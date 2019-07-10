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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/07/09  108/07/08  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.38130   10.38890  -0.00760   -0.07316
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.20260   10.21010  -0.00750   -0.07346
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.45240   10.46360  -0.01120   -0.10704
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.28020   10.29120  -0.01100   -0.10689
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.26440   10.27180  -0.00740   -0.07204
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.26140   10.27010  -0.00870   -0.08471
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.26140   10.27010  -0.00870   -0.08471
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.32260   10.32870  -0.00610   -0.05906
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A              9.96330    9.97520  -0.01190   -0.11930
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B              9.96330    9.97520  -0.01190   -0.11930
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A              9.94940    9.96350  -0.01410   -0.14152
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B              9.94940    9.96350  -0.01410   -0.14152
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A             10.04450   10.05520  -0.01070   -0.10641
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B             10.04450   10.05520  -0.01070   -0.10641
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.71000   10.69000   0.02000    0.18709
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.73660   10.74460  -0.00800   -0.07446
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.53620   10.54410  -0.00790   -0.07492
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.64050   10.64900  -0.00850   -0.07982
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.52850   10.53690  -0.00840   -0.07972
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    22.96000   23.41000  -0.45000   -1.92226
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         24.83000   25.66000  -0.83000   -3.23461
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     41.88830   41.68240   0.20590    0.49397
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 40.30930   40.28260   0.02670    0.06628
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.89120    9.89190  -0.00070   -0.00708
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.40650   10.41030  -0.00380   -0.03650
中國信託台灣活力基金                                               13.04000   13.05000  -0.01000   -0.07663
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.87000   10.90000  -0.03000   -0.27523
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.76000   10.75000   0.01000    0.09302
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                   10.11000   10.13000  -0.02000   -0.19743
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.34000    9.33000   0.01000    0.10718
中國信託全球股票入息基金-累積型                                    10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                             10.01040   10.02450  -0.01410   -0.14066
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.13990   10.11560   0.02430    0.24022
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.10130    9.07950   0.02180    0.24010
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.41230   10.41980  -0.00750   -0.07198
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.31230    9.31660  -0.00430   -0.04615
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.46780   11.42900   0.03880    0.33949
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.73930    9.70640   0.03290    0.33895
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.39750   11.51050  -0.11300   -0.98171
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.96220   10.06100  -0.09880   -0.98201
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              43.57590   43.24280   0.33310    0.77030
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              45.58570   45.34230   0.24340    0.53681
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                46.26180   46.01430   0.24750    0.53788
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.82000   10.84000  -0.02000   -0.18450
中國信託智能運動基金-美元                                          10.39000   10.45000  -0.06000   -0.57416
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                      10.22000   10.23000  -0.01000   -0.09775
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.95000   10.00000  -0.05000   -0.50000
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.03480   11.03470   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.22770   10.21960   0.00810    0.07926
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.44520    9.43770   0.00750    0.07947
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.42440   10.43330  -0.00890   -0.08530
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.62500    9.63310  -0.00810   -0.08409
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.47000   11.53000  -0.06000   -0.52038
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.91000   10.96000  -0.05000   -0.45620
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.51000   11.60000  -0.09000   -0.77586
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.99000   11.08000  -0.09000   -0.81227
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    42.76450   42.44570   0.31880    0.75108
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            43.67960   43.47760   0.20200    0.46461
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        43.24760   43.03730   0.21030    0.48865
元大2001基金                                                       60.73000   61.02000  -0.29000   -0.47525
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          46.01170   45.75770   0.25400    0.55510
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             44.29040   44.18240   0.10800    0.24444
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       21.12000   21.58000  -0.46000   -2.13160
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.70060   11.69820   0.00240    0.02052
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.89130   10.84730   0.04400    0.40563
元大上證50基金                                                     33.37000   33.50000  -0.13000   -0.38806
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.19000   10.51000  -0.32000   -3.04472
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.18000    9.43000  -0.25000   -2.65111
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.52000   13.70000  -0.18000   -1.31387
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.65100   12.80500  -0.15400   -1.20266
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      17.27500   17.43500  -0.16000   -0.91769
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.87300   11.01800  -0.14500   -1.31603
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.56500   10.66500  -0.10000   -0.93765
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.05000    3.09000  -0.04000   -1.29450
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.79000   13.92000  -0.13000   -0.93391
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      47.27460   47.25440   0.02020    0.04275
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.96080   10.96430  -0.00350   -0.03192
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.99320    9.99640  -0.00320   -0.03201
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.18610   10.15020   0.03590    0.35369
元大巴西指數基金                                                    7.52800    7.45100   0.07700    1.03342
元大日經225基金                                                    27.37000   27.35000   0.02000    0.07313
元大台商收成基金                                                   22.64000   22.78000  -0.14000   -0.61457
元大台灣50單日反向1倍基金                                          11.67000   11.65000   0.02000    0.17167
元大台灣50單日正向2倍基金                                          39.33000   39.44000  -0.11000   -0.27890
元大台灣中型100基金                                                32.66000   32.81000  -0.15000   -0.45718
元大台灣加權股價指數基金                                           25.67600   25.72900  -0.05300   -0.20599
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.29000   10.33000  -0.04000   -0.38722
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.29000   10.33000  -0.04000   -0.38722
元大台灣卓越50基金                                                 81.59000   81.95000  -0.36000   -0.43929
元大台灣金融基金                                                   18.44000   18.46000  -0.02000   -0.10834
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.30000   10.36000  -0.06000   -0.57915
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.30000   10.36000  -0.06000   -0.57915
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        31.87000   31.85000   0.02000    0.06279
元大台灣高股息基金                                                 26.84000   27.00000  -0.16000   -0.59259
元大台灣電子科技基金                                               34.97000   35.17000  -0.20000   -0.56867
元大全球ETF成長組合基金                                            10.71000   10.72000  -0.01000   -0.09328
元大全球ETF穩健組合基金                                            15.07000   15.07000   0.00000    0.00000
元大全球人工智慧ETF基金                                            23.15000   23.27000  -0.12000   -0.51569
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.71000   13.76000  -0.05000   -0.36337
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.44000    9.47000  -0.03000   -0.31679
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.33000   13.43000  -0.10000   -0.74460
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.49700   12.57800  -0.08100   -0.64398
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.71000    8.81000  -0.10000   -1.13507
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.56000    6.64000  -0.08000   -1.20482
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   9.09000    9.12000  -0.03000   -0.32895
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     7.00000    7.03000  -0.03000   -0.42674
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.58100    8.62200  -0.04100   -0.47553
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.59000    8.61000  -0.02000   -0.23229
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.83000   13.87000  -0.04000   -0.28839
元大全球農業商機基金                                               18.07000   18.20000  -0.13000   -0.71429
元大印尼指數基金                                                    9.93100    9.92200   0.00900    0.09071
元大印度指數基金                                                   10.15200   10.34100  -0.18900   -1.82768
元大印度基金                                                       13.03000   13.30000  -0.27000   -2.03008
元大多多基金                                                       16.93000   17.05000  -0.12000   -0.70381
元大多福基金                                                       51.38000   51.60000  -0.22000   -0.42636
元大亞太成長基金                                                    8.69000    8.79000  -0.10000   -1.13766
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.34190    9.31700   0.02490    0.26725
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.49160    7.47160   0.02000    0.26768
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.32900    9.42400  -0.09500   -1.00806
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                      10.20000   10.27000  -0.07000   -0.68160
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.65000    9.72000  -0.07000   -0.72016
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                            10.20000   10.27000  -0.07000   -0.68160
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.29800   10.39700  -0.09900   -0.95220
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.25810   10.26170  -0.00360   -0.03508
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.42930   10.43230  -0.00300   -0.02876
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.25190   10.25490  -0.00300   -0.02925
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.53560   10.50860   0.02700    0.25693
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.35700   10.33050   0.02650    0.25652
元大卓越基金                                                       43.06000   43.26000  -0.20000   -0.46232
元大店頭基金                                                        8.16000    8.21000  -0.05000   -0.60901
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.47300   10.47240   0.00060    0.00573
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.87190    9.87610  -0.00420   -0.04253
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    32.81730   32.75470   0.06260    0.19112
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   42.66710   42.37410   0.29300    0.69146
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        16.85600   16.93870  -0.08270   -0.48823
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        22.89780   22.64960   0.24820    1.09583
元大美國政府7至10年期債券基金                                      42.23840   42.12730   0.11110    0.26372
元大高科技基金                                                     18.82000   18.98000  -0.16000   -0.84299
元大得利貨幣市場基金                                               16.32760   16.32730   0.00030    0.00184
元大得寶貨幣市場基金                                               12.03380   12.03360   0.00020    0.00166
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              10.68000   10.72000  -0.04000   -0.37313
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                10.68000   10.72000  -0.04000   -0.37313
元大富櫃50基金                                                     12.74000   12.79000  -0.05000   -0.39093
元大華夏中小基金                                                    7.30000    7.42000  -0.12000   -1.61725
元大新中國基金-人民幣                                               9.70000    9.92000  -0.22000   -2.21774
元大新中國基金-美元                                                 9.08400    9.27900  -0.19500   -2.10152
元大新中國基金-新台幣                                               9.15000    9.32000  -0.17000   -1.82403
元大新主流基金                                                     23.51000   23.63000  -0.12000   -0.50783
元大新東協平衡基金-美元                                             9.60700    9.64800  -0.04100   -0.42496
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.47000    9.48000  -0.01000   -0.10549
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.94900   10.94480   0.00420    0.03837
元大新興印尼機會債券基金-美金                                      10.09770   10.08390   0.01380    0.13685
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.50040   11.45190   0.04850    0.42351
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.52080    9.48070   0.04010    0.42296
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.53580   10.54290  -0.00710   -0.06734
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.80700    9.81370  -0.00670   -0.06827
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.82450   10.80090   0.02360    0.21850
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                             10.08440   10.06240   0.02200    0.21864
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       10.08450   10.08800  -0.00350   -0.03469
元大新興亞洲基金                                                   11.03000   11.19000  -0.16000   -1.42985
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.81890    9.80910   0.00980    0.09991
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            9.21100    9.20180   0.00920    0.09998
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.20690   10.16760   0.03930    0.38652
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.58560    9.54870   0.03690    0.38644
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.16560   15.16540   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       35.96000   36.11000  -0.15000   -0.41540
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.92000    8.95000  -0.03000   -0.33520
元大實質多重資產基金-美元                                           8.19700    8.22000  -0.02300   -0.27981
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.75000    8.75000   0.00000    0.00000
元大滬深300單日反向1倍基金                                         12.46000   12.37000   0.09000    0.72757
元大滬深300單日正向2倍基金                                         17.68000   17.93000  -0.25000   -1.39431
元大摩臺基金                                                       38.21000   38.38000  -0.17000   -0.44294
元大標普500基金                                                    28.14000   28.23000  -0.09000   -0.31881
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.15000   12.10000   0.05000    0.41322
元大標普500單日正向2倍基金                                         37.09000   37.36000  -0.27000   -0.72270
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      20.58000   20.56000   0.02000    0.09728
元大標智滬深300基金                                                18.22000   18.30000  -0.08000   -0.43716
元大歐洲50基金                                                     25.76000   25.79000  -0.03000   -0.11632
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.30920    9.37800  -0.06880   -0.73363
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.29390   10.29370   0.00020    0.00194
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    15.28000   15.37000  -0.09000   -0.58556
日盛上選基金                                                       34.15000   34.29000  -0.14000   -0.40828
日盛小而美基金                                                     17.82000   17.83000  -0.01000   -0.05609
日盛中國內需動力基金                                                9.67000    9.81000  -0.14000   -1.42712
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.37440   12.36700   0.00740    0.05984
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.90200    9.89610   0.00590    0.05962
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.63180   12.62680   0.00500    0.03960
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                      10.10270   10.09870   0.00400    0.03961
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.45080   11.42800   0.02280    0.19951
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     9.14070    9.12250   0.01820    0.19951
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.61000   10.79000  -0.18000   -1.66821
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.08000   10.26000  -0.18000   -1.75439
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.53000   10.69000  -0.16000   -1.49673
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.65000   10.78000  -0.13000   -1.20594
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.49000   10.63000  -0.14000   -1.31703
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.68000   10.79000  -0.11000   -1.01946
日盛日盛基金                                                       11.17000   11.21000  -0.04000   -0.35682
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.51000    9.51000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.47000    9.47000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                                 11.51000   11.54000  -0.03000   -0.25997
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.57720   10.59000  -0.01280   -0.12087
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.47760    9.48910  -0.01150   -0.12119
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.37110   10.36650   0.00460    0.04437
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.29330    9.28920   0.00410    0.04414
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.48000   10.54000  -0.06000   -0.56926
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.60000   10.63000  -0.03000   -0.28222
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.52580    2.52530   0.00050    0.01980
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.66520    1.66480   0.00040    0.02403
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.39100    0.39100   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25830    0.25830   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.93130   12.90730   0.02400    0.18594
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.41500    8.39940   0.01560    0.18573
日盛亞洲機會基金                                                    7.14000    7.23000  -0.09000   -1.24481
日盛首選基金                                                       16.97000   17.00000  -0.03000   -0.17647
日盛高科技基金                                                     17.87000   17.92000  -0.05000   -0.27902
日盛貨幣市場基金                                                   14.83640   14.83620   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     38.79000   38.95000  -0.16000   -0.41078
日盛精選五虎基金                                                   36.05000   36.05000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.54760   13.54740   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 30.89000   31.06000  -0.17000   -0.54733
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                         10.38000   10.63000  -0.25000   -2.35183
台新MSCI中國基金                                                   20.25000   20.63000  -0.38000   -1.84198
台新大眾貨幣市場基金                                               14.22440   14.22410   0.00030    0.00211
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.46110   10.47920  -0.01810   -0.17272
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.54330   10.55130  -0.00800   -0.07582
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.23700   10.21550   0.02150    0.21046
台新中國通基金                                                     44.33000   44.71000  -0.38000   -0.84992
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.56540    0.57640  -0.01100   -1.90840
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              17.61300   17.90400  -0.29100   -1.62534
台新中國精選中小基金-美元                                           0.31420    0.32060  -0.00640   -1.99626
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.46000    9.63000  -0.17000   -1.76532
台新主流基金                                                       23.81000   23.99000  -0.18000   -0.75031
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      23.85000   23.81000   0.04000    0.16800
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.76930    0.76990  -0.00060   -0.07793
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      16.97000   16.93000   0.04000    0.23627
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.54620    0.54660  -0.00040   -0.07318
台新台灣中小基金                                                   34.48000   34.48000   0.00000    0.00000
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            10.73920   10.89670  -0.15750   -1.44539
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.95490   10.08360  -0.12870   -1.27633
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.47000    9.57000  -0.10000   -1.04493
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.47700   11.62540  -0.14840   -1.27652
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              10.96000   11.07000  -0.11000   -0.99368
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.19510   10.19690  -0.00180   -0.01765
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.86000    9.83000   0.03000    0.30519
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.37850   11.38070  -0.00220   -0.01933
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            11.00000   10.97000   0.03000    0.27347
台新印度基金                                                       14.88000   15.17000  -0.29000   -1.91167
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.72760    8.71360   0.01400    0.16067
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28500    0.28540  -0.00040   -0.14015
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.75220   12.73170   0.02050    0.16102
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.41130    0.41180  -0.00050   -0.12142
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             40.00000   40.00000   0.00000    0.00000
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                41.18000   41.08000   0.10000    0.24343
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.13100   11.13090   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 31.92890   31.91250   0.01640    0.05139
台新智慧生活基金-美元                                              10.81270   10.88810  -0.07540   -0.69250
台新智慧生活基金-新台幣                                            11.25000   11.29000  -0.04000   -0.35430
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.37400    8.40410  -0.03010   -0.35816
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.65930    8.66560  -0.00630   -0.07270
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.46300    9.49690  -0.03390   -0.35696
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.79580    9.80290  -0.00710   -0.07243
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.73510   11.75720  -0.02210   -0.18797
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.37050    0.37230  -0.00180   -0.48348
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.35940    8.37520  -0.01580   -0.18865
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27850    0.27980  -0.00130   -0.46462
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.71000    5.77000  -0.06000   -1.03986
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        22.61000   22.56000   0.05000    0.22163
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.27220   10.29180  -0.01960   -0.19044
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                 10.04880   10.05810  -0.00930   -0.09246
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.17180   10.16680   0.00500    0.04918
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.27200   10.29160  -0.01960   -0.19045
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                   10.04860   10.05790  -0.00930   -0.09246
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.17180   10.16680   0.00500    0.04918
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               42.61510   42.37750   0.23760    0.56067
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     41.96600   41.72700   0.23900    0.57277
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             40.04550   40.06380  -0.01830   -0.04568
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.35840   11.35630   0.00210    0.01849
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                  10.21900   10.19400   0.02500    0.24524
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.23940    9.23620   0.00320    0.03465
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.85370   10.84990   0.00380    0.03502
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.86750    7.84790   0.01960    0.24975
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.31180    9.28870   0.02310    0.24869
永豐中小基金                                                       52.40000   52.53000  -0.13000   -0.24748
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.79590    1.79500   0.00090    0.05014
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.50050    2.49930   0.00120    0.04801
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.25390    8.23130   0.02260    0.27456
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.15040   11.11990   0.03050    0.27428
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.71000    4.78000  -0.07000   -1.46444
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    21.36000   21.62000  -0.26000   -1.20259
永豐主流品牌基金                                                   19.99000   19.88000   0.11000    0.55332
