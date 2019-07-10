[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 108/07/09 108/07/08 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.02000 13.72000 0.30000 2.18659 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 23.43800 23.14400 0.29400 1.27031 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 22.89780 22.64960 0.24820 1.09583 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.63000 13.49000 0.14000 1.03781 元大巴西指數基金 7.52800 7.45100 0.07700 1.03342 復華恒生單日反向一倍基金 8.21000 8.13000 0.08000 0.98401 野村巴西基金 7.21000 7.15000 0.06000 0.83916 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 44.81760 44.44620 0.37140 0.83562 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 44.63500 44.26840 0.36660 0.82813 柏瑞拉丁美洲基金 10.99000 10.90000 0.09000 0.82569 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 44.26450 43.90920 0.35530 0.80917 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 44.98700 44.62650 0.36050 0.80782 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 41.13840 40.81060 0.32780 0.80322 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 44.51950 44.16770 0.35180 0.79651 保德信拉丁美洲基金 7.77000 7.71000 0.06000 0.77821 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 42.85630 42.52790 0.32840 0.77220 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 43.57590 43.24280 0.33310 0.77030 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 43.44510 43.11650 0.32860 0.76212 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 42.76450 42.44570 0.31880 0.75108 元大滬深300單日反向1倍基金 12.46000 12.37000 0.09000 0.72757 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 43.76270 43.45250 0.31020 0.71388 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 11.33000 11.25000 0.08000 0.71111 元大美國政府20年期(以上)債券基金 42.66710 42.37410 0.29300 0.69146 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 44.84470 44.53760 0.30710 0.68953 復華美國20年期以上公債ETF基金 68.36500 67.90380 0.46120 0.67920 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 45.88860 45.59070 0.29790 0.65342 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.17000 6.13000 0.04000 0.65253 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 43.02080 42.75180 0.26900 0.62921 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 44.91280 44.63300 0.27980 0.62689 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 44.06630 43.79430 0.27200 0.62109 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------