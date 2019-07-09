吳忌寒新加坡另起爐灶！加密貨幣金融服務公司 Matrixport 正式上線

《彭博社》近日報導，比特大陸共同創辦人和前任執行長吳忌寒的新項目已成功上線。今年 2 月，這家名為 Matrixport 的加密貨幣金融服務新創公司與母公司比特大陸業務脫鉤，並選擇新加坡作為總部，以規避中國政府針對加密貨幣交易的禁令。

在吳忌寒作為主要股東的情況下，Matrixport 的其他股東也包含一些創投公司，甚至是比特大陸本身，至於有關該公司的資金狀況則不得而知。

區塊客先前報導，雖然 Matrixport 已轉型成獨立實體，但未來仍將為比特大陸提供加密貨幣託管和借貸服務，而反過來比特大陸則會為 Matrixport 的場外交易（OTC）產品帶來流動性市場。

如今，Matrixport 執行長葛越晟也證實，該公司將提供加密貨幣場外交易、貸款和託管等服務，並說道，「我們的起源與比特大陸密切相關，但如今我們身處在不同的領域，因此未來將會形成合作夥伴關係，而非同業競爭對手。」

此前，熟悉亞洲投資市場的消息人士指出，「預計 Matrixport 一夜之間會成為最大型的 OTC 和資產管理平台。若流動性足夠充裕，低價也將隨之而來，因此在亞洲地區具備競爭優勢，畢竟當地市場對價格相當敏感。」

外媒分析道，此消息或將引起各界嘩然。鑒於稍早前有許多人揣測，吳忌寒是因為跟比特大陸另一名創辦人詹克團鬧分歧，才會儼然決定另起爐灶。然而目前看來，比特大陸去年底的 「裁員風波」也只是擴大戰略計劃的一部分。

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JihanWu: steemkr

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