永豐永豐基金                                                       32.45000   32.56000  -0.11000   -0.33784
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.27430    9.28830  -0.01400   -0.15073
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.75770    9.77250  -0.01480   -0.15145
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.20170    9.19320   0.00850    0.09246
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.68370    9.67480   0.00890    0.09199
永豐亞洲民生消費基金                                               12.23000   12.34000  -0.11000   -0.89141
永豐南非幣2021保本基金                                             14.14050   14.12910   0.01140    0.08068
永豐高科技基金                                                     22.94000   23.07000  -0.13000   -0.56350
永豐貨幣市場基金                                                   13.94030   13.94010   0.00020    0.00143
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.12100    2.12180  -0.00080   -0.03770
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.61700    2.61810  -0.00110   -0.04202
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.84930    7.83460   0.01470    0.18763
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.99350   10.97300   0.02050    0.18682
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.25860    7.24750   0.01110    0.15316
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.63250   11.61470   0.01780    0.15325
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.38000   10.60000  -0.22000   -2.07547
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    8.19000    8.37000  -0.18000   -2.15054
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.94000   19.31000  -0.37000   -1.91611
永豐臺灣加權ETF基金                                                53.84000   54.03000  -0.19000   -0.35166
永豐領航科技基金                                                   37.23000   37.47000  -0.24000   -0.64051
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    12.21000   12.27000  -0.06000   -0.48900
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.66000   11.71000  -0.05000   -0.42699
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.37000   10.38000  -0.01000   -0.09634
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.31000   10.32000  -0.01000   -0.09690
永豐趨勢平衡基金                                                   40.80000   40.87000  -0.07000   -0.17127
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.88510   11.88420   0.00090    0.00757
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.82910    9.82520   0.00390    0.03969
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.40330   10.39910   0.00420    0.04039
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.87650    9.87600   0.00050    0.00506
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.28600   10.28560   0.00040    0.00389
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.88660    9.88260   0.00400    0.04048
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.59030   10.58600   0.00430    0.04062
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.89060    9.89000   0.00060    0.00607
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.38250   10.38190   0.00060    0.00578
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.93000   11.09000  -0.16000   -1.44274
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.60000    9.71000  -0.11000   -1.13285
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.28000   10.41000  -0.13000   -1.24880
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        15.07000   15.39000  -0.32000   -2.07927
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          19.88000   20.23000  -0.35000   -1.73010
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          19.72000   20.11000  -0.39000   -1.93933
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.05940   10.05830   0.00110    0.01094
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.05940   10.05830   0.00110    0.01094
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                      10.01530   10.01510   0.00020    0.00200
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                      10.01530   10.01510   0.00020    0.00200
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.12600   10.11760   0.00840    0.08302
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.12580   10.11740   0.00840    0.08303
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.05900   10.05840   0.00060    0.00597
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.05900   10.05840   0.00060    0.00597
兆豐國際生命科學基金                                               15.57000   15.65000  -0.08000   -0.51118
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.48510   10.48690  -0.00180   -0.01716
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.69460   10.71720  -0.02260   -0.21088
兆豐國際全球基金                                                   31.48000   31.53000  -0.05000   -0.15858
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.48480   10.48420   0.00060    0.00572
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.24390   10.24820  -0.00430   -0.04196
兆豐國際國民基金                                                   22.18000   22.33000  -0.15000   -0.67174
兆豐國際第一基金                                                   13.23000   13.31000  -0.08000   -0.60105
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.79200   10.76910   0.02290    0.21265
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.26630    8.24870   0.01760    0.21337
兆豐國際萬全基金                                                   20.60000   20.69000  -0.09000   -0.43499
兆豐國際電子基金                                                   25.88000   26.10000  -0.22000   -0.84291
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          22.00000   22.12000  -0.12000   -0.54250
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              15.72000   15.70000   0.02000    0.12739
兆豐國際豐台灣基金                                                 34.57000   34.72000  -0.15000   -0.43203
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.55650   12.55630   0.00020    0.00159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                            10.00000   10.08000  -0.08000   -0.79365
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.95000   10.05000  -0.10000   -0.99502
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.83780   10.84460  -0.00680   -0.06270
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.57980   10.58790  -0.00810   -0.07650
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.82360   10.83060  -0.00700   -0.06463
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.51980   10.52630  -0.00650   -0.06175
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.67710   10.68530  -0.00820   -0.07674
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.62290   10.62990  -0.00700   -0.06585
合庫台灣基金                                                       10.99000   11.09000  -0.10000   -0.90171
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.76760   11.74990   0.01770    0.15064
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.73460   12.73540  -0.00080   -0.00628
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.35940   11.36040  -0.00100   -0.00880
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  12.14330   12.14300   0.00030    0.00247
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.18250    8.20770  -0.02520   -0.30703
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.45060    9.50690  -0.05630   -0.59220
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.15580    9.19110  -0.03530   -0.38407
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.86970    8.92180  -0.05210   -0.58396
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.30840    9.35600  -0.04760   -0.50876
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.63000   10.68000  -0.05000   -0.46816
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.27000   11.36000  -0.09000   -0.79225
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.47000    9.55000  -0.08000   -0.83770
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.21000   10.32000  -0.11000   -1.06589
合庫全球新興市場基金                                                9.62000    9.71000  -0.09000   -0.92688
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.50000   10.52000  -0.02000   -0.19011
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.16000    9.15000   0.01000    0.10929
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.44000    9.46000  -0.02000   -0.21142
合庫貨幣市場基金                                                   10.17320   10.17300   0.00020    0.00197
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                   10.01570   10.02540  -0.00970   -0.09675
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.29280   10.30430  -0.01150   -0.11160
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.59330   10.58690   0.00640    0.06045
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  12.12640   12.13800  -0.01160   -0.09557
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.30400   15.30900  -0.00500   -0.03266
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.75550    8.76440  -0.00890   -0.10155
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.57930    9.58840  -0.00910   -0.09491
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.95610    7.95130   0.00480    0.06037
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.72520    8.73380  -0.00860   -0.09847
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.58360   10.58780  -0.00420   -0.03967
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.43000   10.42000   0.01000    0.09597
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.50000   10.48000   0.02000    0.19084
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.30000   10.31000  -0.01000   -0.09699
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.59000    9.65000  -0.06000   -0.62176
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.84000    9.87000  -0.03000   -0.30395
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.66000    9.71000  -0.05000   -0.51493
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.18000   10.20000  -0.02000   -0.19608
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                        10.02000   10.04000  -0.02000   -0.19920
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.60000   10.63000  -0.03000   -0.28222
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.40000   10.42000  -0.02000   -0.19194
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        11.75000   11.94000  -0.19000   -1.59129
安本標準兩岸價值基金 美元                                          11.53000   11.70000  -0.17000   -1.45299
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.77000   11.91000  -0.14000   -1.17548
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.13960   10.13230   0.00730    0.07205
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.14060   10.13380   0.00680    0.06710
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                          10.06550   10.03930   0.02620    0.26097
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.10930   10.10320   0.00610    0.06038
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.13950   10.13230   0.00720    0.07106
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.14060   10.13380   0.00680    0.06710
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                            10.06550   10.03930   0.02620    0.26097
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.10930   10.10310   0.00620    0.06137
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.17000   10.22000  -0.05000   -0.48924
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.52000   10.53000  -0.01000   -0.09497
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.76000    9.79000  -0.03000   -0.30644
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.21380   11.21190   0.00190    0.01695
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                        10.07120   10.07610  -0.00490   -0.04863
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.06600   10.04220   0.02380    0.23700
安聯中國東協基金                                                   15.73000   15.90000  -0.17000   -1.06918
安聯中國策略基金-美元                                              12.24000   12.48000  -0.24000   -1.92308
安聯中國策略基金-新臺幣                                            16.09000   16.36000  -0.27000   -1.65037
安聯中華新思路基金-人民幣                                          14.82000   15.07000  -0.25000   -1.65893
安聯中華新思路基金-美元                                            13.77000   14.02000  -0.25000   -1.78317
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          13.07000   13.27000  -0.20000   -1.50716
安聯台灣大壩基金                                                   29.94000   30.03000  -0.09000   -0.29970
安聯台灣科技基金                                                   51.05000   50.89000   0.16000    0.31440
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.54760   12.54740   0.00020    0.00159
安聯台灣智慧基金                                                   33.82000   33.91000  -0.09000   -0.26541
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.78810   10.78250   0.00560    0.05194
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.91950   15.90550   0.01400    0.08802
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.91760    9.90890   0.00870    0.08780
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.67000   11.72000  -0.05000   -0.42662
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        12.10000   12.12000  -0.02000   -0.16502
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.25920   13.24640   0.01280    0.09663
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.83640   10.83070   0.00570    0.05263
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.91910   12.90940   0.00970    0.07514
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.61400    9.60570   0.00830    0.08641
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.54380    9.54130   0.00250    0.02620
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.09240    9.08560   0.00680    0.07484
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.24460   10.24410   0.00050    0.00488
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.29530   10.28760   0.00770    0.07485
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.54000   11.59000  -0.05000   -0.43141
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.60000   11.61000  -0.01000   -0.08613
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.95000   10.99000  -0.04000   -0.36397
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.11000   10.15000  -0.04000   -0.39409
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.65000    9.66000  -0.01000   -0.10352
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.47000   11.51000  -0.04000   -0.34752
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            11.07000   11.08000  -0.01000   -0.09025
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.81000    9.84000  -0.03000   -0.30488
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.51000    9.51000   0.00000    0.00000
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.54110   12.53470   0.00640    0.05106
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.38030   11.37580   0.00450    0.03956
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.99540   10.98760   0.00780    0.07099
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.66960    8.66490   0.00470    0.05424
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.52990    8.52650   0.00340    0.03988
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.21560    8.20980   0.00580    0.07065
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.28390   10.28940  -0.00550   -0.05345
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.21160   10.20440   0.00720    0.07056
安聯全球人口趨勢基金                                               12.61000   12.66000  -0.05000   -0.39494
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           9.07000    9.19000  -0.12000   -1.30577
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        34.51000   34.88000  -0.37000   -1.06078
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.16000    8.17000  -0.01000   -0.12240
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.48260   12.48700  -0.00440   -0.03524
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.56840   10.57210  -0.00370   -0.03500
安聯全球新興市場基金                                               17.60000   17.74000  -0.14000   -0.78918
安聯全球農金趨勢基金                                                9.34000    9.35000  -0.01000   -0.10695
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.34000    9.39000  -0.05000   -0.53248
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.86000   10.89000  -0.03000   -0.27548
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     11.11000   11.14000  -0.03000   -0.26930
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.94000   10.97000  -0.03000   -0.27347
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.52000   10.54000  -0.02000   -0.18975
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.75000    9.78000  -0.03000   -0.30675
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.73000    9.76000  -0.03000   -0.30738
安聯亞洲動態策略基金                                               22.50000   22.74000  -0.24000   -1.05541
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.07650   10.07840  -0.00190   -0.01885
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.08790   10.08920  -0.00130   -0.01289
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.07560   10.07770  -0.00210   -0.02084
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.09020   10.09170  -0.00150   -0.01486
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.07930   10.08140  -0.00210   -0.02083
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.04440   10.04550  -0.00110   -0.01095
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.04440   10.04550  -0.00110   -0.01095
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.04440   10.04550  -0.00110   -0.01095
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.55280   10.55370  -0.00090   -0.00853
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.08730   10.08810  -0.00080   -0.00793
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               90.95790   90.93120   0.02670    0.02936
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.41800   13.41890  -0.00090   -0.00671
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               68.75910   68.74040   0.01870    0.02720
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                 10.01610   10.01670  -0.00060   -0.00599
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.73920    2.74100  -0.00180   -0.06567
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.95990   10.95820   0.00170    0.01551
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.27960    2.27960   0.00000    0.00000
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.85790    8.85540   0.00250    0.02823
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.54120   10.51750   0.02370    0.22534
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.44450   10.44960  -0.00510   -0.04881
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.80200   10.80320  -0.00120   -0.01111
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.40310   10.40880  -0.00570   -0.05476
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.44740   10.45290  -0.00550   -0.05262
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.43930   10.41580   0.02350    0.22562
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.31560   10.32080  -0.00520   -0.05038
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.58990   10.59160  -0.00170   -0.01605
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.29960   10.30520  -0.00560   -0.05434
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.35610   10.36230  -0.00620   -0.05983
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.29720   10.29720   0.00000    0.00000
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.37310   10.36900   0.00410    0.03954
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.28640   10.28730  -0.00090   -0.00875
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                  10.24290   10.24350  -0.00060   -0.00586
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.30610   10.30560   0.00050    0.00485
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.32350   10.31870   0.00480    0.04652
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.28630   10.28710  -0.00080   -0.00778
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                  10.24270   10.24310  -0.00040   -0.00391
宏利台灣動力基金A類型                                              30.00000   30.10000  -0.10000   -0.33223
宏利台灣動力基金I類型                                              30.00000   30.10000  -0.10000   -0.33223
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.09540   10.13270  -0.03730   -0.36812
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                             10.01470   10.02370  -0.00900   -0.08979
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.62740    7.65570  -0.02830   -0.36966
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.62540    7.63920  -0.01380   -0.18065
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.68000   11.72000  -0.04000   -0.34130
宏利全球債券組合基金                                               13.81050   13.80380   0.00670    0.04854
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.98830    2.99110  -0.00280   -0.09361
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.43280   12.43640  -0.00360   -0.02895
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.94770    8.94990  -0.00220   -0.02458
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.54720    2.54670   0.00050    0.01963
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.53180   11.51130   0.02050    0.17809
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.42790    3.47160  -0.04370   -1.25879
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.55030    0.55720  -0.00690   -1.23833
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.55000   15.72000  -0.17000   -1.08142
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.35950   12.36260  -0.00310   -0.02508
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.93740   10.94290  -0.00550   -0.05026
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.51380   10.50800   0.00580    0.05520
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.78460    8.78930  -0.00470   -0.05347
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.41960    8.42390  -0.00430   -0.05105
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.29510    8.29100   0.00410    0.04945
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.22490    8.22930  -0.00440   -0.05347
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.55000   10.69000  -0.14000   -1.30964
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.56000   10.67000  -0.11000   -1.03093
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.43000   10.57000  -0.14000   -1.32450
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.87000   10.86000   0.01000    0.09208
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.58000   10.58000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.62000   10.60000   0.02000    0.18868
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.22000   10.20000   0.02000    0.19608
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        3.03420    3.03560  -0.00140   -0.04612
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.43890    0.43910  -0.00020   -0.04555
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           13.23440   13.22860   0.00580    0.04384
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          1.00080    1.00120  -0.00040   -0.03995
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.60510    7.60170   0.00340    0.04473
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.10900    2.11000  -0.00100   -0.04739
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.30460    0.30470  -0.00010   -0.03282
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            9.26130    9.25800   0.00330    0.03564
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.33620    0.33640  -0.00020   -0.05945
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.68780   13.68770   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.50000    2.54000  -0.04000   -1.57480
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.28000   11.45000  -0.17000   -1.48472
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          25.70000   25.80000  -0.10000   -0.38760
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          25.70000   25.80000  -0.10000   -0.38760
宏利澳幣保本基金                                                   12.65990   12.65680   0.00310    0.02449
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                       10.02000   10.04000  -0.02000   -0.19920
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.70000   10.71000  -0.01000   -0.09337
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                       10.09000   10.07000   0.02000    0.19861
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.92000   10.90000   0.02000    0.18349
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.42000   11.43000  -0.01000   -0.08749
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.48000   11.47000   0.01000    0.08718
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.25000   11.22000   0.03000    0.26738
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.13000   11.25000  -0.12000   -1.06667
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.68000   10.81000  -0.13000   -1.20259
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.81000    9.90000  -0.09000   -0.90909
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      12.21000   12.32000  -0.11000   -0.89286
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.50820   10.51240  -0.00420   -0.03995
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.71910    9.71390   0.00520    0.05353
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            9.25110    9.21970   0.03140    0.34058
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.65730   11.61770   0.03960    0.34086
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.42000    9.41000   0.01000    0.10627
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.31000   10.30000   0.01000    0.09709
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
貝萊德新台幣基金                                                   12.97030   12.97020   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     27.00000   27.14000  -0.14000   -0.51584
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.48800   11.47730   0.01070    0.09323
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.17110   10.13350   0.03760    0.37105
保德信大中華基金-人民幣                                            10.06000   10.26000  -0.20000   -1.94932
保德信大中華基金-美元                                               9.92000   10.10000  -0.18000   -1.78218
保德信大中華基金-新台幣                                            29.84000   30.30000  -0.46000   -1.51815
保德信中小型股基金                                                 45.84000   46.02000  -0.18000   -0.39113
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.60000    8.83000  -0.23000   -2.60476
保德信中國中小基金-美元                                             8.27000    8.48000  -0.21000   -2.47642
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.08000    8.26000  -0.18000   -2.17918
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.93530   10.00990  -0.07460   -0.74526
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                  10.02230   10.09040  -0.06810   -0.67490
