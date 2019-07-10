今年美股財報季 銀行股應該會大放異采

意外嗎？分析師預計，在整體慘淡的財報季中，銀行股將成為少數的亮點領域之一。

在第 2 季財報季即將開始之際，最近的經濟指標不錯，道瓊工業平均指數和標準普爾 500 指數接近歷史新高紀錄。但穩定而顯著的獲利成長趨勢已經放緩甚至逆轉。基於強大的信貸質量、充足的過剩資本和更友好的監管環境，美國大型銀行在 7 月 16 日開始公布財報時，預計將逆轉這股趨勢。

根據 S&P Global Market Intelligence 調查分析師的加權匯總市場預期獲利預測，以下是標準普爾 500 指數 11 個類股的每股獲利預期變化：

複雜的背景

獲利展望有很多影響因素。多年來股票回購透過減少流通股數提高了每股獲利，但部分企業現在可能希望在股價走高的情況下減少回購。與中國的貿易緊張對科技類股產生明顯影響；美元走強則對商品價格構成壓力。

美國的貨幣政策也尚未解決。投資人期待聯準會 (Fed) 降息，可能會被優於預期的非農就業報告所抵銷。超過 10 年的低利率，現在甚至歐洲和日本的數兆美元政府票據的負殖利率，也對美國股票價格產生了非常正向的影響。

3 月 Fed 的政策逆轉以及短期聯邦基金利率調降的預期，已經導致長期利率大幅下降，這意味著抵押貸款再融資活動的增加，也意味著銀行的手續費收入增加。然而，較低的利率導致對商業貸款和房屋淨值信貸額度的重新定價不利，同時意味著對銀行利息收入的壓力。

因此，Oppenheimer 分析師 Chris Kotowski 預計，大型美國銀行的淨利差將在 2020 年之前壓縮。與此同時，他和富國銀行資深全球股票策略師 Scott Wren 預計，由於估值相對較低及其股利增加和股票回購的合併效應，金融股走勢將持續看好。

Jefferies 分析師 Ken Usdin 在 7 月 9 日的報告中寫道，他對銀行的獲利預測因計入聯邦基金利率調降 25 個基點因素，因此估計該類股 2020 年獲利預測下滑 3%。

銀行股的估值辯證

與標普 500 指數相比，銀行股的估值通常低於獲利預測。但不尋常的是，過去 5 年的折價增加了：

5 年前，標普 500 指數成份股銀行的加權遠期本益比為大盤估值的 72%，這是個基本水平。現在，該類股以大盤的 60% 遠期本益比估值交易。因此，即使金融企業的每股獲利成長預期會領先所有產業，折價也會大幅增加。

Jennison Associates 價值股權負責人 Warren Koontz 認為，「在資產負債表、公司管理和它們必須配置的資本方面，」大型美國銀行「處於 30 年來的最佳狀態」。

Koontz 強調了銀行對新科技的巨大投資，「這讓它們可以在不擴大分支網絡的情況下強化其影響層面。」

回到相對獲利預測的估值，Koontz 點出投資人對銀行股的貶抑。即使股利支付可能會以「兩位數的速度」增加並且股票回購率很高，「這些特徵若是出現在另一個類股中的企業，都會有比現在銀行股享有更高的本益比。」

深入研究銀行的獲利預測

以下是 FactSet 調查的分析師中按總資產計算的 10 家最大美國銀行的每股獲利預測結果，與 2018 年第 2 季的實際結果相比：

對於 Capital One (COF-US) 而言，一年前的每股獲利數據受到出售其大部分消費性住房貸款組合的淨收益 4 億美元的推動。該公司 2018 年第 2 季的調整後每股獲利為 3.22 美元。

分析師最看好花旗集團 (C-US)。根據 FactSet 數據，86% 的人給出了「買入」評級。紐約梅隆銀行 (BK-US) 被評為「賣出」的最多，為 23％。

摩根大通 (JPM-US) 和富國銀行 (WFC-US) 是首先在 7 月 16 日公布財報的銷行股。

以下是自第 1 季末以來銷行股的共識每股獲利預測的修正幅度：

以下是自第 1 季末以來銀行 2019 年全年每股獲利預測的變化情況：