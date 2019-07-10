新聞
0

[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                         108/07/09  108/07/08  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                14.02000   13.72000   0.30000    2.18659
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日   23.43800   23.14400   0.29400    1.27031
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                       22.89780   22.64960   0.24820    1.09583
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金             13.63000   13.49000   0.14000    1.03781
元大巴西指數基金                                                   7.52800    7.45100   0.07700    1.03342
復華恒生單日反向一倍基金                                           8.21000    8.13000   0.08000    0.98401
野村巴西基金                                                       7.21000    7.15000   0.06000    0.83916
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金      44.81760   44.44620   0.37140    0.83562
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金            44.63500   44.26840   0.36660    0.82813
柏瑞拉丁美洲基金                                                  10.99000   10.90000   0.09000    0.82569
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                 44.26450   43.90920   0.35530    0.80917
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                              44.98700   44.62650   0.36050    0.80782
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司   41.13840   40.81060   0.32780    0.80322
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金   44.51950   44.16770   0.35180    0.79651
保德信拉丁美洲基金                                                 7.77000    7.71000   0.06000    0.77821
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                     42.85630   42.52790   0.32840    0.77220
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                             43.57590   43.24280   0.33310    0.77030
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                    43.44510   43.11650   0.32860    0.76212
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                   42.76450   42.44570   0.31880    0.75108
元大滬深300單日反向1倍基金                                        12.46000   12.37000   0.09000    0.72757
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                43.76270   43.45250   0.31020    0.71388
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                       11.33000   11.25000   0.08000    0.71111
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                  42.66710   42.37410   0.29300    0.69146
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金       44.84470   44.53760   0.30710    0.68953
復華美國20年期以上公債ETF基金                                     68.36500   67.90380   0.46120    0.67920
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金        45.88860   45.59070   0.29790    0.65342
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                   6.17000    6.13000   0.04000    0.65253
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                 43.02080   42.75180   0.26900    0.62921
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基  44.91280   44.63300   0.27980    0.62689
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金      44.06630   43.79430   0.27200    0.62109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
留言載入中...

相關新聞