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                10.05320   10.12890  -0.07570   -0.74737
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                11.12500   11.20880  -0.08380   -0.74763
保德信中國品牌基金-人民幣                                          10.28000   10.46000  -0.18000   -1.72084
保德信中國品牌基金-美元                                            10.24000   10.41000  -0.17000   -1.63305
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          11.03000   11.23000  -0.20000   -1.78094
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          28.54000   28.66000  -0.12000   -0.41870
保德信全球消費商機基金                                             19.63000   19.61000   0.02000    0.10199
保德信全球基礎建設基金                                             13.95000   13.95000   0.00000    0.00000
保德信全球資源基金                                                  7.50000    7.49000   0.01000    0.13351
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.05000   10.14000  -0.09000   -0.88757
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      33.70000   33.89000  -0.19000   -0.56064
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.62750   10.61910   0.00840    0.07910
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 11.00010   10.99130   0.00880    0.08006
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.72370   10.68460   0.03910    0.36595
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               11.09770   11.05720   0.04050    0.36628
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.70720    9.73090  -0.02370   -0.24355
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.85530   10.88110  -0.02580   -0.23711
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.32430    9.31980   0.00450    0.04828
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.40880   10.40370   0.00510    0.04902
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.23500    8.22940   0.00560    0.06805
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.32720   11.31950   0.00770    0.06802
保德信亞太基金                                                     20.72000   20.98000  -0.26000   -1.23928
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.79020    8.78900   0.00120    0.01365
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.13670   12.13510   0.00160    0.01318
保德信店頭市場基金                                                 33.94000   34.02000  -0.08000   -0.23516
保德信拉丁美洲基金                                                  7.77000    7.71000   0.06000    0.77821
保德信金平衡基金                                                   30.00000   30.05000  -0.05000   -0.16639
保德信金滿意基金                                                   41.97000   42.29000  -0.32000   -0.75668
保德信科技島基金                                                   26.08000   26.33000  -0.25000   -0.94949
保德信高成長基金                                                   93.04000   93.32000  -0.28000   -0.30004
保德信貨幣市場基金                                                 15.83920   15.83900   0.00020    0.00126
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.72790   10.77560  -0.04770   -0.44267
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   11.03250   11.04990  -0.01740   -0.15747
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     11.05640   11.09230  -0.03590   -0.32365
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.64640   10.65050  -0.00410   -0.03850
保德信新世紀基金                                                   10.43000   10.43000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.26530    8.25160   0.01370    0.16603
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.38550   10.37090   0.01460    0.14078
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.72350   11.70410   0.01940    0.16575
保德信新興趨勢組合基金                                             11.09000   11.12000  -0.03000   -0.26978
保德信瑞騰基金                                                     15.65050   15.65040   0.00010    0.00064
保德信歐洲組合基金                                                 10.47000   10.48000  -0.01000   -0.09542
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.97630    9.97510   0.00120    0.01203
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.54870   10.54730   0.00140    0.01327
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.93890    9.92470   0.01420    0.14308
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                  10.25490   10.23570   0.01920    0.18758
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.99730   10.00050  -0.00320   -0.03200
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.52660   10.52670  -0.00010   -0.00095
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.93300    9.93740  -0.00440   -0.04428
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.31660   10.32090  -0.00430   -0.04166
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.62870   10.61490   0.01380    0.13001
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.35780   10.35540   0.00240    0.02318
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.75960   10.75670   0.00290    0.02696
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                10.30110   10.30200  -0.00090   -0.00874
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.63890   10.64000  -0.00110   -0.01034
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型              10.19140   10.18810   0.00330    0.03239
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.74880   10.74540   0.00340    0.03164
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                10.10120   10.10200  -0.00080   -0.00792
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.50760   10.50840  -0.00080   -0.00761
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型                      9.96140    9.97680  -0.01540   -0.15436
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型                      9.96130    9.97680  -0.01550   -0.15536
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型                     10.08590   10.06250   0.02340    0.23255
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型                        9.94130    9.97140  -0.03010   -0.30186
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型                        9.94130    9.97140  -0.03010   -0.30186
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型                       10.02190    9.97710   0.04480    0.44903
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.45680   10.45600   0.00080    0.00765
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.20280   10.20610  -0.00330   -0.03233
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.38850   10.39000  -0.00150   -0.01444
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.77130   10.77320  -0.00190   -0.01764
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.49240   10.49230   0.00010    0.00095
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              11.15970   11.16000  -0.00030   -0.00269
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.39410   10.39920  -0.00510   -0.04904
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.70570   10.71090  -0.00520   -0.04855
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.53600   10.54210  -0.00610   -0.05786
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.58850   10.59660  -0.00810   -0.07644
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.66780   10.64550   0.02230    0.20948
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.40440   10.40730  -0.00290   -0.02787
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.43430   10.43700  -0.00270   -0.02587
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.48260   10.47960   0.00300    0.02863
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.66140   10.65920   0.00220    0.02064
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型               10.24910   10.25560  -0.00650   -0.06338
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.34690   10.35350  -0.00660   -0.06375
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.97660    1.97600   0.00060    0.03036
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.83540    2.83480   0.00060    0.02117
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29590    0.29600  -0.00010   -0.03378
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.46000    0.46020  -0.00020   -0.04346
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.42320    8.41620   0.00700    0.08317
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.32060   12.31970   0.00090    0.00731
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.71200    9.71400  -0.00200   -0.02059
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.35320   12.35550  -0.00230   -0.01862
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.74620    8.75390  -0.00770   -0.08796
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.17720   11.18700  -0.00980   -0.08760
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.93160   10.94120  -0.00960   -0.08774
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.76370   10.75720   0.00650    0.06042
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       19.17000   19.20000  -0.03000   -0.15625
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4433.10000 4440.59000  -7.49000   -0.16867
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.29850   10.30080  -0.00230   -0.02233
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.19930   11.20140  -0.00210   -0.01875
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.21950   10.20870   0.01080    0.10579
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.93510    9.93590  -0.00080   -0.00805
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.56360   10.56420  -0.00060   -0.00568
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.96690    9.95250   0.01440    0.14469
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.34150   10.32950   0.01200    0.11617
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.51280   10.53100  -0.01820   -0.17282
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.19290    6.19320  -0.00030   -0.00484
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  11.34980   11.35040  -0.00060   -0.00529
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                      10.14000   10.27000  -0.13000   -1.26582
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.29000   10.43000  -0.14000   -1.34228
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                10.03000   10.19000  -0.16000   -1.57017
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                     10.14000   10.27000  -0.13000   -1.26582
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.29000   10.43000  -0.14000   -1.34228
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                               10.03000   10.19000  -0.16000   -1.57017
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.74820   10.82640  -0.07820   -0.72231
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.72930   11.84140  -0.11210   -0.94668
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.93720   11.04220  -0.10500   -0.95090
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.26340    9.33090  -0.06750   -0.72340
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.56320    9.65470  -0.09150   -0.94772
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.43720    9.52770  -0.09050   -0.94986
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.63650   10.71400  -0.07750   -0.72335
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     11.08110   11.18710  -0.10600   -0.94752
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       11.06170   11.16780  -0.10610   -0.95005
柏瑞五國金勢力建設基金                                              7.42000    7.45000  -0.03000   -0.40268
柏瑞巨人基金                                                       12.81000   12.87000  -0.06000   -0.46620
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.69890   13.69870   0.00020    0.00146
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.96000   16.89000   0.07000    0.41445
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.40440   14.38960   0.01480    0.10285
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.71280   12.72120  -0.00840   -0.06603
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.30570   13.31550  -0.00980   -0.07360
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.67310    8.66420   0.00890    0.10272
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.84240    6.83540   0.00700    0.10241
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.74630    8.75210  -0.00580   -0.06627
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.51730    8.51370   0.00360    0.04228
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.84040   10.84830  -0.00790   -0.07282
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.46250    8.46310  -0.00060   -0.00709
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.90140   12.90990  -0.00850   -0.06584
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.47690   12.46410   0.01280    0.10269
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          13.16020   13.15460   0.00560    0.04257
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            12.11250   12.12150  -0.00900   -0.07425
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    9.06730    9.05800   0.00930    0.10267
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.77610    9.78260  -0.00650   -0.06644
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.73290    9.72880   0.00410    0.04214
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.63780    9.64490  -0.00710   -0.07361
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.49790    9.49860  -0.00070   -0.00737
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.76070   10.75600   0.00470    0.04370
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.66390   10.67680  -0.01290   -0.12082
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.49850   10.51350  -0.01500   -0.14267
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.55480   10.56350  -0.00870   -0.08236
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.92630    9.92190   0.00440    0.04435
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.61080    9.62240  -0.01160   -0.12055
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.61130   10.60600   0.00530    0.04997
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.66800    9.68180  -0.01380   -0.14254
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.72660    9.73470  -0.00810   -0.08321
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.74060   10.73590   0.00470    0.04378
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.66430   10.67710  -0.01280   -0.11988
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.49880   10.51380  -0.01500   -0.14267
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.55600   10.56440  -0.00840   -0.07951
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.92610    9.92170   0.00440    0.04435
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.61100    9.62250  -0.01150   -0.11951
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.79120   10.78570   0.00550    0.05099
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.66810    9.68180  -0.01370   -0.14150
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.72690    9.73500  -0.00810   -0.08320
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.50020   11.48970   0.01050    0.09139
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.89540   12.89960  -0.00420   -0.03256
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.18900   12.19530  -0.00630   -0.05166
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.16040    9.15200   0.00840    0.09178
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.84280    9.84600  -0.00320   -0.03250
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.77050    9.77570  -0.00520   -0.05319
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.19060   11.18030   0.01030    0.09213
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              12.00770   12.01160  -0.00390   -0.03247
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.77550   11.78170  -0.00620   -0.05262
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.16070    9.15220   0.00850    0.09287
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.84330    9.84650  -0.00320   -0.03250
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.77100    9.77610  -0.00510   -0.05217
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.68000   13.86000  -0.18000   -1.29870
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   14.41000   14.64000  -0.23000   -1.57104
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.45000    9.60000  -0.15000   -1.56250
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.79000    8.90000  -0.11000   -1.23596
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.48000    9.63000  -0.15000   -1.55763
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.59000   11.75000  -0.16000   -1.36170
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.36000   11.54000  -0.18000   -1.55979
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.65000   11.84000  -0.19000   -1.60473
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 13.30000   13.46000  -0.16000   -1.18871
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.69000   13.81000  -0.12000   -0.86894
柏瑞拉丁美洲基金                                                   10.99000   10.90000   0.09000    0.82569
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.10850   12.08190   0.02660    0.22016
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.28890   10.28330   0.00560    0.05446
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.71280    7.69580   0.01700    0.22090
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.19770   10.19220   0.00550    0.05396
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.78000   10.78000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.48000   11.49000  -0.01000   -0.08703
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   11.10000   11.12000  -0.02000   -0.17986
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.45000    9.44000   0.01000    0.10593
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.71000    9.72000  -0.01000   -0.10288
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.74000    9.75000  -0.01000   -0.10256
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.70000    9.70000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.77000   10.76000   0.01000    0.09294
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.20000   11.21000  -0.01000   -0.08921
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.89000   10.90000  -0.01000   -0.09174
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.54000    9.53000   0.01000    0.10493
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.49000    9.50000  -0.01000   -0.10526
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.60000    9.61000  -0.01000   -0.10406
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.69000    9.70000  -0.01000   -0.10309
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.34190   12.32270   0.01920    0.15581
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         12.02600   12.02830  -0.00230   -0.01912
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           11.02690   11.02990  -0.00300   -0.02720
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.61310    8.59980   0.01330    0.15465
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.65610    9.65790  -0.00180   -0.01864
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.71200    9.71460  -0.00260   -0.02676
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.56860   11.57080  -0.00220   -0.01901
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.83790   10.82110   0.01680    0.15525
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          11.00840   11.01140  -0.00300   -0.02724
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                         10.00070   10.00260  -0.00190   -0.01900
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.30630    9.29180   0.01450    0.15605
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.14530    9.13760   0.00770    0.08427
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.73850    9.74110  -0.00260   -0.02669
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.85370   12.84040   0.01330    0.10358
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.30120   12.31080  -0.00960   -0.07798
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.64000   11.65040  -0.01040   -0.08927
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.21680    7.20930   0.00750    0.10403
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.95500    8.96200  -0.00700   -0.07811
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.64500    9.65360  -0.00860   -0.08909
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.04950   11.03800   0.01150    0.10419
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.65820   11.66860  -0.01040   -0.08913
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.69870    9.70630  -0.00760   -0.07830
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              9.20850    9.19890   0.00960    0.10436
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.85120    9.85990  -0.00870   -0.08824
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     12.06690   12.06410   0.00280    0.02321
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             12.80930   12.82270  -0.01340   -0.10450
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.68030   11.69440  -0.01410   -0.12057
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.40310    9.40090   0.00220    0.02340
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                             10.00980   10.02030  -0.01050   -0.10479
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                               10.00900   10.02110  -0.01210   -0.12075
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            12.07340   12.08610  -0.01270   -0.10508
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.76610   10.76360   0.00250    0.02323
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.12920   11.14260  -0.01340   -0.12026
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.98330    9.98100   0.00230    0.02304
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.56880    9.56660   0.00220    0.02300
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.24970   10.26040  -0.01070   -0.10428
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.75070    9.76250  -0.01180   -0.12087
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           19.32000   19.30000   0.02000    0.10363
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           18.19000   18.20000  -0.01000   -0.05495
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.43430   13.42880   0.00550    0.04096
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.49400   10.52690  -0.03290   -0.31253
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.51820   11.56900  -0.05080   -0.43910
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.40030   12.42880  -0.02850   -0.22931
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   11.01910   11.06950  -0.05040   -0.45531
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.12110    9.14970  -0.02860   -0.31258
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.66840    9.71100  -0.04260   -0.43868
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.49720    9.51910  -0.02190   -0.23006
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.62210    9.66610  -0.04400   -0.45520
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.25720    9.28620  -0.02900   -0.31229
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.46760    9.50930  -0.04170   -0.43852
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.36660   11.39270  -0.02610   -0.22909
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.56410    9.60790  -0.04380   -0.45587
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            43.41700   43.15800   0.25900    0.60012
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        11.33000   11.25000   0.08000    0.71111
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        33.11000   33.60000  -0.49000   -1.45833
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.79520   11.79300   0.00220    0.01866
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.70750    1.70550   0.00200    0.11727
國泰大中華基金                                                     19.28000   19.34000  -0.06000   -0.31024
國泰小龍基金-美元I                                                  0.47100    0.47200  -0.00100   -0.21186
國泰小龍基金-新台幣                                                14.68000   14.72000  -0.04000   -0.27174
國泰中小成長基金-美元I                                              1.33850    1.34180  -0.00330   -0.24594
國泰中小成長基金-新台幣                                            41.72000   41.85000  -0.13000   -0.31063
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.27090    4.35720  -0.08630   -1.98063
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.67730    0.69030  -0.01300   -1.88324
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.72430    0.73810  -0.01380   -1.86967
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        19.34000   19.66000  -0.32000   -1.62767
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               42.43650   42.22890   0.20760    0.49161
國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.30420    2.30820  -0.00400   -0.17330
國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.32990    0.33020  -0.00030   -0.09085
國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.18130   10.16060   0.02070    0.20373
國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息)                                8.19130    8.17410   0.01720    0.21042
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.33920    2.37160  -0.03240   -1.36617
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.33730    0.34160  -0.00430   -1.25878
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.55280   10.65790  -0.10510   -0.98612
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.34200    0.34160   0.00040    0.11710
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.49410   10.44950   0.04460    0.42681
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.14540    4.23160  -0.08620   -2.03705
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.59660    0.60840  -0.01180   -1.93951
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        18.77000   19.08000  -0.31000   -1.62474
國泰中港台基金-人民幣                                               3.08630    3.16270  -0.07640   -2.41566
國泰中港台基金-美元                                                 0.44970    0.46040  -0.01070   -2.32407
國泰中港台基金-新台幣                                              13.98000   14.27000  -0.29000   -2.03224
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                    10.11970   10.14240  -0.02270   -0.22381
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.19910   10.20440  -0.00530   -0.05194
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.29400   10.27000   0.02400    0.23369
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.75000   26.72000   0.03000    0.11228
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.39000   12.37000   0.02000    0.16168
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       32.56000   32.70000  -0.14000   -0.42813
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.35330    0.35330   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33320    0.33320   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33410    0.33410   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   11.03180   11.00120   0.03060    0.27815
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.41090   10.38200   0.02890    0.27837
