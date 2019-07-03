銀行股重回美股主流 分析師：這股勁道短期內不會結束

作為投資標的之一，銀行股向來不討喜。不僅是 2008 年金融危機是靠納稅人的錢拯救了這些大型業者，而且銀行股和金融業多年來一直表現不及大盤。

但根據 FactSet 統計，在過去 3 個月中，金融業已從落後者轉向領先者，上漲 5.9%。標準普爾 500 指數同期上漲 3.5%，使其成為 4 月初以來表現最佳的標準普爾類股。從 2018 年初到 3 月，標準普爾 500 指數上漲 6%，金融業下跌 7.9%。

富國銀行 (Wells Fargo) (WFC-US) 資深全球股票策略師 Scott Wren 在報告中寫道，金融股應會繼續跑贏大盤，「與其他標普 500 類股相比，金融類股在未來 12 個月內提供最具吸引力的預測總獲利率，」他並指出這個指標包括股利和回購，「在目前的低利率環境中，這是個特別有吸引力的特徵，其中主要股票指數已處於或接近我們認為的『合理價值』。」

政府債券和其他固定收益投資的殖利率已經跌得夠深，以至於近半數的標普 500 指數個股預計將因股利收益吸取更多投資，而 10 年期美國國債當前殖利率為 1.98%，就算這些股票的價格不再走升，也足以成為值得投資的資產。

在更廣泛的金融領域，Opppenheimer 分析師 Chris Kotowski 特別看好大型銀行，在給客戶的報告中寫道，「大型銀行獲利的廣度、穩定性和質量從未如此好過。」即使市場顯示在當前的牛市中，資金對其他產業的熱愛程度更高。

他指出：「在過去 12 個月裡，花旗集團 (C-US) 可能是這個類股中被不受重視的個股，獲利與萬事達卡 (Mastercard Inc.) (MA-US) 和 Visa Inc. (V-US) 總和相當，」但它只佔兩者合併市值的 24.6%。

美國銀行 (BAC-US) 獲利超過亞馬遜 (AMZN-US)、Paypal Holdings Inc. (PYPL-US)、Booking Holdings Inc. (BKNG-US)、Netflix Inc. (NFLX-US)、 Salesforce.com Inc. (CRM-US)、Intuit Inc. (INTU-US) 和 Automatic Data Processing Inc. (ADP-US) 的總和，但它只有這些個股市值的 17.7%。

這些數字看來令人難以置信。顯然，投資人對被視為創新者且營收迅速增加的企業給予更高的價值，但這些數據反映了銀行股雖相對廉價，卻能透過分派股利和股票回購提供穩定和堅固的獲利並部署超額資本計劃。

Kotowski 寫道，「在標普 500 指數的前 100 大市值股中，大型銀行和投資銀行佔美元淨利的 16.1%，但僅佔市值的 7.6%。」

儘管基本面穩固，卻仍擔心銀行股將成市場空頭情緒壓低股價的「價值陷阱」，這是不合理的，因為預計這些美國大型銀行的每股獲利將「成長 6% 至 9%」。他補充說，這些銀行可以利用其巨額獲利回購股票，這將支撐股價並以股利的形式向股東返還資本。

Kotowski 寫道，上週聯準會 (Fed) 通過大型銀行的壓力測試，批准了全美 9 大銀行的資本計劃，可支付近 400 億美元的股利並回購 1210 億美元的股票。

最近銀行業的相對成功在利率下降的環境下特別有意義，因為傳統觀點認為，較低的利率會使銀行難以賺錢，因為融資成本與支付存款人利息間的利差縮小。

但大型銀行擁有多元化的收入來源，如財富管理和投資銀行服務，可以幫助這些公司獲得財富。J.P. Morgan 美國中小企業分析師 Steven Alexopoulos 在研究報告中寫道，小型銀行就做不到了。

他指出，由於吸引存款的成本上升，區域銀行「正處於不尋常的時機」，同時由於殖利率曲線倒掛，它們所賺取的貸款收入減少。目前 3 年期短期借貸成本高於 10 年期國債。

區域銀行和大型銀行的差異可以從其業績中看出，SPDR 標準普爾區域銀行 ETF (KRE-US) 在大型金融類股扭虧為盈的 3 個月內下跌 0.1%，同時在過去 12 個月中下跌 13.5%。

以下是根據 FactSet 調查分析師針對美國市值最大的 10 家銀行的股利殖利率和每股獲利共識估計：