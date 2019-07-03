IBM力推區塊鏈貨櫃追蹤平台 全球6大航商已有5家上船

IBM 近年來戮力發展區塊鏈應用，讓分散式資料庫技術能對現有產業做出進一步貢獻。如何讓數位化帶來效益？IBM 目前在集裝箱貨運業上所做的努力，已經開始看到了成果。

IBM 從 2017 年起就與丹麥航運巨頭快桅 (Maersk) 展開合作，建構可以追蹤貨櫃運輸狀況的區塊鏈平台，這個名為 TradeLens 的平台則於 2018 年 8 月正式推出。

除了快桅，全球第二、第三大的集裝箱航運公司，瑞士的地中海航運 (MSC Mediterranean) 和法國的達飛航運 (CMA CGM) 都已加入 TradeLens，而周二 (2 日) IBM 再宣布，德國赫伯羅特 (Hapag-Lloyd)、日本新集運 (Ocean Network Express) 等兩家全球主要航商也加入，全球前六大航商已經有五家使用 TradeLens，該平台所追蹤的貨櫃，已經超過全球運量一半。

新集運也表示，相信該平台的創新與開放標準，不但能對產業整體有所助益，也會對全球需要跨國船運的客戶帶來幫助。

赫伯羅特與新集運不但會加入節點運作，同時也會加入 TradeLens 顧問團，對中立與開放標準提出建言。

TradeLens 希望能減少貨櫃運輸的人工文書作業系統，因為現今的貨櫃運輸行政作業還不夠數位化，如果能簡化這些複雜的程序，不但可以加快貨運速度，也能減少成本和詐欺問題。

隨著愈來愈多大型航運公司加入，TradeLens 可能會成為未來貨櫃追蹤的主要解決方案，這對 IBM 也是好消息，因為該平台的所有資料都整合在 IBM 的雲端服務中。隨著加入使用的航商愈來愈多，後起之秀想超越 TradeLens 也就更加困難。

身為百年老企業，區塊鏈發展是 IBM 轉型求存的方向之一，雖然 TradeLens 目前還未進入獲利階段，但看來前景應該是亮麗的。周二美股收盤，IBM 小幅上漲 0.24%，報每股 140.22 美元。