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.44610   10.41710   0.02900    0.27839
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.45880   12.45860   0.00020    0.00161
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.42260    0.42380  -0.00120   -0.28315
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.37380    0.37480  -0.00100   -0.26681
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.45100    0.45220  -0.00120   -0.26537
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           11.22000   11.23000  -0.01000   -0.08905
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.77000    9.78000  -0.01000   -0.10225
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.54790    0.54920  -0.00130   -0.23671
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.54360    2.56110  -0.01750   -0.68330
國泰全球高股息基金-美元                                             0.36960    0.37180  -0.00220   -0.59172
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.54000   11.57000  -0.03000   -0.25929
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.53270    0.53550  -0.00280   -0.52288
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.49020    0.49150  -0.00130   -0.26450
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.38000   14.38000   0.00000    0.00000
國泰全球資源基金-美元                                               0.16690    0.16740  -0.00050   -0.29869
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.29000    5.29000   0.00000    0.00000
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.61730    0.62070  -0.00340   -0.54777
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               19.26000   19.31000  -0.05000   -0.25893
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.76000   18.81000  -0.05000   -0.26582
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.88540    0.88970  -0.00430   -0.48331
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.67000   21.66000   0.01000    0.04617
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        22.40000   22.47000  -0.07000   -0.31153
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.52810    2.55810  -0.03000   -1.17275
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.36830    0.37230  -0.00400   -1.07440
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.31640    0.31980  -0.00340   -1.06316
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.43760   11.53260  -0.09500   -0.82375
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.82520    9.90680  -0.08160   -0.82368
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.52730    0.53270  -0.00540   -1.01370
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.39990    0.40490  -0.00500   -1.23487
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            12.08000   12.19000  -0.11000   -0.90238
國泰科技生化基金                                                   32.40000   32.57000  -0.17000   -0.52195
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          29.63000   29.67000  -0.04000   -0.13482
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.36000   12.32000   0.04000    0.32468
國泰美國費城半導體基金                                             14.26000   14.33000  -0.07000   -0.48849
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    44.51950   44.16770   0.35180    0.79651
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    17.24910   17.33140  -0.08230   -0.47486
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    23.43800   23.14400   0.29400    1.27031
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   45.10600   44.85250   0.25350    0.56519
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   45.64850   45.48520   0.16330    0.35902
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.67130   43.57250   0.09880    0.22675
國泰紐幣2021保本基金                                               12.81120   12.80890   0.00230    0.01796
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.17980   13.17880   0.00100    0.00759
國泰紐幣保本基金                                                   12.74140   12.74100   0.00040    0.00314
國泰國泰基金-新台幣A                                               22.43000   22.59000  -0.16000   -0.70828
國泰國泰基金-新台幣I                                               22.43000   22.59000  -0.16000   -0.70828
國泰富時中國A50基金                                                21.96000   22.06000  -0.10000   -0.45331
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   47.25220   46.99400   0.25820    0.54943
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.34620    0.34650  -0.00030   -0.08658
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.78000   10.76000   0.02000    0.18587
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.50640    0.50640   0.00000    0.00000
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       42.73270   42.64340   0.08930    0.20941
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            21.02000   21.00000   0.02000    0.09524
國泰新興市場基金-美元                                               0.39550    0.40140  -0.00590   -1.46986
國泰新興市場基金-新台幣                                            12.34000   12.48000  -0.14000   -1.12179
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.44800    2.44940  -0.00140   -0.05716
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.50970    1.51060  -0.00090   -0.05958
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.36660    0.36640   0.00020    0.05459
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22830    0.22820   0.00010    0.04382
國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息)                                0.35650    0.35700  -0.00050   -0.14006
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             11.12130   11.10440   0.01690    0.15219
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.72940    6.71920   0.01020    0.15180
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       44.81760   44.44620   0.37140    0.83562
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           45.13060   44.94200   0.18860    0.41965
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               42.85520   42.72830   0.12690    0.29699
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.24000   13.22000   0.02000    0.15129
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   36.36000   36.47000  -0.11000   -0.30162
國泰標普北美科技ETF基金                                            23.50000   23.58000  -0.08000   -0.33927
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.35330    0.35230   0.00100    0.28385
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.48000   10.42000   0.06000    0.57582
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    39.98200   39.93590   0.04610    0.11543
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              22.59000   22.75000  -0.16000   -0.70330
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              20.31000   20.47000  -0.16000   -0.78163
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.62000   17.61000   0.01000    0.05679
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41570    0.41580  -0.00010   -0.02405
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.56500   12.55290   0.01210    0.09639
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.55430   10.55470  -0.00040   -0.00379
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.44180   10.44610  -0.00430   -0.04116
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.60940   10.58250   0.02690    0.25419
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.23510   10.23550  -0.00040   -0.00391
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.16080   10.16510  -0.00430   -0.04230
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.25810   10.23310   0.02500    0.24431
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.14050   10.14830  -0.00780   -0.07686
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.93960    9.94300  -0.00340   -0.03419
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.09500   10.10760  -0.01260   -0.12466
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.96280    9.94670   0.01610    0.16186
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.14040   10.14830  -0.00790   -0.07785
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.93480    9.93820  -0.00340   -0.03421
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.09490   10.10750  -0.01260   -0.12466
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.96280    9.94680   0.01600    0.16086
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第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.43250   11.43020   0.00230    0.02012
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.12210   10.09940   0.02270    0.22477
第一金大中華基金                                                   26.12000   26.13000  -0.01000   -0.03827
第一金小型精選基金                                                 32.07000   32.13000  -0.06000   -0.18674
第一金中國世紀基金-人民幣                                          13.34000   13.57000  -0.23000   -1.69492
第一金中國世紀基金-美元                                             8.31410    8.45080  -0.13670   -1.61760
第一金中國世紀基金-美元-N                                           8.31430    8.45110  -0.13680   -1.61872
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.89000   10.02000  -0.13000   -1.29741
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.89000   10.02000  -0.13000   -1.29741
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.76770    9.76730   0.00040    0.00410
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.38740    8.36110   0.02630    0.31455
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.30450   11.30410   0.00040    0.00354
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.87790    9.84700   0.03090    0.31380
第一金中概平衡基金                                                 26.59000   26.57000   0.02000    0.07527
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.32240   15.32220   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.65500  178.65200   0.00300    0.00168
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              16.04280   16.16890  -0.12610   -0.77989
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            16.04240   16.16830  -0.12590   -0.77868
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            15.58000   15.66000  -0.08000   -0.51086
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          15.59000   15.67000  -0.08000   -0.51053
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.90030   10.96790  -0.06760   -0.61634
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.89830   10.96590  -0.06760   -0.61646
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    11.00000   11.04000  -0.04000   -0.36232
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  11.01000   11.04000  -0.03000   -0.27174
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.33000   10.43520  -0.10520   -1.00813
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.33040   10.43510  -0.10470   -1.00334
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.64000   10.72000  -0.08000   -0.74627
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.64000   10.72000  -0.08000   -0.74627
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.70230   13.85320  -0.15090   -1.08928
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.72090   13.87190  -0.15100   -1.08853
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.08000   13.18000  -0.10000   -0.75873
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.11000   13.21000  -0.10000   -0.75700
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.90720    9.92180  -0.01460   -0.14715
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.90300    9.91760  -0.01460   -0.14721
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.55460    9.55730  -0.00270   -0.02825
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.57920    9.58200  -0.00280   -0.02922
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.78860   10.80450  -0.01590   -0.14716
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.43970   10.44260  -0.00290   -0.02777
第一金全球大趨勢基金                                               25.59000   25.63000  -0.04000   -0.15607
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.51250    9.57070  -0.05820   -0.60811
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.56690    6.60700  -0.04010   -0.60693
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                   10.15020   10.19430  -0.04410   -0.43259
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                 10.15050   10.19460  -0.04410   -0.43258
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.70000    9.74000  -0.04000   -0.41068
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.71000    9.74000  -0.03000   -0.30801
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   11.03230   11.08020  -0.04790   -0.43230
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 11.03410   11.08200  -0.04790   -0.43223
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.55000   10.59000  -0.04000   -0.37771
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.55000   10.59000  -0.04000   -0.37771
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.58650    8.59410  -0.00760   -0.08843
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.52850   10.53780  -0.00930   -0.08825
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.31220    9.31740  -0.00520   -0.05581
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.31070    9.31580  -0.00510   -0.05475
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.75140    7.75360  -0.00220   -0.02837
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.74560    7.74780  -0.00220   -0.02840
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.54480    8.53690   0.00790    0.09254
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.54550    8.53760   0.00790    0.09253
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.62370   11.63020  -0.00650   -0.05589
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.62440   11.63090  -0.00650   -0.05589
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.27740   10.28040  -0.00300   -0.02918
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.27830   10.28120  -0.00290   -0.02821
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             15.10570   15.09170   0.01400    0.09277
第一金亞洲科技基金                                                 17.85000   18.01000  -0.16000   -0.88840
第一金亞洲新興市場基金                                             13.52000   13.60000  -0.08000   -0.58824
第一金店頭市場基金                                                  8.05000    8.09000  -0.04000   -0.49444
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                             9.97560    9.98150  -0.00590   -0.05911
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                           9.97560    9.98150  -0.00590   -0.05911
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                          10.00600    9.98340   0.02260    0.22638
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                        10.00600    9.98340   0.02260    0.22638
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                             9.97570    9.98150  -0.00580   -0.05811
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                           9.97740    9.98290  -0.00550   -0.05509
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                           9.97560    9.98150  -0.00590   -0.05911
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                          10.00600    9.98340   0.02260    0.22638
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                        10.00790    9.98480   0.02310    0.23135
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                        10.00600    9.98340   0.02260    0.22638
第一金創新趨勢基金                                                 21.39000   21.44000  -0.05000   -0.23321
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  43.02080   42.75180   0.26900    0.62921
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            42.83180   42.65700   0.17480    0.40978
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      42.85630   42.52790   0.32840    0.77220
第一金電子基金                                                     32.69000   32.75000  -0.06000   -0.18321
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       18.64000   18.76000  -0.12000   -0.63966
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             20.11000   20.31000  -0.20000   -0.98474
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.74000    7.85000  -0.11000   -1.40127
統一大中華中小基金(美元)                                            7.07000    7.17000  -0.10000   -1.39470
統一大中華中小基金(新台幣)                                         10.57000   10.69000  -0.12000   -1.12254
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.14000   10.21000  -0.07000   -0.68560
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.42000    9.49000  -0.07000   -0.73762
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.81000    9.86000  -0.05000   -0.50710
統一大滿貫基金-A類型                                               33.25000   33.35000  -0.10000   -0.29985
統一大滿貫基金-I類型                                               33.25000   33.35000  -0.10000   -0.29985
統一大龍印基金                                                     14.58000   14.86000  -0.28000   -1.88425
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          9.22000    9.41000  -0.19000   -2.01913
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.44000    8.61000  -0.17000   -1.97445
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          9.69000    9.86000  -0.17000   -1.72414
統一中小基金                                                       22.93000   23.01000  -0.08000   -0.34767
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.86020    9.89410  -0.03390   -0.34263
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.16240    9.20190  -0.03950   -0.42926
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.93440    8.94810  -0.01370   -0.15311
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.35060   12.33490   0.01570    0.12728
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.42950   11.42190   0.00760    0.06654
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              11.10420   11.07070   0.03350    0.30260
統一台灣動力基金                                                   17.29000   17.41000  -0.12000   -0.68926
統一全天候基金-A類型                                              104.69000  104.84000  -0.15000   -0.14308
統一全天候基金-I類型                                              105.25000  105.39000  -0.14000   -0.13284
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.24920    8.23430   0.01490    0.18095
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.95480    7.94530   0.00950    0.11957
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.02450    7.99210   0.03240    0.40540
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.89320    8.87710   0.01610    0.18137
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.58370    8.57340   0.01030    0.12014
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.65150    8.61650   0.03500    0.40620
統一全球債券組合基金                                               12.45620   12.44910   0.00710    0.05703
統一全球新科技基金(人民幣)                                         15.75000   15.76000  -0.01000   -0.06345
統一全球新科技基金(美元)                                           14.82000   14.82000   0.00000    0.00000
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.36000   14.33000   0.03000    0.20935
統一亞太基金                                                       24.91000   25.21000  -0.30000   -1.19000
統一亞洲大金磚基金                                                 12.47000   12.62000  -0.15000   -1.18859
統一奔騰基金                                                       56.17000   56.49000  -0.32000   -0.56647
統一強棒貨幣市場基金                                               16.73310   16.73280   0.00030    0.00179
統一強漢基金(人民幣)                                               10.82000   11.02000  -0.20000   -1.81488
統一強漢基金(美元)                                                  9.74000    9.92000  -0.18000   -1.81452
統一強漢基金(新台幣)                                               25.90000   26.31000  -0.41000   -1.55834
統一統信基金                                                       29.20000   29.36000  -0.16000   -0.54496
統一黑馬基金                                                       57.04000   57.35000  -0.31000   -0.54054
統一新亞洲科技能源基金                                             16.27000   16.37000  -0.10000   -0.61087
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.12450    8.10540   0.01910    0.23565
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.80910   10.78360   0.02550    0.23647
統一經建基金                                                       44.36000   44.38000  -0.02000   -0.04507
統一龍馬基金                                                       64.59000   64.84000  -0.25000   -0.38556
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     18.84000   18.93000  -0.09000   -0.47544
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              44.83000   45.08000  -0.25000   -0.55457
野村中國機會基金                                                   14.26000   14.47000  -0.21000   -1.45128
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.42560   10.43560  -0.01000   -0.09583
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.40080   10.40800  -0.00720   -0.06918
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.47800   10.45600   0.02200    0.21041
野村巴西基金                                                        7.21000    7.15000   0.06000    0.83916
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.53000   11.61000  -0.08000   -0.68906
野村台灣高股息基金                                                 24.98000   25.09000  -0.11000   -0.43842
野村台灣運籌基金                                                   35.45000   35.71000  -0.26000   -0.72809
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.83020    9.83740  -0.00720   -0.07319
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.76070    9.76260  -0.00190   -0.01946
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.84730    9.84380   0.00350    0.03556
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.44920   10.45690  -0.00770   -0.07364
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.26860   10.27090  -0.00230   -0.02239
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.06310   10.05950   0.00360    0.03579
野村平衡基金                                                       19.13000   19.23000  -0.10000   -0.52002
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.99000   10.01000  -0.02000   -0.19980
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.22000   10.30000  -0.08000   -0.77670
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.86000   14.84000   0.02000    0.13477
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        12.18000   12.21000  -0.03000   -0.24570
野村全球生技醫療基金                                               16.97000   17.14000  -0.17000   -0.99183
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.18370   10.19010  -0.00640   -0.06281
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.17810   10.18170  -0.00360   -0.03536
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.11150   10.09760   0.01390    0.13766
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.42700   10.43320  -0.00620   -0.05943
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.38700   10.39070  -0.00370   -0.03561
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.32340   10.30900   0.01440    0.13968
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.14970   10.13570   0.01400    0.13813
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.78300   10.78940  -0.00640   -0.05932
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.69980   10.70370  -0.00390   -0.03644
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.63720   10.62240   0.01480    0.13933
野村全球品牌基金                                                   29.89000   29.80000   0.09000    0.30201
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.74000   10.77000  -0.03000   -0.27855
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 13.07000   13.12000  -0.05000   -0.38110
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.88000   10.98000  -0.10000   -0.91075
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.84000   19.89000  -0.05000   -0.25138
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.28000   12.36000  -0.08000   -0.64725
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.93050   10.93370  -0.00320   -0.02927
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.97470   10.97440   0.00030    0.00273
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.76150   10.75050   0.01100    0.10232
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.68150    8.76760  -0.08610   -0.98202
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.48660    8.56630  -0.07970   -0.93039
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.08480    8.15100  -0.06620   -0.81217
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.08060   11.10860  -0.02800   -0.25206
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.54810   10.57240  -0.02430   -0.22984
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.14380   10.15170  -0.00790   -0.07782
野村成長基金                                                       29.74000   29.91000  -0.17000   -0.56837
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.45270    8.50990  -0.05720   -0.67216
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.46450    8.51910  -0.05460   -0.64091
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.70980    8.74760  -0.03780   -0.43212
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.71020    9.77590  -0.06570   -0.67206
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.57510    9.63690  -0.06180   -0.64129
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.83720    9.88000  -0.04280   -0.43320
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  9.21000    9.29000  -0.08000   -0.86114
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 13.34000   13.46000  -0.12000   -0.89153
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.29340   10.29720  -0.00380   -0.03690
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                             10.22360   10.22490  -0.00130   -0.01271
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                           10.15180   10.13420   0.01760    0.17367
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.71830    9.72230  -0.00400   -0.04114
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.74190    9.74300  -0.00110   -0.01129
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.88260    9.86540   0.01720    0.17435
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                           10.19850   10.17980   0.01870    0.18370
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.86530   10.86790  -0.00260   -0.02392
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.73820   10.73950  -0.00130   -0.01210
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.89410   10.87510   0.01900    0.17471
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                       10.19500   10.19950  -0.00450   -0.04412
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                         10.19620   10.19770  -0.00150   -0.01471
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                       10.15130   10.13830   0.01300    0.12823
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.64350    8.63320   0.01030    0.11931
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.25040    9.25430  -0.00390   -0.04214
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           9.11670    9.11810  -0.00140   -0.01535
