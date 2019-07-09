根據紐約司法部長辦公室（New York Attorney General’s Office）近日提交的法院文件指出，加密貨幣交易所 Bitfinex 和穩定幣發行商 Tether 的母公司 iFinex 在「明確禁令」下，仍與紐約用戶進行交易，因此應歸屬於紐約司法部的管轄範圍內，進而得以就「Bitfinex 涉嫌私自挪用 Tether 資金」一案繼續進行調查。

私自挪用資金案件關鍵進展

此前，Bitfinex 曾對外宣稱並無紐約州內的客戶，因此無需遵守紐約司法部。紐約司法部最初是在今年 4 月首次對 iFinex 提起訴訟，指 Bitfinex 從關係公司 Tether 的 USDT 庫存中非法挪用了 8.5 億美元的 USDT 來彌補損失，且未能遵守紐約州的《反證券欺詐法》（又稱《馬丁法案》）中所規定有關索要文件及披露信息的要求。

自此之後，iFinex 連帶旗下兩家子公司均陷入法律鬥爭，目前這場官司爭議的結果取決於「Bitfinex 和 Tether 是否在紐約開展業務」。若法院得出結論認為 Bitfinex 和 Tether 過去或現在並無在紐約州內有客戶，那麼紐約司法部針對該案的調查要求就會被迫停止。

紐約司法部出示證據駁斥 Bitfinex 言行不一

對此，紐約司法部所呈遞的文件聲稱，Bitfinex 和 Tether 在紐約州存在多重業務關係，主要是表明 Bitfinex 雖然曾在 2015 年向紐約居民表示將停止提供服務，但紐約司法部隨即提交紐約用戶的 IP 登錄檔作為證據，並表示，「紐約司法部已獲得額外證據，證明 Bitfinex 交易平台直到 2019 年仍向紐約用戶提供服務」，以反駁 Bitfinex 先前聲稱「無服務紐約用戶」的說法。

該文件接著指出，Bitfinex 直到 2019 年 1 月為止，還曾與紐約州的交易者針對平台上的交易活動以及 Crypto Capital 的資金配置進行了溝通。

除此之外，即便 Poloniex、Bittrex 等其他交易所已持有或正在申請紐約州專屬的加密貨幣營業牌照 BitLicense，但這些交易所卻與 Tether 進行交易，並在自身平台上架 Tether 穩定幣 USDT，而後者和 Bitfinex 均未曾獲得過 BitLicense。文件稱，「直到 2019 年 4 月為止，Bittrex 仍對紐約州的用戶開放，並在其交易平台上架 USDT。」

區塊客上週報導，鑒於過去曾非法挪用 8.5 億美元的 USDT 來彌補損失，Bitfinex 於 7 月 1 日宣布「已向 Tether 償還 1 億美元貸款，並以法幣追加預付截至 6 月 30 日為止所積欠的代付利息」。官方表示，雖然貸款尚未到期，但基於今年第二季度財務狀況充裕的情況下，Bitfinex 最終決定提前支付款項，目前資金已通過電匯匯款至 Tether 的銀行帳戶。

另外，當初 Bitfinex 跟 Tether 雙雙陷入官司旋渦之時，Bitfinex 股東之一、經營比特幣 OTC 的趙東 5 月 1 日在微博上徵詢網友意見：「如果大家認為 Bitfinex 能借此機會發一個平台幣來應對危機，我會盡力促成此事！」

因此，Bitfinex 發行平台幣 LEO 私募從籌劃到實行只耗費數週時間，就已成功籌得 10 億美元。7 月 8 日，Bitfinex 宣布已利用旗下 IEO 平台 Tokinex 的 27% 收益來回購平台幣 LEO 並將其銷毀。根據 LEO 代幣的銷毀數據來估計，Bitfinex 總共從 LEO 交易費中獲得了近 1040 萬美元的收入。

這篇文章 最新指控！Bitfinex、Tether 無視禁令為紐約用戶提供服務 最早出現於 區塊客。

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