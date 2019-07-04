非農報告可能再觸警報 但銀行股正在歡呼

美國的就業市場完全凍結了嗎？還沒有，但是很可能出現連續第 2 個月疲弱的非農就業報告，將再度敲響經濟的警報，促使聯準會降低利率。美國銀行股反而因此歡呼上漲，再度回到了美股的主流。

市場預期 6 月份的非農就業人數將增加 17 萬人，較前月的低落數據明顯反彈。然而投資人對預測值擁有多大的信心呢？

5 月份時，其他相關的就業領先指標尚未出現明顯的疲軟態勢，包括 PMI 製造業與服務業的雇用意願仍相當穩健，但結果非農數據卻出乎意外的差。然而，6 月份 PMI 製造業與服務業的擴張都在兩年低點，雇用意願雙雙走降，剛公布的小非農 ADP 數據亦低於市場預期。

至於 6 月非農報告中的家計調查部分，仍可能相對穩定，包括失業率仍維持在 1969 年以來最低的水準。非農數據與失業率似乎出現不同調？經濟學家認為，可以解釋的理由在於企業緊縮新增雇員，但還沒有大幅裁員的必要。員工的招募放緩，並不會讓失業率上升，因此，失業率仍保持穩定在 3.6%。

至於企業招聘放緩，最大的問題是因為經濟轉弱，使得招聘人數減少嗎？還是因為美國的技術員工已經不夠多了？分析師認為，可能兩者都有。

Moody’s Analytics 首席經濟學家 Mark Zandi 表示，企業在招聘時變得更加謹慎。小型企業尤其緊張，特別是營建業和實體零售業。

以 2019 年來看，整體零售業是減少雇用的，同時，製造業與營建業新增的雇用並不多。傳統上，這些產業在經濟擴張期都會大幅增加雇員。目前房貸利率降低，加上氣候轉佳，營建商可能會

整體來看，經濟還未到太壞的程度，若聯準會在這時候降息刺激經濟，對股市的表現的確帶來激勵效果。由於市場預期聯準會將寬鬆貨幣政策，美債殖利率已經跌得很深，使得許多股票預計將因股利收益吸取更多投資。

金融股是第二季 S&P 500 指數中表現最好的類股，且 7 月以來仍持續上揚。與傳統觀點有別，過去認為較低的利率會使銀行更難賺錢，因為融資成本與支付存款利息之間的利差縮小。

Hightower Treasury 的合夥人 Richard Saperstein 認為，大型銀行股非常有機會，特別看好美國銀行 (Bank of America)、花旗銀行 (Citigroup) 與摩根大通銀行 (J.P. Morgan)。「大型銀行通過 Fed 壓力測試，體質穩健且股利的分配非常驚人。他們的現金流很強大，每股獲利正在攀升。」他說。