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                       10.20730   10.19500   0.01230    0.12065
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.98740   13.97080   0.01660    0.11882
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        13.09170   13.09700  -0.00530   -0.04047
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.60050   10.60210  -0.00160   -0.01509
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.45710   10.46690  -0.00980   -0.09363
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.44000   10.44590  -0.00590   -0.05648
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.50600   10.50430   0.00170    0.01618
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.75460   10.76480  -0.01020   -0.09475
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.71420   10.72030  -0.00610   -0.05690
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.69930   10.69740   0.00190    0.01776
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.67360   10.68130  -0.00770   -0.07209
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.62410   10.62760  -0.00350   -0.03293
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.79000   10.76200   0.02800    0.26017
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.27080   10.25580   0.01500    0.14626
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.91590    9.97270  -0.05680   -0.56955
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.53900    9.59060  -0.05160   -0.53803
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.04460    9.08430  -0.03970   -0.43702
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.50330   11.48720   0.01610    0.14016
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.36790   10.37080  -0.00290   -0.02796
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.48700   11.50600  -0.01900   -0.16513
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.90970   10.92430  -0.01460   -0.13365
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.70160   10.70460  -0.00300   -0.02803
野村泰國基金                                                       44.88000   44.87000   0.01000    0.02229
野村高科技基金                                                      9.92000    9.97000  -0.05000   -0.50150
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.60350   10.64000  -0.03650   -0.34305
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.20560   10.30050  -0.09490   -0.92131
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.76340   10.88490  -0.12150   -1.11623
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.60730    9.68720  -0.07990   -0.82480
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.61690    9.67760  -0.06070   -0.62722
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.80400    9.90100  -0.09700   -0.97970
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.18710   12.26340  -0.07630   -0.62218
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        14.12650   14.22580  -0.09930   -0.69803
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          11.08610   11.14710  -0.06100   -0.54723
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        11.10530   11.14410  -0.03880   -0.34817
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.49810   11.58000  -0.08190   -0.70725
野村貨幣市場基金                                                   16.33790   16.33760   0.00030    0.00184
野村新馬基金                                                       15.68000   15.76000  -0.08000   -0.50761
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.37540   10.37470   0.00070    0.00675
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.26870   10.25720   0.01150    0.11212
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.42870   10.38790   0.04080    0.39276
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.27130   10.27540  -0.00410   -0.03990
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.22890   10.22910  -0.00020   -0.00196
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.28070   10.27390   0.00680    0.06619
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.68050   10.68470  -0.00420   -0.03931
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.60000   10.59960   0.00040    0.00377
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.65710   10.64470   0.01240    0.11649
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計    10.18580   10.20340  -0.01760   -0.17249
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價    10.19270   10.20670  -0.01400   -0.13716
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計    10.10890   10.11050  -0.00160   -0.01583
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.77040   10.78830  -0.01790   -0.16592
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.72640   10.74120  -0.01480   -0.13779
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.64420   10.64600  -0.00180   -0.01691
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.65850   10.64980   0.00870    0.08169
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     8.02320    8.01670   0.00650    0.08108
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.39430   12.38440   0.00990    0.07994
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      9.30000    9.27000   0.03000    0.32362
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.41320   10.41680  -0.00360   -0.03456
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.57040   10.57740  -0.00700   -0.06618
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.37500   10.37630  -0.00130   -0.01253
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.49150   10.46330   0.02820    0.26951
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.41600   10.43510  -0.01910   -0.18304
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.41350   10.41710  -0.00360   -0.03456
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.57080   10.57780  -0.00700   -0.06618
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.37530   10.37690  -0.00160   -0.01542
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.49540   10.46720   0.02820    0.26941
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.41500   10.43400  -0.01900   -0.18210
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.45200   10.46080  -0.00880   -0.08412
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.60820   10.62050  -0.01230   -0.11581
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.41260   10.41940  -0.00680   -0.06526
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.53040   10.50720   0.02320    0.22080
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.45510   10.47920  -0.02410   -0.22998
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.45200   10.46080  -0.00880   -0.08412
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.60830   10.62060  -0.01230   -0.11581
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.41730   10.42400  -0.00670   -0.06427
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.54600   10.52270   0.02330    0.22143
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.45580   10.47980  -0.02400   -0.22901
野村精選貨幣市場基金                                               12.11360   12.11350   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.91000   11.92000  -0.01000   -0.08389
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      11.13000   11.12000   0.01000    0.08993
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.50000   10.47000   0.03000    0.28653
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.87000    7.87000   0.00000    0.00000
野村歐洲高股息基金累積型                                           11.26000   11.26000   0.00000    0.00000
野村積極成長基金                                                   12.60000   12.67000  -0.07000   -0.55249
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        9.72000    9.80000  -0.08000   -0.81633
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    35.28000   35.55000  -0.27000   -0.75949
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.69530   10.69110   0.00420    0.03929
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.55340    8.60000  -0.04660   -0.54186
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.88340    7.92310  -0.03970   -0.50107
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.73650    7.76890  -0.03240   -0.41705
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.27210   12.28080  -0.00870   -0.07084
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.97810   10.98470  -0.00660   -0.06008
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.81450   10.81080   0.00370    0.03423
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.79000   11.80000  -0.01000   -0.08475
野村環球基金-人民幣計價                                            17.79000   17.86000  -0.07000   -0.39194
野村環球基金-美元計價                                              13.81000   13.87000  -0.06000   -0.43259
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.57000   19.58000  -0.01000   -0.05107
野村鴻利基金                                                       22.97000   23.08000  -0.11000   -0.47660
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.90210   16.90190   0.00020    0.00118
野村鴻運基金                                                       19.15000   19.29000  -0.14000   -0.72576
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.57000   10.63000  -0.06000   -0.56444
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.97000   14.21000  -0.24000   -1.68895
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.41000   10.40000   0.01000    0.09615
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.47000   15.45000   0.02000    0.12945
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.75060   10.73970   0.01090    0.10149
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    14.08040   14.06640   0.01400    0.09953
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.76760   10.76490   0.00270    0.02508
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.68150   10.66910   0.01240    0.11622
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.56400   10.56640  -0.00240   -0.02271
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.45180   10.44520   0.00660    0.06319
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                           10.03150   10.04790  -0.01640   -0.16322
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.10700   10.11400  -0.00700   -0.06921
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                           10.02170   10.00090   0.02080    0.20798
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.29150   10.28920   0.00230    0.02235
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.43580   10.43840  -0.00260   -0.02491
凱基台商天下基金                                                   13.28000   13.32000  -0.04000   -0.30030
凱基台灣精五門基金                                                 21.07000   21.06000   0.01000    0.04748
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       44.93190   44.71650   0.21540    0.48170
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   46.34110   46.17220   0.16890    0.36580
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      42.87870   42.87660   0.00210    0.00490
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.46000   10.45000   0.01000    0.09569
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.61000    9.60000   0.01000    0.10417
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.61210   10.63020  -0.01810   -0.17027
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   44.91280   44.63300   0.27980    0.62689
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         45.88860   45.59070   0.29790    0.65342
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             44.63500   44.26840   0.36660    0.82813
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.50000   12.69000  -0.19000   -1.49724
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.27140   11.43120  -0.15980   -1.39793
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.24000   11.37000  -0.13000   -1.14336
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.59430   11.59410   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                       28.16000   28.14000   0.02000    0.07107
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         23.07000   23.17000  -0.10000   -0.43159
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         22.08060   22.23690  -0.15630   -0.70289
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.44000   17.56000  -0.12000   -0.68337
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.45870   16.61520  -0.15650   -0.94191
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.69000    7.72000  -0.03000   -0.38860
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    41.13840   40.81060   0.32780    0.80322
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    41.23810   41.01420   0.22390    0.54591
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   41.18810   40.94920   0.23890    0.58341
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.65000   11.72000  -0.07000   -0.59727
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.32250   11.37770  -0.05520   -0.48516
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.97000   10.99000  -0.02000   -0.18198
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.39800   12.45760  -0.05960   -0.47842
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.86000   12.89000  -0.03000   -0.23274
凱基護城河基金-台幣計價A                                           13.15000   13.17000  -0.02000   -0.15186
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.72140   12.78230  -0.06090   -0.47644
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.22740   10.30770  -0.08030   -0.77903
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                          9.97260   10.04140  -0.06880   -0.68516
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                       10.11460   10.15540  -0.04080   -0.40176
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.22740   10.30760  -0.08020   -0.77807
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                          9.97260   10.04140  -0.06880   -0.68516
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                       10.11460   10.15540  -0.04080   -0.40176
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.41000   12.34000   0.07000    0.56726
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         36.13000   36.62000  -0.49000   -1.33807
富邦NASDAQ-100基金                                                 32.94000   33.12000  -0.18000   -0.54348
富邦上証180基金                                                    31.72000   31.80000  -0.08000   -0.25157
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.19310    0.19570  -0.00260   -1.32856
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.03000    6.09000  -0.06000   -0.98522
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.17000    6.13000   0.04000    0.65253
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   46.25000   46.91000  -0.66000   -1.40695
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               12.13550   12.24520  -0.10970   -0.89586
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.21170   11.30890  -0.09720   -0.85950
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.88020   10.93750  -0.05730   -0.52389
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.31200   10.40520  -0.09320   -0.89571
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.44700    9.52890  -0.08190   -0.85949
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.17700    9.22530  -0.04830   -0.52356
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.83980   20.82670   0.01310    0.06290
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.63880   11.63620   0.00260    0.02234
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.74080   10.69800   0.04280    0.40007
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.83270   13.83420  -0.00150   -0.01084
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                2.02390    2.02300   0.00090    0.04449
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.51340    9.51440  -0.00100   -0.01051
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.44190    1.44120   0.00070    0.04857
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.36580   12.37700  -0.01120   -0.09049
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.80190    1.80320  -0.00130   -0.07209
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.37310   10.38250  -0.00940   -0.09054
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.53240    1.53350  -0.00110   -0.07173
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.93090   10.92830   0.00260    0.02379
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.85940   10.85900   0.00040    0.00368
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.20000   15.14000   0.06000    0.39630
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  18.88000   19.04000  -0.16000   -0.84034
富邦日本東証基金                                                   20.33000   20.36000  -0.03000   -0.14735
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    46.88000   46.95000  -0.07000   -0.14909
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    46.82000   47.18000  -0.36000   -0.76304
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    51.86000   52.08000  -0.22000   -0.42243
富邦台灣心基金                                                     21.34000   21.40000  -0.06000   -0.28037
富邦台灣釆吉50基金                                                 46.36000   46.56000  -0.20000   -0.42955
富邦台灣科技指數基金                                               53.63000   53.78000  -0.15000   -0.27891
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   47.73480   47.53770   0.19710    0.41462
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    42.22970   42.17320   0.05650    0.13397
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.31980    0.32230  -0.00250   -0.77567
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.65000   10.70000  -0.05000   -0.46729
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.62370    2.62660  -0.00290   -0.11041
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.35670    0.35700  -0.00030   -0.08403
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             11.04350   11.02420   0.01930    0.17507
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.24460    2.24710  -0.00250   -0.11125
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.33680    0.33710  -0.00030   -0.08899
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.38390    9.36750   0.01640    0.17507
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             24.65000   25.23000  -0.58000   -2.29885
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.02000   13.72000   0.30000    2.18659
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 29.80000   31.08000  -1.28000   -4.11840
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.70650   15.70620   0.00030    0.00191
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              17.83000   17.78000   0.05000    0.28121
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         41.50870   41.38990   0.11880    0.28703
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   43.99010   43.76780   0.22230    0.50791
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等   39.99780   39.99950  -0.00170   -0.00425
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行    39.99780   39.99950  -0.00170   -0.00425
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          41.26670   41.24850   0.01820    0.04412
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   45.73580   45.50740   0.22840    0.50190
富邦長紅基金                                                       59.54000   59.70000  -0.16000   -0.26801
富邦科技基金                                                       23.64000   23.74000  -0.10000   -0.42123
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.46930   41.38880   0.08050    0.19450
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        44.84470   44.53760   0.30710    0.68953
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          40.12860   40.02450   0.10410    0.26009
富邦恒生國企ETF基金                                                20.81000   21.00000  -0.19000   -0.90476
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.63000   13.49000   0.14000    1.03781
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              27.19000   27.83000  -0.64000   -2.29968
富邦高成長基金                                                     23.02000   23.08000  -0.06000   -0.25997
富邦基金A類型                                                      13.25000   13.27000  -0.02000   -0.15072
富邦基金I類型                                                      13.25000   13.27000  -0.02000   -0.15072
富邦深証100基金                                                    10.44000   10.43000   0.01000    0.09588
富邦富時歐洲ETF基金                                                21.23000   21.27000  -0.04000   -0.18806
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42830    0.42780   0.00050    0.11688
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.52780   12.53240  -0.00460   -0.03670
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.35470    9.35810  -0.00340   -0.03633
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30410    0.30380   0.00030    0.09875
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.56260    8.56570  -0.00310   -0.03619
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.37080   10.36670   0.00410    0.03955
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             11.07820   11.04220   0.03600    0.32602
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.68170    9.67780   0.00390    0.04030
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                             10.33710   10.30350   0.03360    0.32610
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.52000   18.62000  -0.10000   -0.53706
富邦精準基金                                                       43.15000   43.48000  -0.33000   -0.75897
富邦精銳中小基金                                                   11.18000   11.22000  -0.04000   -0.35651
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       17.64000   17.65000  -0.01000   -0.05666
富邦臺灣公司治理100基金                                            21.44000   21.51000  -0.07000   -0.32543
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.17000    7.16000   0.01000    0.13966
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              15.76000   15.81000  -0.05000   -0.31626
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.97000   19.95000   0.02000    0.10025
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.76390   10.85020  -0.08630   -0.79538
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.51120   10.58650  -0.07530   -0.71128
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.77840   10.81180  -0.03340   -0.30892
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.24170   10.32380  -0.08210   -0.79525
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.95470   10.02600  -0.07130   -0.71115
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                           10.19270   10.22430  -0.03160   -0.30907
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富達台灣成長基金                                                   31.25000   31.41000  -0.16000   -0.50939
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別          10.11950   10.14390  -0.02440   -0.24054
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                10.10660   10.13000  -0.02340   -0.23100
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.92640    9.95010  -0.02370   -0.23819
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.44730   10.47250  -0.02520   -0.24063
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.44830   10.47250  -0.02420   -0.23108
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.26530   10.29040  -0.02510   -0.24392
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.60560    8.60750  -0.00190   -0.02207
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.32710    9.32900  -0.00190   -0.02037
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.87180    8.87310  -0.00130   -0.01465
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.42470   10.42690  -0.00220   -0.02110
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.50590   10.50820  -0.00230   -0.02189
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                      10.02110   10.02320  -0.00210   -0.02095
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                      10.17140   10.17070   0.00070    0.00688
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.67810    8.68410  -0.00600   -0.06909
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.98660    9.99330  -0.00670   -0.06704
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.24990    9.25550  -0.00560   -0.06050
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.52810   11.53590  -0.00780   -0.06762
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.35520   11.36440  -0.00920   -0.08095
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.64220   10.64820  -0.00600   -0.05635
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.45070    9.45540  -0.00470   -0.04971
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.67000   15.71000  -0.04000   -0.25461
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.93950    8.94580  -0.00630   -0.07042
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.86890    9.87570  -0.00680   -0.06886
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.35210    9.35830  -0.00620   -0.06625
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.81790   10.82550  -0.00760   -0.07020
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.86750   10.87500  -0.00750   -0.06897
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.36200   10.36870  -0.00670   -0.06462
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.50000    9.50470  -0.00470   -0.04945
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.23000    9.39000  -0.16000   -1.70394
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.88000   10.04000  -0.16000   -1.59363
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.78000    8.90000  -0.12000   -1.34831
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.70000    7.86000  -0.16000   -2.03562
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                   9.97000   10.18000  -0.21000   -2.06287
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.80000    8.97000  -0.17000   -1.89521
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.70000    8.85000  -0.15000   -1.69492
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                   9.84000   10.00000  -0.16000   -1.60000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.22500   10.23300  -0.00800   -0.07818
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.57500    9.57970  -0.00470   -0.04906
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 9.11270    9.10640   0.00630    0.06918
富蘭克林華美中華基金                                               11.26000   11.41000  -0.15000   -1.31464
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               21.92000   22.00000  -0.08000   -0.36364
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 22.12000   22.12000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.18000   10.26000  -0.08000   -0.77973
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                    10.00000   10.05000  -0.05000   -0.49751
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.06640    8.05850   0.00790    0.09803
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.17170    9.18130  -0.00960   -0.10456
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.16110   10.17170  -0.01060   -0.10421
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.69320    9.68370   0.00950    0.09810
