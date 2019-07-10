新官上任第二把火 谷歌雲端收購Elastifile預計年底完成

谷歌雲端 (Google Cloud) 週二宣布，計畫再收購雲端儲存廠商 Elastifile，預計今年稍晚完成。

母公司 Alphabet (GOOGL-US) 週二早盤相較持平，終場收高 0.67% 至 1124.29 美元。

去年 11 月上任的谷歌雲端執行長 Thomas Kurian 接替前任 Diane Greene。Kurian 戮力擴大雲端業務，因為谷歌的雲端業務已經落後業界領導者亞馬遜 (AMZN-US) 和微軟 (MSFT-US)，根據 Canalys 研究報告，谷歌 2018 年底在雲端市場上的佔有率僅 7.6%，低於占比 13.7% 的微軟和 32% 的亞馬遜。

今年六月，谷歌宣布 26 億美元收購數據分析公司 Looker，為 Kurian 上任以來頭一回重大收購，但這一回收購 Elastifile 更切中谷歌雲端的產品。

Elastifile 是誰？

Elastifile 創立於 2014 年，是一家專營存儲軟體的以色列公司，其產品產品旨在幫助企業用戶增加可在主存儲器中安裝的應用數量。該公司主要客戶包括谷歌雲端、亞馬遜的 AWS 和微軟 Azure 等，提供客戶開發文件儲存的解決方案。

Elastifile 表示，其解決方案的特色功能包括：成本彈性的多層服務、混合雲和跨雲環境兼容性、快照和多區域訪問，以及聚合虛擬機性能和容量等，尤其適用於媒體和娛樂等行業。

谷歌表示，Elastifile 將與谷歌雲端 Filestore 整併，提供更廣大的運算和儲存功能，獲利率可望上升。