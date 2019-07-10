LG 自主開發加密貨幣錢包？新專利「ThinQ Wallet」露端倪

美國專利商標局（USPTO）7 月 5 日公布專利申請指出，南韓電子巨頭 LG 目前很有可能正致力開發一款名為「ThinQ Wallet」的加密貨幣錢包。

專利備案文件提到，ThinQ Wallet 將作為「區塊鏈軟體的平台」、「加密貨幣的電子錢包」以及「手機支付應用程式」，且提供交易與結算、手機銀行、網絡貨幣發行等服務。值得注意的是，LG 此前已使用 ThinQ 商標推出一系列的智能電子產品，上至家電，下至智能手機。

反觀競爭對手，Samsung 今年初所推出的旗艦智能手機 Galaxy S10 已內建加密貨幣錢包「Samsung Blockchain Wallet」；而 HTC 去年底搶先推出區塊鏈手機 Exodus 1 時，也早已內置自家團隊研發的多功能加密貨幣錢包「Zion APP」。

事實上，LG 探索區塊鏈技術的起始點應該要回溯到 2017 年，當時 LG 推出基於 Corda 系統的金融區塊鏈平台，後者由區塊鏈聯盟 R3 領導。隔年 5 月，LG 便推出了自家區塊鏈平台「Monachain」，可被應用在數位認證、數位貨幣及數位供應鏈的管理等方面。

LG 旗下子公司 LG CNS 7 月 9 日宣布，計劃開發基於 Monachain 的食品分銷平台，並將與南韓地方政府合作將區塊鏈平台應用在學校餐廳所提供的食品，以利促進農產品供應鏈透明度。

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LG-nq3wn44v8to5benjnywu8wptyfs1mk3gwijargh2dk: cryptocurrencyguide

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