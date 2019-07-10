美股盤後 — 科技股揚升 3M 降評領道瓊連三跌 

週二 (9 日) 科技股領漲之下，那指、標普與費半指數收高，然而，3M 遭降評影響，道瓊連續三個交易日收低，華爾街持續等待本週聯準會 (Fed) 關於降息更多的線索。

週二 (9 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 22.65 點，或 0.08%，收 26783.49 點。

那斯達克指數上漲 43.35 點，或 0.54%，收 8141.73 點。

標普 500 指數上漲 3.68 點，或 0.12%，收 2979.63 點。

費城半導體指數上漲 10.80 點，或 0.74%，收 1461.21 點。

標普 11 個主要板塊有 3 個板塊收低，房地產與金融板塊領漲，材料與必需性消費領跌。 (圖片：FINVIZ)

尖牙股 (FAANG) 同步上揚。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.61%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.67%；Netflix (NFLX-US) 上漲 1.00%；臉書 (FB-US) 上漲 1.76%；亞馬遜 (AMZN-US) 上揚 1.84%。

半導體類股集體上揚，AMD (AMD-US) 上揚 3.46%；美光 (MU-US) 上揚 2.33%；博通 (AVGO-US) 上揚 0.21%；NVIDIA (NVDA-US) 上揚 0.064%。

金融股集體上揚。高盛 (GS-US) 上揚 0.98%；花旗 (C-US) 上揚 0.58%；摩根士丹利 (MS-US) 上揚 0.67%；美國銀行 (BAC-US) 上揚 0.51%。

台股 ADR 幾收高。日月光 ADR (ASX-US) 持平；友達 ADR (AUO-US) 上揚 0.34%；台積電 ADR (TSM-US) 上揚 0.89%；聯電 ADR (UMC-US) 上揚 0.92%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.46%。

企業消息

3M (MMM-US) 週二下跌 2.06%，主要是受到 RBC Capital Markets 分析師將其股票評級從「優於大盤」(Outperform) 降至「與類股持平」(Sector Perform)。RBC Capital Markets 表示，由於 3M 在一系列降調財測後，作為防禦性、高質量行業的聲譽正在受到侵蝕。

思科週二盤前宣布以 26 億美元收購 Acacia 通訊 (ACIA-US)，計劃通過完全稀釋股份的方式，以每股 70 美元的價格，溢價達 46%，Acacia 通訊 (ACIA-US) 週二暴漲 35.06%，思科 (CSCO-US) 上揚 0.27%。

藍巨人 IBM (IBM-US) 週二 (9 日) 宣布完成 340 億美元收購全球最大的 Linux 系統廠商紅帽的計劃，力拼轉型的 IBM 完成了史上最大筆的收購案。IBM 週二股價下滑 0.88%。

力拼轉型的 IBM 完成其史上最大筆的收購案。(圖片：AFP)

百事可樂 (PEP-US) 在發表第二季財報優於預期，每股純益 1.54 美元，營收為 164.5 億美元後，週二該股價下滑 0.62%。

華爾街分析

美東時間本週三 (10 日) 聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 將前往國會作半年度的貨幣政策報告聽證會，本週四 (11 日) Fed 將公布 6 月利率會議紀要。

上週五 (5 日) 美國 6 月非農就業人數遠優於預期，淡化聯準會可能降息的預期。CME 集團的 FedWatch 工具週二顯示，市場預計聯準會 7 月降息機率為百分百。聯準會將在 7 月 30 日至 31 日的會議結束時宣布最新政策決定，

UBS Global Wealth Management 全球首席投資長 Mark Haefele 表示，儘管還沒有達成協議，但我們的基礎仍然是，聯準會將在 7 月先發制人地降息。

Mark Haefele 解釋，然而，即使對上週五對強勁的就業報告做出反應後，交易員仍預計明年年底前降息幅度高達 1%。我們認為，市場在定價降息方面走得過遠了。

市場持續關注下週第二季財報季的開始。FactSet 的數據顯示，分析師預計第二季標普 500 指數財報將比去年同期下降 2% 以上。

The Earnings Scout 執行長 Nick Raich 在一份報告中表示，標普成分股中每股純益增長預期將繼續下降。然而，透過降息前景的幫助下，預期獲利下降的步伐將放緩。