -0.46904 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.66830 10.68050 -0.01220 -0.11423 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.67120 10.67440 -0.00320 -0.02998 聯邦中國龍基金 25.29000 25.45000 -0.16000 -0.62868 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.75070 12.74880 0.00190 0.01490 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.89290 11.89570 -0.00280 -0.02354 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.81320 10.79750 0.01570 0.14540 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.54100 10.54020 0.00080 0.00759 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.88720 9.88950 -0.00230 -0.02326 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.98270 8.96970 0.01300 0.14493 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.10170 10.13110 -0.02940 -0.29020 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.27900 10.27930 -0.00030 -0.00292 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 10.00500 10.04960 -0.04460 -0.44380 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.27670 10.29300 -0.01630 -0.15836 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.52050 9.56290 -0.04240 -0.44338 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.77520 9.79070 -0.01550 -0.15831 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.60740 11.62420 -0.01680 -0.14453 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.37680 11.39610 -0.01930 -0.16936 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.62430 10.61560 0.00870 0.08195 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.73790 10.75390 -0.01600 -0.14878 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.51060 10.52850 -0.01790 -0.17001 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.81600 9.80790 0.00810 0.08259 聯邦金鑽平衡基金 22.66630 22.85430 -0.18800 -0.82260 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.55430 9.61210 -0.05780 -0.60133 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.98010 10.01190 -0.03180 -0.31762 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.50970 9.56730 -0.05760 -0.60205 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.92280 9.95440 -0.03160 -0.31745 聯邦貨幣市場基金 13.22000 13.21980 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 12.66000 12.72000 -0.06000 -0.47170 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.93090 16.91160 0.01930 0.11412 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.76950 12.78820 -0.01870 -0.14623 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.47540 12.48910 -0.01370 -0.10970 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.87470 11.88750 -0.01280 -0.10768 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.38770 12.40120 -0.01350 -0.10886 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.57960 11.57570 0.00390 0.03369 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.60150 10.61290 -0.01140 -0.10742 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.72970 8.72700 0.00270 0.03094 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 35.34000 35.53000 -0.19000 -0.53476 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 18.31000 18.73000 -0.42000 -2.24239 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 18.39000 18.84000 -0.45000 -2.38854 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 12.30000 12.57000 -0.27000 -2.14797 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.33000 16.36000 -0.03000 -0.18337 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.06000 12.07000 -0.01000 -0.08285 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.88000 12.89000 -0.01000 -0.07758 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.01000 12.03000 -0.02000 -0.16625 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.65000 7.65000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.58000 11.59000 -0.01000 -0.08628 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.50000 15.62000 -0.12000 -0.76825 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.18000 11.25000 -0.07000 -0.62222 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.91000 8.97000 -0.06000 -0.66890 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.73000 11.76000 -0.03000 -0.25510 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.54000 14.57000 -0.03000 -0.20590 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.57000 14.59000 -0.02000 -0.13708 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.58000 14.60000 -0.02000 -0.13699 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.42000 9.44000 -0.02000 -0.21186 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 15.30000 15.34000 -0.04000 -0.26076 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 21.04000 21.12000 -0.08000 -0.37879 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 19.07000 19.14000 -0.07000 -0.36573 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 13.17000 13.20000 -0.03000 -0.22727 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.96000 15.01000 -0.05000 -0.33311 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.92000 15.97000 -0.05000 -0.31309 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.88000 14.93000 -0.05000 -0.33490 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.90000 14.96000 -0.06000 -0.40107 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.82000 12.87000 -0.05000 -0.38850 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.93000 12.98000 -0.05000 -0.38521 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.82000 8.83000 -0.01000 -0.11325 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.44000 13.49000 -0.05000 -0.37064 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.52000 19.54000 -0.02000 -0.10235 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 18.25000 18.27000 -0.02000 -0.10947 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.24000 11.24000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.20000 13.21000 -0.01000 -0.07570 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.17000 14.18000 -0.01000 -0.07052 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.14000 13.15000 -0.01000 -0.07605 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.92000 7.92000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.97000 12.98000 -0.01000 -0.07704 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.19000 14.20000 -0.01000 -0.07042 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.27000 14.28000 -0.01000 -0.07003 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.48000 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-0.11000 -0.28198 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 12.11000 12.14000 -0.03000 -0.24712 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.50000 11.55000 -0.05000 -0.43290 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 11.11000 11.13000 -0.02000 -0.17969 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.61000 9.64000 -0.03000 -0.31120 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.33000 9.34000 -0.01000 -0.10707 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.71000 9.73000 -0.02000 -0.20555 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.35000 9.39000 -0.04000 -0.42599 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 11.16110 11.17570 -0.01460 -0.13064 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.75460 10.78210 -0.02750 -0.25505 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.66010 12.67680 -0.01670 -0.13174 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.62110 10.62600 -0.00490 -0.04611 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.19020 7.26050 -0.07030 -0.96825 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.89630 7.95640 -0.06010 -0.75537 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.07010 8.10880 -0.03870 -0.47726 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 6.98100 7.02820 -0.04720 -0.67158 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.64590 8.70450 -0.05860 -0.67322 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 8.84470 8.93110 -0.08640 -0.96741 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.23320 9.30340 -0.07020 -0.75456 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.01170 9.07270 -0.06100 -0.67235 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 12.21000 12.27000 -0.06000 -0.48900 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.81000 11.89000 -0.08000 -0.67283 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 11.60000 11.64000 -0.04000 -0.34364 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.88000 10.97000 -0.09000 -0.82042 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.73000 10.83000 -0.10000 -0.92336 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.56000 10.63000 -0.07000 -0.65851 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 10.67810 10.67740 0.00070 0.00656 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.89640 9.90030 -0.00390 -0.03939 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.78980 9.81110 -0.02130 -0.21710 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.89690 9.89620 0.00070 0.00707 瀚亞印度基金-人民幣 14.82000 15.25000 -0.43000 -2.81967 瀚亞印度基金-美元 13.97000 14.39000 -0.42000 -2.91869 瀚亞印度基金-新台幣 31.33000 32.18000 -0.85000 -2.64139 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元 10.28000 10.40000 -0.12000 -1.15385 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣 10.38000 10.49000 -0.11000 -1.04862 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣 9.70000 9.80000 -0.10000 -1.02041 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元 9.69000 9.80000 -0.11000 -1.12245 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣 9.77000 9.87000 -0.10000 -1.01317 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣 9.71000 9.81000 -0.10000 -1.01937 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元 9.68000 9.79000 -0.11000 -1.12360 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣 9.77000 9.87000 -0.10000 -1.01317 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 10.34000 10.37000 -0.03000 -0.28930 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.22000 9.21000 0.01000 0.10858 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 10.28000 10.25000 0.03000 0.29268 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 13.84000 14.05000 -0.21000 -1.49466 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 11.15000 11.32000 -0.17000 -1.50177 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.85000 12.02000 -0.17000 -1.41431 瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.61000 10.79000 -0.18000 -1.66821 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 15.12000 15.33000 -0.21000 -1.36986 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.94000 9.12000 -0.18000 -1.97368 瀚亞亞太高股息基金B-美金 6.98000 7.12000 -0.14000 -1.96629 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.91000 9.07000 -0.16000 -1.76406 瀚亞亞太基礎建設基金 12.18000 12.38000 -0.20000 -1.61551 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 12.45650 12.52080 -0.06430 -0.51355 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 14.06630 14.08970 -0.02340 -0.16608 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 11.39680 11.47330 -0.07650 -0.66677 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 11.19270 11.24810 -0.05540 -0.49253 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 12.78750 12.82450 -0.03700 -0.28851 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.05690 9.15710 -0.10020 -1.09423 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.62640 9.70700 -0.08060 -0.83033 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.07120 9.17060 -0.09940 -1.08390 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.89720 8.97890 -0.08170 -0.90991 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.39350 9.47570 -0.08220 -0.86748 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 15.03430 15.01730 0.01700 0.11320 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.70390 10.70950 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