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.61150   11.61470  -0.00320   -0.02755
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.70110    8.70350  -0.00240   -0.02758
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.85160    8.85410  -0.00250   -0.02824
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.94350    9.94620  -0.00270   -0.02715
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.12850   14.13640  -0.00790   -0.05588
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.19620   10.20190  -0.00570   -0.05587
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.16830   10.17400  -0.00570   -0.05603
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.61910   10.62260  -0.00350   -0.03295
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.65170    7.65430  -0.00260   -0.03397
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.99120    8.99410  -0.00290   -0.03224
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.98580    9.98910  -0.00330   -0.03304
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.25090   11.23010   0.02080    0.18522
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.57070    7.55670   0.01400    0.18527
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.91380    8.89730   0.01650    0.18545
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                      10.06600   10.04740   0.01860    0.18512
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.87760   10.87510   0.00250    0.02299
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.66800    7.66620   0.00180    0.02348
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.25670    8.24620   0.01050    0.12733
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.33730    9.34290  -0.00560   -0.05994
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.42330   10.42960  -0.00630   -0.06041
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                13.13920   13.12240   0.01680    0.12803
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.18000    8.27000  -0.09000   -1.08827
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.50000    8.57000  -0.07000   -0.81680
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.79000    8.82000  -0.03000   -0.34014
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.78000   10.82000  -0.04000   -0.36969
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           7.95000    7.97000  -0.02000   -0.25094
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.69000   11.73000  -0.04000   -0.34101
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.79000    8.81000  -0.02000   -0.22701
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.48000   10.51000  -0.03000   -0.28544
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.36000    8.36000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.54000    9.60000  -0.06000   -0.62500
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.50000    9.56000  -0.06000   -0.62762
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.63000   10.70000  -0.07000   -0.65421
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.25000    9.29000  -0.04000   -0.43057
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.31000   10.36000  -0.05000   -0.48263
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.42450   13.46260  -0.03810   -0.28301
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.20000   10.21000  -0.01000   -0.09794
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.40000   10.41000  -0.01000   -0.09606
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           11.00000   10.98000   0.02000    0.18215
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.38000   10.36000   0.02000    0.19305
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.38000   10.36000   0.02000    0.19305
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.98000   10.01000  -0.03000   -0.29970
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.86000    9.91000  -0.05000   -0.50454
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.72000    9.77000  -0.05000   -0.51177
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                      10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
富蘭克林華美第一富基金                                             38.60000   38.76000  -0.16000   -0.41280
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.35110   10.35090   0.00020    0.00193
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.82000    8.87000  -0.05000   -0.56370
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.53000    9.58000  -0.05000   -0.52192
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.13000    9.16000  -0.03000   -0.32751
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.86000    9.89000  -0.03000   -0.30334
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.74000   14.84000  -0.10000   -0.67385
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.69000   13.77000  -0.08000   -0.58097
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  16.06000   16.11000  -0.05000   -0.31037
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                     10.18700   10.18180   0.00520    0.05107
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                    10.18690   10.18180   0.00510    0.05009
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                     10.09120   10.08450   0.00670    0.06644
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                    10.09120   10.08450   0.00670    0.06644
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                       10.13390   10.12590   0.00800    0.07901
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                       10.13390   10.12580   0.00810    0.07999
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                      10.13390   10.12580   0.00810    0.07999
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                     10.25030   10.21670   0.03360    0.32887
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                     10.25020   10.21670   0.03350    0.32789
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                    10.25020   10.21670   0.03350    0.32789
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.82060    6.80450   0.01610    0.23661
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.88190   10.94610  -0.06420   -0.58651
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.61350    9.61870  -0.00520   -0.05406
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.63420   11.64050  -0.00630   -0.05412
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.83100    6.82070   0.01030    0.15101
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       9.01500    9.01950  -0.00450   -0.04989
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.66200   10.66710  -0.00510   -0.04781
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          11.05720   11.04050   0.01670    0.15126
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復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    69.13000   68.75000   0.38000    0.55273
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    69.58000   69.22000   0.36000    0.52008
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                62.55840   62.44530   0.11310    0.18112
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.78000   20.75000   0.03000    0.14458
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.87000   10.88000  -0.01000   -0.09191
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.81000   10.82000  -0.01000   -0.09242
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              67.30370   66.93100   0.37270    0.55684
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 66.68560   66.39200   0.29360    0.44222
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.86990   11.86920   0.00070    0.00590
復華人生目標基金                                                   38.82270   38.91290  -0.09020   -0.23180
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.40000   10.41000  -0.01000   -0.09606
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.39000   10.40000  -0.01000   -0.09615
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.51000   10.50000   0.01000    0.09524
復華大中華中小策略基金                                              8.90000    9.03000  -0.13000   -1.43965
復華中小精選基金                                                   65.87000   66.24000  -0.37000   -0.55857
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             52.78060   52.76990   0.01070    0.02028
復華中國特選信用債券ETF基金                                        62.47860   62.32740   0.15120    0.24259
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                       10.01000   10.20000  -0.19000   -1.86275
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        9.01000    9.14000  -0.13000   -1.42232
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.80000   11.93000  -0.13000   -1.08969
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.60000   10.71000  -0.11000   -1.02708
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.24000   10.33000  -0.09000   -0.87125
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.86000   10.86000   0.00000    0.00000
復華台灣智能基金                                                   11.57000   11.60000  -0.03000   -0.25862
復華全方位基金                                                     29.44000   29.54000  -0.10000   -0.33852
復華全球大趨勢基金-美元                                            13.07000   13.14000  -0.07000   -0.53272
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.75000   20.80000  -0.05000   -0.24038
復華全球平衡基金-美元                                               9.23000    9.27000  -0.04000   -0.43150
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.87000   19.90000  -0.03000   -0.15075
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.24000   14.28000  -0.04000   -0.28011
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.84000   13.84000   0.00000    0.00000
復華全球原物料基金                                                  8.45000    8.47000  -0.02000   -0.23613
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.24000   13.19000   0.05000    0.37908
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.14980   12.14500   0.00480    0.03952
復華全球債券基金                                                   14.86180   14.85500   0.00680    0.04578
復華全球債券組合基金                                               15.37000   15.36000   0.01000    0.06510
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     15.27000   15.31000  -0.04000   -0.26127
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.51000   10.54000  -0.03000   -0.28463
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.76000    9.78000  -0.02000   -0.20450
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.99000   11.01000  -0.02000   -0.18165
復華有利貨幣市場基金                                               13.49300   13.49280   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                   11.55000   11.60000  -0.05000   -0.43103
復華亞太成長基金                                                   12.10000   12.10000   0.00000    0.00000
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.12000    9.15000  -0.03000   -0.32787
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.76000    9.77000  -0.01000   -0.10235
復華東協世紀基金                                                   12.62000   12.68000  -0.06000   -0.47319
復華南非幣長期收益基金A                                            14.28000   14.24000   0.04000    0.28090
復華南非幣長期收益基金B                                             8.14000    8.12000   0.02000    0.24631
復華南非幣短期收益基金A                                            14.60000   14.58000   0.02000    0.13717
復華南非幣短期收益基金B                                             9.00000    8.98000   0.02000    0.22272
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      68.36500   67.90380   0.46120    0.67920
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      22.39000   22.53000  -0.14000   -0.62139
復華美國新星基金-美元                                              12.91000   12.95000  -0.04000   -0.30888
復華美國新星基金-新臺幣                                            13.22000   13.22000   0.00000    0.00000
復華恒生基金                                                       21.80000   22.01000  -0.21000   -0.95411
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.21000    8.13000   0.08000    0.98401
復華恒生單日正向二倍基金                                           31.50000   32.09000  -0.59000   -1.83858
復華神盾基金                                                       25.82890   25.92650  -0.09760   -0.37645
復華高成長基金                                                     68.41000   68.68000  -0.27000   -0.39313
復華高益策略組合基金                                               13.63000   13.61000   0.02000    0.14695
復華貨幣市場基金                                                   14.45630   14.45610   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                           18.21000   18.19000   0.02000    0.10995
復華富時台灣高股息低波動基金                                       49.73000   49.94000  -0.21000   -0.42050
復華復華基金                                                       21.39000   21.47000  -0.08000   -0.37261
復華華人世紀基金                                                   16.83000   16.98000  -0.15000   -0.88339
復華傳家二號基金                                                   30.98100   31.04820  -0.06720   -0.21644
復華傳家基金                                                       22.37470   22.42790  -0.05320   -0.23720
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.97000   15.96000   0.01000    0.06266
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.82000   11.84000  -0.02000   -0.16892
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.54000   14.54000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.55000    9.55000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.96000   10.94000   0.02000    0.18282
復華新興人民幣債券基金A                                            12.29000   12.29000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             9.00000    9.04000  -0.04000   -0.44248
復華新興市場10年期以上債券基金                                     21.83000   21.76000   0.07000    0.32169
復華新興市場企業債券ETF基金                                        68.94000   68.71000   0.23000    0.33474
復華新興市場高收益債券基金A                                        10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.50000    5.49000   0.01000    0.18215
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.36000   12.36000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.05000   12.05000   0.00000    0.00000
復華新興市場短期收益基金                                           11.37000   11.36000   0.01000    0.08803
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.36000    9.37000  -0.01000   -0.10672
復華滬深300 A股基金                                                23.74000   23.78000  -0.04000   -0.16821
復華數位經濟基金                                                   46.02000   46.34000  -0.32000   -0.69055
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                         10.05540   10.05240   0.00300    0.02984
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.82370    9.81530   0.00840    0.08558
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.59900   10.59580   0.00320    0.03020
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.21820   10.20940   0.00880    0.08620
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                            9.95390   10.01980  -0.06590   -0.65770
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                             10.02080   10.02090  -0.00010   -0.00100
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.24610   10.24370   0.00240    0.02343
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.90940   10.87580   0.03360    0.30894
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                             10.06250   10.06220   0.00030    0.00298
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.73440   10.70340   0.03100    0.28963
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.42030   10.41990   0.00040    0.00384
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           11.10450   11.07210   0.03240    0.29263
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.76590   10.79010  -0.02420   -0.22428
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.71270   10.71220   0.00050    0.00467
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.84960   10.81820   0.03140    0.29025
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.67890   10.69260  -0.01370   -0.12813
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.87510   11.93950  -0.06440   -0.53939
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.62250   10.61330   0.00920    0.08668
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.86140   10.87530  -0.01390   -0.12781
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           12.19520   12.26270  -0.06750   -0.55045
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.76530   10.75590   0.00940    0.08739
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.94470   10.90390   0.04080    0.37418
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.21370   10.23910  -0.02540   -0.24807
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.20370   10.20830  -0.00460   -0.04506
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.14220   10.11770   0.02450    0.24215
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.56080   10.58130  -0.02050   -0.19374
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.75570   10.82250  -0.06680   -0.61723
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.56310   10.56050   0.00260    0.02462
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.55940   10.57990  -0.02050   -0.19376
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.75510   10.82190  -0.06680   -0.61727
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.55990   10.55730   0.00260    0.02463
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.43710   10.45160  -0.01450   -0.13873
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.40300   10.39520   0.00780    0.07503
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.43520   10.44960  -0.01440   -0.13780
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.40380   10.39610   0.00770    0.07407
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.97240   11.00440  -0.03200   -0.29079
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.96100   10.96960  -0.00860   -0.07840
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           11.08820   11.06510   0.02310    0.20876
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.29620   10.32560  -0.02940   -0.28473
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.28250   10.29080  -0.00830   -0.08065
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.22080   10.19980   0.02100    0.20589
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.19620    9.19320   0.00300    0.03263
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.25260    8.24030   0.01230    0.14927
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.31990    8.28380   0.03610    0.43579
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.99520   11.99120   0.00400    0.03336
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.79340   10.77730   0.01610    0.14939
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             11.00700   10.95930   0.04770    0.43525
景順主流基金                                                       17.57000   17.70000  -0.13000   -0.73446
景順台灣科技基金                                                   30.56000   30.78000  -0.22000   -0.71475
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.99000   10.04000  -0.05000   -0.49801
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.67000    9.69000  -0.02000   -0.20640
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  9.08000    9.09000  -0.01000   -0.11001
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.65000   11.68000  -0.03000   -0.25685
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.95000   10.97000  -0.02000   -0.18232
景順全球科技基金                                                   24.11000   24.23000  -0.12000   -0.49525
景順全球康健基金                                                   19.92000   20.02000  -0.10000   -0.49950
景順貨幣市場基金                                                   15.99140   15.99120   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       31.84000   32.02000  -0.18000   -0.56215
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.83000   15.00000  -0.17000   -1.13333
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         14.02000   14.13000  -0.11000   -0.77849
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      11.03000   11.08000  -0.05000   -0.45126
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.37000   11.39000  -0.02000   -0.17559
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.68000   11.74000  -0.06000   -0.51107
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.89000   11.91000  -0.02000   -0.16793
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.60000    9.61000  -0.01000   -0.10406
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.88000    9.86000   0.02000    0.20284
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.41000   10.40000   0.01000    0.09615
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.64100    8.63620   0.00480    0.05558
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            8.01100    8.00070   0.01030    0.12874
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.45140   11.44500   0.00640    0.05592
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.59420   10.58060   0.01360    0.12854
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.32000    8.50000  -0.18000   -2.11765
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.98000    8.16000  -0.18000   -2.20588
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.84000   12.08000  -0.24000   -1.98675
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.66390    9.66240   0.00150    0.01552
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.97380    9.94370   0.03010    0.30270
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.19100   10.18930   0.00170    0.01668
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.52180   10.49010   0.03170    0.30219
華南永昌永昌基金                                                   19.83000   19.96000  -0.13000   -0.65130
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.11000   10.12000  -0.01000   -0.09881
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                               10.31000   10.29000   0.02000    0.19436
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.47000   10.47000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                               10.60000   10.57000   0.03000    0.28382
華南永昌全球亨利組合基金                                           15.02140   15.01060   0.01080    0.07195
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.15000   10.19000  -0.04000   -0.39254
華南永昌全球新零售基金(美元)                                       10.35000   10.38000  -0.03000   -0.28902
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.80000   10.80000   0.00000    0.00000
華南永昌全球精品基金                                               17.43000   17.38000   0.05000    0.28769
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.82000   10.86000  -0.04000   -0.36832
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.93000   10.93000   0.00000    0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.64000   13.68000  -0.04000   -0.29240
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.69000   13.69000   0.00000    0.00000
華南永昌物聯網精選基金                                             11.92000   12.00000  -0.08000   -0.66667
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.27820   16.27790   0.00030    0.00184
華南永昌龍盈平衡基金                                               24.81420   24.88870  -0.07450   -0.29933
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                            9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                            9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.98810   11.98790   0.00020    0.00167
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.75460   10.74910   0.00550    0.05117
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.79890   10.75200   0.04690    0.43620
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.96920    9.96410   0.00510    0.05118
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.94200    9.89880   0.04320    0.43642
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.60780   10.60140   0.00640    0.06037
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.58090   10.53400   0.04690    0.44522
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.95400    9.94810   0.00590    0.05931
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.87070    9.82700   0.04370    0.44469
華頓中小型基金                                                     20.52000   20.68000  -0.16000   -0.77369
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.96440   12.02820  -0.06380   -0.53042
華頓台灣基金                                                       22.53000   22.66000  -0.13000   -0.57370
華頓平安貨幣市場基金                                               11.56830   11.56810   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               18.34000   18.33000   0.01000    0.05456
華頓全球高收益債券基金A                                            14.12090   14.09060   0.03030    0.21504
華頓全球高收益債券基金B                                             8.23300    8.21540   0.01760    0.21423
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.17000    5.14000   0.03000    0.58366
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.75080    2.81600  -0.06520   -2.31534
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.45590   12.70310  -0.24720   -1.94598
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.39930    0.40840  -0.00910   -2.22821
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         12.01220   12.11410  -0.10190   -0.84117
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         12.01220   12.11410  -0.10190   -0.84117
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.63240   10.73260  -0.10020   -0.93360
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.81340   10.86430  -0.05090   -0.46851
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.81340   10.86430  -0.05090   -0.46851
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.51100    9.55570  -0.04470   -0.46778
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.90950   10.99220  -0.08270   -0.75235
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.90950   10.99220  -0.08270   -0.75235
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.60260    9.68260  -0.08000   -0.82622
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       10.51000   10.78000  -0.27000   -2.50464
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.16000    9.36000  -0.20000   -2.13675
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          9.71000    9.96000  -0.25000   -2.51004
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.65410    2.65160   0.00250    0.09428
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.07240    2.07520  -0.00280   -0.13493
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.25250   12.22920   0.02330    0.19053
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.50020    9.48210   0.01810    0.19089
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.38460    0.38390   0.00070    0.18234
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.30120    0.30140  -0.00020   -0.06636
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.50000    3.57000  -0.07000   -1.96078
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.84000   16.10000  -0.26000   -1.61491
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.51000    0.52000  -0.01000   -1.92308
匯豐台灣精典基金                                                   24.41000   24.49000  -0.08000   -0.32666
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.97000   13.00000  -0.03000   -0.23077
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.50000    8.47000   0.03000    0.35419
匯豐安富基金                                                       25.71000   25.75000  -0.04000   -0.15534
匯豐成功基金                                                       44.72000   44.67000   0.05000    0.11193
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 11.06000   11.13000  -0.07000   -0.62893
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.41000    2.43000  -0.02000   -0.82305
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.92000   10.98000  -0.06000   -0.54645
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                   10.24000   10.30000  -0.06000   -0.58252
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.92000   10.98000  -0.06000   -0.54645
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.53000   11.61000  -0.08000   -0.68906
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.80000   10.88000  -0.08000   -0.73529
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.53000   11.61000  -0.08000   -0.68906
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                   10.60000   10.69000  -0.09000   -0.84191
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.50000    0.51000  -0.01000   -1.96078
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.70340    2.70890  -0.00550   -0.20303
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.36970    2.37430  -0.00460   -0.19374
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  12.00810   12.00750   0.00060    0.00500
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     8.07110    8.07000   0.00110    0.01363
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.39320    0.39360  -0.00040   -0.10163
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33760    0.33790  -0.00030   -0.08878
匯豐金磚動力基金                                                   15.37000   15.61000  -0.24000   -1.53748
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.01110   15.01100   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.41000    5.40000   0.01000    0.18519
匯豐新鑽動力基金                                                   10.85000   10.95000  -0.10000   -0.91324
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.66350    5.63790   0.02560    0.45407
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.51600    9.49080   0.02520    0.26552
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 52.72000   52.89000  -0.17000   -0.32142
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 52.72000   52.89000  -0.17000   -0.32142
匯豐龍騰電子基金                                                   36.58000   36.80000  -0.22000   -0.59783
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.81640   12.81940  -0.00300   -0.02340
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     18.06000   18.03000   0.03000    0.16639
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.24000    9.43000  -0.19000   -2.01485
新光中國成長基金(美元)                                              9.26000    9.47000  -0.21000   -2.21753
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.33000    9.52000  -0.19000   -1.99580
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.36520   11.36200   0.00320    0.02816
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.36190   10.37480  -0.01290   -0.12434
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.80520   10.80450   0.00070    0.00648
新光台灣富貴基金                                                   23.59000   23.65000  -0.06000   -0.25370
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       21.97000   22.06000  -0.09000   -0.40798
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    40.65870   40.65950  -0.00080   -0.00197
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    44.52580   44.45960   0.06620    0.14890
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.02000   10.07000  -0.05000   -0.49652
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.93000    9.99000  -0.06000   -0.60060
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                       10.09000   10.14000  -0.05000   -0.49310
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.68000    8.68000   0.00000    0.00000
新光全球生技醫療基金(美元)                                         11.04000   11.19000  -0.15000   -1.34048
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.88000   11.01000  -0.13000   -1.18074
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.88370   10.89450  -0.01080   -0.09913
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.75280   10.75000   0.00280    0.02605
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.26010   10.27250  -0.01240   -0.12071
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.12830   10.12560   0.00270    0.02667
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.34000    9.29000   0.05000    0.53821
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.75000   10.71000   0.04000    0.37348
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.68000    9.70000  -0.02000   -0.20619
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.23000    9.28000  -0.05000   -0.53879
新光吉星貨幣市場基金                                               15.50570   15.50550   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.41000    9.42000  -0.01000   -0.10616
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.57000    8.60000  -0.03000   -0.34884
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.04000    9.06000  -0.02000   -0.22075
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.70000    8.72000  -0.02000   -0.22936
新光亞洲精選基金-美金                                              21.63000   21.98000  -0.35000   -1.59236
新光亞洲精選基金-新台幣                                            22.15000   22.49000  -0.34000   -1.51178
新光店頭基金                                                       22.68000   22.67000   0.01000    0.04411
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.39000   11.40000  -0.01000   -0.08772
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  10.90000   10.89000   0.01000    0.09183
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.37000   10.37000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
新光特選內需收益ETF基金                                            21.37000   21.43000  -0.06000   -0.27998
新光創新科技基金                                                   13.02000   13.04000  -0.02000   -0.15337
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.39140   10.39210  -0.00070   -0.00674
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.67410   10.67390   0.00020    0.00187
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.16240   10.16700  -0.00460   -0.04524
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.49540    9.49600  -0.00060   -0.00632
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.72580    9.72560   0.00020    0.00206
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.24970    9.25270  -0.00300   -0.03242
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           40.93150   40.87380   0.05770    0.14117
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       44.06630   43.79430   0.27200    0.62109
新光澳幣八年期保本基金                                             10.94000   10.94000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                             10.92000   10.92000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                   12.44000   12.44000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.77170   10.77330  -0.00160   -0.01485
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.52500    9.60530  -0.08030   -0.83600
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.52540    9.58160  -0.05620   -0.58654
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.56460   10.55380   0.01080    0.10233
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.59900   10.60140  -0.00240   -0.02264
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.53860    9.60700  -0.06840   -0.71198
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.49530    9.56040  -0.06510   -0.68093
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.53600   10.53490   0.00110    0.01044
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.46000    7.49000  -0.03000   -0.40053
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.44000   10.60000  -0.16000   -1.50943
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.84600   10.83810   0.00790    0.07289
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.68240    9.73300  -0.05060   -0.51988
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.68990   10.68490   0.00500    0.04680
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.67090    9.71560  -0.04470   -0.46008
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.73880    9.78150  -0.04270   -0.43654
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.76620   10.75780   0.00840    0.07808
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        15.10760   15.07570   0.03190    0.21160
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.77180    8.79690  -0.02510   -0.28533
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            41.28450   41.27480   0.00970    0.02350
群益10年期以上金融債ETF基金                                        43.14140   42.87610   0.26530    0.61876
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     43.44510   43.11650   0.32860    0.76212
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 43.76270   43.45250   0.31020    0.71388
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               44.98700   44.62650   0.36050    0.80782
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  43.46050   43.21700   0.24350    0.56344
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 46.91040   46.63070   0.27970    0.59982
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                48.22860   48.18540   0.04320    0.08965
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  46.45650   46.25400   0.20250    0.43780
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.80560   10.83940  -0.03380   -0.31183
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  44.26450   43.90920   0.35530    0.80917
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               40.83520   40.79600   0.03920    0.09609
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.47340   11.47100   0.00240    0.02092
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.28440   10.26230   0.02210    0.21535
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      12.93200   13.12690  -0.19490   -1.48474
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.65240    9.80520  -0.15280   -1.55836
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                      10.10000   10.23000  -0.13000   -1.27077
群益大印度基金N-新臺幣                                             10.42000   10.71000  -0.29000   -2.70775
群益大印度基金-人民幣                                              13.68280   14.09840  -0.41560   -2.94785
群益大印度基金-美元                                                12.85020   13.25060  -0.40040   -3.02175
群益大印度基金-新臺幣                                              12.32000   12.67000  -0.35000   -2.76243
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.33220   12.37540  -0.04320   -0.34908
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.87640   11.92700  -0.05060   -0.42425
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.28000   11.30000  -0.02000   -0.17699
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.99210   11.03070  -0.03860   -0.34993
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.65750    9.69870  -0.04120   -0.42480
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  9.20000    9.21000  -0.01000   -0.10858
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.89780    9.93250  -0.03470   -0.34936
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.73180    8.76900  -0.03720   -0.42422
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.33000    9.35000  -0.02000   -0.21390
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.17820    9.21040  -0.03220   -0.34960
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.36900    8.40470  -0.03570   -0.42476
群益中小型股基金                                                   45.61000   45.72000  -0.11000   -0.24059
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.27710   10.35010  -0.07300   -0.70531
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.52820    9.60310  -0.07490   -0.77996
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               9.03950    9.08460  -0.04510   -0.49644
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.72710    8.78910  -0.06200   -0.70542
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.09020    8.15380  -0.06360   -0.78000
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.67610    7.71430  -0.03820   -0.49518
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.59460   10.57940   0.01520    0.14368
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.65390   11.63730   0.01660    0.14264
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.24430   11.23060   0.01370    0.12199
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.42580   10.38740   0.03840    0.36968
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.38950    8.50360  -0.11410   -1.34178
群益中國新機會基金N-美元                                            7.69330    7.80380  -0.11050   -1.41598
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.31000    8.41000  -0.10000   -1.18906
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.44010    7.54120  -0.10110   -1.34064
群益中國新機會基金-美元                                             8.22540    8.34360  -0.11820   -1.41665
群益中國新機會基金-新臺幣                                           7.94000    8.03000  -0.09000   -1.12080
群益平衡王基金                                                     19.60030   19.61470  -0.01440   -0.07341
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.13000    9.15000  -0.02000   -0.21858
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.52000    6.53000  -0.01000   -0.15314
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               12.15270   12.17640  -0.02370   -0.19464
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.58330   11.61470  -0.03140   -0.27035
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               11.11000   11.11000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.41000   10.43030  -0.02030   -0.19463
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.92180    9.94860  -0.02680   -0.26938
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.51000    9.51000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.35940   10.36230  -0.00290   -0.02799
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.13930   10.14320  -0.00390   -0.03845
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.16910    9.17170  -0.00260   -0.02835
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.15900    9.16260  -0.00360   -0.03929
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.14000    9.13000   0.01000    0.10953
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.41970   10.42260  -0.00290   -0.02782
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.45760   10.46160  -0.00400   -0.03824
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.59000   10.58000   0.01000    0.09452
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.33090    9.33360  -0.00270   -0.02893
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.79990    9.80370  -0.00380   -0.03876
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.27300   11.25370   0.01930    0.17150
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.77900    7.76570   0.01330    0.17127
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.73550   10.73880  -0.00330   -0.03073
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.54660   10.55240  -0.00580   -0.05496
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.68330   10.65860   0.02470    0.23174
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.94950    9.95260  -0.00310   -0.03115
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.88160    9.88700  -0.00540   -0.05462
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.00980    9.98670   0.02310    0.23131
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.73550   10.73890  -0.00340   -0.03166
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.54650   10.55230  -0.00580   -0.05496
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.68320   10.65850   0.02470    0.23174
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.94960    9.95270  -0.00310   -0.03115
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.88150    9.88690  -0.00540   -0.05462
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.00990    9.98680   0.02310    0.23131
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.83080    9.89740  -0.06660   -0.67290
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.56000   11.61000  -0.05000   -0.43066
群益全球關鍵生技基金-美元                                          16.08520   16.19420  -0.10900   -0.67308
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        16.05000   16.11000  -0.06000   -0.37244
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            12.44000   12.57000  -0.13000   -1.03421
群益印度中小基金N-人民幣                                           11.05100   11.40090  -0.34990   -3.06906
群益印度中小基金N-美元                                              9.26420    9.56470  -0.30050   -3.14176
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.85000    9.11000  -0.26000   -2.85401
群益印度中小基金-人民幣                                            14.96050   15.43420  -0.47370   -3.06916
群益印度中小基金-美元                                              13.25030   13.68020  -0.42990   -3.14250
群益印度中小基金-新臺幣                                            15.50000   15.95000  -0.45000   -2.82132
群益多利策略組合基金                                               11.92000   11.91000   0.01000    0.08396
群益多重收益組合基金                                               14.15000   14.13000   0.02000    0.14154
群益多重資產組合基金                                               15.67000   15.64000   0.03000    0.19182
群益安家基金                                                       24.44500   24.45940  -0.01440   -0.05887
群益安穩貨幣市場基金                                               16.15590   16.15560   0.00030    0.00186
群益那斯達克生技基金                                               22.14000   22.43000  -0.29000   -1.29291
群益亞太中小基金                                                   10.92000   11.11000  -0.19000   -1.71017
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.74000   16.89000  -0.15000   -0.88810
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.58770   10.57480   0.01290    0.12199
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.83350    7.82400   0.00950    0.12142
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型)                        10.28640   10.27380   0.01260    0.12264
群益店頭市場基金                                                   92.80000   93.29000  -0.49000   -0.52524
群益東方盛世基金                                                    8.88000    8.99000  -0.11000   -1.22358
群益東協成長基金-人民幣                                            13.58250   13.67080  -0.08830   -0.64590
群益東協成長基金-美元                                              11.90560   11.99210  -0.08650   -0.72131
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.91000   11.96000  -0.05000   -0.41806
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.87250   11.89220  -0.01970   -0.16565
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 11.18710   11.20930  -0.02220   -0.19805
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.63820   10.63520   0.00300    0.02821
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.74530    9.76150  -0.01620   -0.16596
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.18610    9.20440  -0.01830   -0.19882
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.73330    8.73080   0.00250    0.02863
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              11.00030   10.99720   0.00310    0.02819
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.53680    9.55260  -0.01580   -0.16540
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.34930    9.36780  -0.01850   -0.19749
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.75640    9.75360   0.00280    0.02871
群益長安基金                                                       28.96000   29.17000  -0.21000   -0.71992
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.49190   10.52430  -0.03240   -0.30786
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.87170   15.92080  -0.04910   -0.30840
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.50000   15.50000   0.00000    0.00000
群益真善美基金                                                     15.57480   15.58710  -0.01230   -0.07891
群益馬拉松基金                                                    116.93000  117.78000  -0.85000   -0.72168
群益深証中小板基金                                                 11.74000   11.73000   0.01000    0.08525
群益創新科技基金                                                   31.95000   32.26000  -0.31000   -0.96094
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.51630    9.66110  -0.14480   -1.49879
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.74660    8.88640  -0.13980   -1.57319
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            9.21000    9.33000  -0.12000   -1.28617
群益華夏盛世基金-人民幣                                            10.36330   10.52100  -0.15770   -1.49891
群益華夏盛世基金-美元                                               9.64410    9.79820  -0.15410   -1.57274
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            16.08000   16.29000  -0.21000   -1.28913
群益奧斯卡基金                                                     28.53000   28.94000  -0.41000   -1.41672
群益新興金鑽基金-美元                                              11.70920   11.87690  -0.16770   -1.41198
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             9.05000    9.15000  -0.10000   -1.09290
群益葛萊美基金                                                     23.07000   23.25000  -0.18000   -0.77419
群益道瓊美國地產ETF基金                                            22.42000   22.30000   0.12000    0.53812
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.83000    7.82000   0.01000    0.12788
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        13.85000   13.89000  -0.04000   -0.28798
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.19230   11.21140  -0.01910   -0.17036
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             11.01910   11.04620  -0.02710   -0.24533
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.15800   11.15360   0.00440    0.03945
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           10.86980   10.88840  -0.01860   -0.17082
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.70200   10.72830  -0.02630   -0.24515
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.83660   10.83220   0.00440    0.04062
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.19220   11.21130  -0.01910   -0.17036
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            11.01940   11.04660  -0.02720   -0.24623
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          10.86990   10.88840  -0.01850   -0.16991
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.70150   10.72790  -0.02640   -0.24609
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   13.00870   13.00410   0.00460    0.03537
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.84440   11.85490  -0.01050   -0.08857
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.91000   10.89000   0.02000    0.18365
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.74410   11.75370  -0.00960   -0.08168
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.73250    8.72940   0.00310    0.03551
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      9.04910    9.05710  -0.00800   -0.08833
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.34000    8.32000   0.02000    0.24038
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.55080    8.55790  -0.00710   -0.08296
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.31040   10.31950  -0.00910   -0.08818
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                    10.01130   10.02020  -0.00890   -0.08882
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁5G股票基金N累積(人民幣)                                      10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
路博邁5G股票基金N累積(南非幣)                                       9.99000   10.01000  -0.02000   -0.19980
路博邁5G股票基金N累積(美元)                                        10.01000   10.03000  -0.02000   -0.19940
路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)                                      10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
路博邁5G股票基金N累積(澳幣)                                        10.01000   10.03000  -0.02000   -0.19940
路博邁5G股票基金T累積(人民幣)                                      10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
路博邁5G股票基金T累積(南非幣)                                       9.99000   10.01000  -0.02000   -0.19980
路博邁5G股票基金T累積(美元)                                        10.01000   10.03000  -0.02000   -0.19940
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)                                      10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
路博邁5G股票基金T累積(澳幣)                                        10.01000   10.03000  -0.02000   -0.19940
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.05000    9.06000  -0.01000   -0.11038
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                              10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                              10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                10.11000   10.12000  -0.01000   -0.09881
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.29000   10.29000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.46000   10.46000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.37000   10.37000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.27000   10.28000  -0.01000   -0.09728
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.69000   10.69000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              11.06000   11.07000  -0.01000   -0.09033
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.63000   10.63000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.62000   10.61000   0.01000    0.09425
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.55000   10.56000  -0.01000   -0.09470
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                            10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.20000   10.21000  -0.01000   -0.09794
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.20000   10.19000   0.01000    0.09814
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.69000   10.70000  -0.01000   -0.09346
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.87000   10.87000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.69000   10.69000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.62000   10.61000   0.01000    0.09425
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.61000   10.62000  -0.01000   -0.09416
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                            10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.20000   10.21000  -0.01000   -0.09794
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.20000   10.19000   0.01000    0.09814
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.69000   10.70000  -0.01000   -0.09346
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.87000   10.87000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.69000   10.69000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.62000   10.61000   0.01000    0.09425
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.61000   10.62000  -0.01000   -0.09416
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德信大發基金                                                       29.60000   29.72000  -0.12000   -0.40377
德信中國精選成長基金                                               11.89000   12.07000  -0.18000   -1.49130
德信台灣主流中小基金                                               19.38000   19.40000  -0.02000   -0.10309
德信萬保貨幣市場基金                                               11.98280   11.98260   0.00020    0.00167
德信數位時代基金                                                   32.14000   32.40000  -0.26000   -0.80247
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.91570   10.92040  -0.00470   -0.04304
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.81200   10.81620  -0.00420   -0.03883
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.71300   11.71280   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            15.61000   15.79000  -0.18000   -1.13996
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      18.16000   18.22000  -0.06000   -0.32931
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.75960   10.76420  -0.00460   -0.04273
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.27210   16.28070  -0.00860   -0.05282
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.38280    8.35510   0.02770    0.33153
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.30730   11.30530   0.00200    0.01769
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.28570   12.28380   0.00190    0.01547
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.21840   14.17150   0.04690    0.33095
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                     17.44000   17.38000   0.06000    0.34522
摩根中小基金                                                       22.28000   22.36000  -0.08000   -0.35778
摩根中國A股基金                                                    15.25000   15.53000  -0.28000   -1.80296
摩根中國A股基金(美元)                                              11.84000   12.09000  -0.25000   -2.06782
摩根中國亮點基金                                                   13.08000   13.32000  -0.24000   -1.80180
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.76880   11.92100  -0.15220   -1.27674
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              13.01550   13.22370  -0.20820   -1.57445
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.96200   10.11120  -0.14920   -1.47559
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.71310   13.84390  -0.13080   -0.94482
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.78770   15.98180  -0.19410   -1.21451
摩根台灣金磚基金-累積型                                            19.48000   19.54000  -0.06000   -0.30706
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        19.48000   19.54000  -0.06000   -0.30706
摩根台灣增長基金                                                   49.86000   50.11000  -0.25000   -0.49890
摩根平衡基金                                                       27.78000   27.82000  -0.04000   -0.14378
摩根全球α基金                                                     18.88000   18.95000  -0.07000   -0.36939
摩根全球平衡基金                                                   16.41360   16.45780  -0.04420   -0.26857
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.56430    9.60460  -0.04030   -0.41959
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.68920   10.74330  -0.05410   -0.50357
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.10290   10.15020  -0.04730   -0.46600
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.75630   11.75550   0.00080    0.00681
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.48480   10.48920  -0.00440   -0.04195
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.85100   11.02990  -0.17890   -1.62195
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        14.45050   14.54090  -0.09040   -0.62169
摩根亞洲基金                                                       59.67000   60.66000  -0.99000   -1.63205
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.57660    8.60560  -0.02900   -0.33699
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                        10.11320   10.15860  -0.04540   -0.44691
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.94950    8.98660  -0.03710   -0.41284
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  13.05260   13.04200   0.01060    0.08128
摩根東方內需機會基金                                               18.89000   19.20000  -0.31000   -1.61458
摩根東方科技基金                                                   31.52000   32.06000  -0.54000   -1.68434
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                    10.06000   10.19000  -0.13000   -1.27576
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                            10.25000   10.42000  -0.17000   -1.63148
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.69000    9.84000  -0.15000   -1.52439
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      12.24000   12.36000  -0.12000   -0.97087
摩根金龍收成基金                                                   22.15000   22.53000  -0.38000   -1.68664
摩根第一貨幣市場基金                                               15.13000   15.12980   0.00020    0.00132
摩根絕對日本基金                                                   14.15000   14.31000  -0.16000   -1.11810
摩根新金磚五國基金                                                 13.11000   13.16000  -0.05000   -0.37994
摩根新絲路基金                                                      9.50000    9.63000  -0.13000   -1.34995
摩根新興35基金                                                     13.85000   14.01000  -0.16000   -1.14204
摩根新興日本基金                                                   23.36000   23.58000  -0.22000   -0.93299
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.43400    7.48260  -0.04860   -0.64951
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.82000    9.89300  -0.07300   -0.73790
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.65100    9.71910  -0.06810   -0.70068
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.44230   11.44940  -0.00710   -0.06201
摩根新興科技基金                                                   52.42000   52.80000  -0.38000   -0.71970
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.95640    8.99360  -0.03720   -0.41363
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.64420    9.71220  -0.06800   -0.70015
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 9.09490    9.15480  -0.05990   -0.65430
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.67000   10.67860  -0.00860   -0.08053
摩根龍揚基金                                                       33.07000   33.65000  -0.58000   -1.72363
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.66000   10.71000  -0.05000   -0.46685
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.24000   11.33000  -0.09000   -0.79435
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.95000   11.04000  -0.09000   -0.81522
摩根環球股票收益基金-累積型                                        12.27000   12.29000  -0.02000   -0.16273
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.35070    9.36310  -0.01240   -0.13243
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.55750   11.54820   0.00930    0.08053
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                 9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                  10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                10.08000   10.10000  -0.02000   -0.19802
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                   9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                  10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                10.22000   10.23000  -0.01000   -0.09775
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                 9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                  10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                10.08000   10.10000  -0.02000   -0.19802
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                   9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                  10.09000   10.11000  -0.02000   -0.19782
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               20.98000   21.33000  -0.35000   -1.64088
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.61330   12.61320   0.00010    0.00079
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 10.61000   10.66000  -0.05000   -0.46904
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.66830   10.68050  -0.01220   -0.11423
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.67120   10.67440  -0.00320   -0.02998
聯邦中國龍基金                                                     25.29000   25.45000  -0.16000   -0.62868
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.75070   12.74880   0.00190    0.01490
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.89290   11.89570  -0.00280   -0.02354
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.81320   10.79750   0.01570    0.14540
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.54100   10.54020   0.00080    0.00759
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.88720    9.88950  -0.00230   -0.02326
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.98270    8.96970   0.01300    0.14493
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                      10.10170   10.13110  -0.02940   -0.29020
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.27900   10.27930  -0.00030   -0.00292
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                   10.00500   10.04960  -0.04460   -0.44380
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.27670   10.29300  -0.01630   -0.15836
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.52050    9.56290  -0.04240   -0.44338
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.77520    9.79070  -0.01550   -0.15831
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.60740   11.62420  -0.01680   -0.14453
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.37680   11.39610  -0.01930   -0.16936
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.62430   10.61560   0.00870    0.08195
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.73790   10.75390  -0.01600   -0.14878
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.51060   10.52850  -0.01790   -0.17001
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.81600    9.80790   0.00810    0.08259
聯邦金鑽平衡基金                                                   22.66630   22.85430  -0.18800   -0.82260
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.55430    9.61210  -0.05780   -0.60133
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.98010   10.01190  -0.03180   -0.31762
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.50970    9.56730  -0.05760   -0.60205
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.92280    9.95440  -0.03160   -0.31745
聯邦貨幣市場基金                                                   13.22000   13.21980   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                   12.66000   12.72000  -0.06000   -0.47170
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.93090   16.91160   0.01930    0.11412
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.76950   12.78820  -0.01870   -0.14623
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.47540   12.48910  -0.01370   -0.10970
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.87470   11.88750  -0.01280   -0.10768
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.38770   12.40120  -0.01350   -0.10886
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.57960   11.57570   0.00390    0.03369
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.60150   10.61290  -0.01140   -0.10742
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.72970    8.72700   0.00270    0.03094
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       35.34000   35.53000  -0.19000   -0.53476
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     18.31000   18.73000  -0.42000   -2.24239
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       18.39000   18.84000  -0.45000   -2.38854
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     12.30000   12.57000  -0.27000   -2.14797
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.33000   16.36000  -0.03000   -0.18337
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.73000   10.73000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.06000   12.07000  -0.01000   -0.08285
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.88000   12.89000  -0.01000   -0.07758
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.01000   12.03000  -0.02000   -0.16625
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.65000    7.65000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.58000   11.59000  -0.01000   -0.08628
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.50000   15.62000  -0.12000   -0.76825
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.18000   11.25000  -0.07000   -0.62222
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.91000    8.97000  -0.06000   -0.66890
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.73000   11.76000  -0.03000   -0.25510
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.54000   14.57000  -0.03000   -0.20590
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.57000   14.59000  -0.02000   -0.13708
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.58000   14.60000  -0.02000   -0.13699
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.42000    9.44000  -0.02000   -0.21186
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.30000   15.34000  -0.04000   -0.26076
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.99000   10.01000  -0.02000   -0.19980
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          21.04000   21.12000  -0.08000   -0.37879
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            19.07000   19.14000  -0.07000   -0.36573
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.17000   13.20000  -0.03000   -0.22727
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.96000   15.01000  -0.05000   -0.33311
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.92000   15.97000  -0.05000   -0.31309
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.88000   14.93000  -0.05000   -0.33490
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.90000   14.96000  -0.06000   -0.40107
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.82000   12.87000  -0.05000   -0.38850
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.93000   12.98000  -0.05000   -0.38521
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.82000    8.83000  -0.01000   -0.11325
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.44000   13.49000  -0.05000   -0.37064
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.52000   19.54000  -0.02000   -0.10235
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.25000   18.27000  -0.02000   -0.10947
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.24000   11.24000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.20000   13.21000  -0.01000   -0.07570
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.17000   14.18000  -0.01000   -0.07052
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.14000   13.15000  -0.01000   -0.07605
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.92000    7.92000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.97000   12.98000  -0.01000   -0.07704
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.52000   10.51000   0.01000    0.09515
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.19000   14.20000  -0.01000   -0.07042
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.27000   14.28000  -0.01000   -0.07003
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.48000    9.47000   0.01000    0.10560
聯博貨幣市場基金                                                   15.03620   15.03600   0.00020    0.00133
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.17220   11.15510   0.01710    0.15329
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              14.01100   14.00980   0.00120    0.00857
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.58330    7.57170   0.01160    0.15320
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.57000   10.55000   0.02000    0.18957
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.32000   14.32000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.46000   14.46000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.50000    9.49000   0.01000    0.10537
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.20780   10.20480   0.00300    0.02940
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.65210   10.65090   0.00120    0.01127
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.21020   10.21840  -0.00820   -0.08025
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.25000   10.23960   0.01040    0.10157
瀚亞中小型股基金                                                   20.01000   20.10000  -0.09000   -0.44776
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.50000   12.78000  -0.28000   -2.19092
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             13.23000   13.51000  -0.28000   -2.07254
瀚亞巴西基金                                                        6.37000    6.35000   0.02000    0.31496
瀚亞外銷基金                                                       38.90000   39.01000  -0.11000   -0.28198
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   12.11000   12.14000  -0.03000   -0.24712
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.50000   11.55000  -0.05000   -0.43290
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   11.11000   11.13000  -0.02000   -0.17969
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.61000    9.64000  -0.03000   -0.31120
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.33000    9.34000  -0.01000   -0.10707
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.71000    9.73000  -0.02000   -0.20555
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.35000    9.39000  -0.04000   -0.42599
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.16110   11.17570  -0.01460   -0.13064
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.75460   10.78210  -0.02750   -0.25505
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.66010   12.67680  -0.01670   -0.13174
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.62110   10.62600  -0.00490   -0.04611
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.19020    7.26050  -0.07030   -0.96825
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.89630    7.95640  -0.06010   -0.75537
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.07010    8.10880  -0.03870   -0.47726
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        6.98100    7.02820  -0.04720   -0.67158
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.64590    8.70450  -0.05860   -0.67322
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.84470    8.93110  -0.08640   -0.96741
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.23320    9.30340  -0.07020   -0.75456
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.01170    9.07270  -0.06100   -0.67235
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   12.21000   12.27000  -0.06000   -0.48900
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.81000   11.89000  -0.08000   -0.67283
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.60000   11.64000  -0.04000   -0.34364
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.88000   10.97000  -0.09000   -0.82042
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.73000   10.83000  -0.10000   -0.92336
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.56000   10.63000  -0.07000   -0.65851
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.67810   10.67740   0.00070    0.00656
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.89640    9.90030  -0.00390   -0.03939
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.78980    9.81110  -0.02130   -0.21710
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.89690    9.89620   0.00070    0.00707
瀚亞印度基金-人民幣                                                14.82000   15.25000  -0.43000   -2.81967
瀚亞印度基金-美元                                                  13.97000   14.39000  -0.42000   -2.91869
瀚亞印度基金-新台幣                                                31.33000   32.18000  -0.85000   -2.64139
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.28000   10.40000  -0.12000   -1.15385
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.38000   10.49000  -0.11000   -1.04862
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.70000    9.80000  -0.10000   -1.02041
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.69000    9.80000  -0.11000   -1.12245
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.77000    9.87000  -0.10000   -1.01317
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.71000    9.81000  -0.10000   -1.01937
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.68000    9.79000  -0.11000   -1.12360
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.77000    9.87000  -0.10000   -1.01317
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.34000   10.37000  -0.03000   -0.28930
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.42000   10.42000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.22000    9.21000   0.01000    0.10858
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.89000    9.91000  -0.02000   -0.20182
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.82000    9.80000   0.02000    0.20408
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.28000   10.25000   0.03000    0.29268
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.89000    9.91000  -0.02000   -0.20182
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.27000   10.25000   0.02000    0.19512
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.84000   14.05000  -0.21000   -1.49466
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      11.15000   11.32000  -0.17000   -1.50177
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.85000   12.02000  -0.17000   -1.41431
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.61000   10.79000  -0.18000   -1.66821
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         15.12000   15.33000  -0.21000   -1.36986
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.94000    9.12000  -0.18000   -1.97368
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            6.98000    7.12000  -0.14000   -1.96629
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.91000    9.07000  -0.16000   -1.76406
瀚亞亞太基礎建設基金                                               12.18000   12.38000  -0.20000   -1.61551
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.45650   12.52080  -0.06430   -0.51355
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.06630   14.08970  -0.02340   -0.16608
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.39680   11.47330  -0.07650   -0.66677
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       11.19270   11.24810  -0.05540   -0.49253
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.78750   12.82450  -0.03700   -0.28851
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.05690    9.15710  -0.10020   -1.09423
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.62640    9.70700  -0.08060   -0.83033
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          9.07120    9.17060  -0.09940   -1.08390
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.89720    8.97890  -0.08170   -0.90991
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.39350    9.47570  -0.08220   -0.86748
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       15.03430   15.01730   0.01700    0.11320
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.70390   10.70950  -0.00560   -0.05229
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.34730   10.36570  -0.01840   -0.17751
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.73790   12.72340   0.01450    0.11396
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.85000   10.80000   0.05000    0.46296
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                20.23000   20.18000   0.05000    0.24777
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.62160   13.62140   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 29.76000   29.88000  -0.12000   -0.40161
瀚亞高科技基金                                                     56.24000   56.37000  -0.13000   -0.23062
瀚亞理財通基金                                                     26.30000   26.35000  -0.05000   -0.18975
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣              10.05000   10.16000  -0.11000   -1.08268
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.92000    9.03000  -0.11000   -1.21816
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.65000    8.76000  -0.11000   -1.25571
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.89000    8.99000  -0.10000   -1.11235
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.88000    8.99000  -0.11000   -1.22358
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.69000    8.81000  -0.12000   -1.36209
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.90000    8.99000  -0.09000   -1.00111
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.87000    9.90000  -0.03000   -0.30303
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣              10.14000   10.15000  -0.01000   -0.09852
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               9.03000    9.03000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.73000    8.75000  -0.02000   -0.22857
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.97000    8.97000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              9.01000    9.02000  -0.01000   -0.11086
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.84000    8.86000  -0.02000   -0.22573
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              9.05000    9.05000   0.00000    0.00000
瀚亞菁華基金                                                       21.10000   21.14000  -0.04000   -0.18921
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      14.22900   14.19090   0.03810    0.26848
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.39340    9.36830   0.02510    0.26792
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           11.03820   11.03390   0.00430    0.03897
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.51570   11.47370   0.04200    0.36605
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.37120   10.35600   0.01520    0.14677
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.62610   10.58950   0.03660    0.34563
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.25120    8.24810   0.00310    0.03758
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.09050    8.06100   0.02950    0.36596
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.88960    8.90190  -0.01230   -0.13817
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.38170    8.36940   0.01230    0.14696
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.10270    8.07480   0.02790    0.34552
瀚亞電通網基金                                                     14.68000   14.71000  -0.03000   -0.20394
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.17240   14.14890   0.02350    0.16609
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.67810   10.65240   0.02570    0.24126
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.95270    9.95230   0.00040    0.00402
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.58490   11.56570   0.01920    0.16601
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.20010   10.17560   0.02450    0.24077
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.06610   10.04940   0.01670    0.16618
瀚亞歐洲基金                                                       10.80000   10.84000  -0.04000   -0.36900
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