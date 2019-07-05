慎防經濟衰退！全球各國公債殖利率創新低 市場風險胃口削弱 

全球多數主要經濟體的公債殖利率過去幾天一直盤旋在史上低點，顯示投資者謹慎提防即將到來的經濟衰退。

由於歐洲央行 (ECB) 官員和荷蘭央行長 Klaas Knot 的發言提高貨幣寬鬆政策的預期，因寬鬆政策可望拉高歐元區通膨，德國和法國 10 年期公債殖利率本週觸及記錄低點，雙雙降至 0 以下的領域。

接著市場認為 ECB 主席拉加德 (Christine Lagarde) 可能維持鴿派立場以提振歐元區經濟，殖利率又加深下滑。

債券殖利率與價格走勢相反。週四 10 年期德國公債殖利率為 - 0.398%。

德國 10 年期公債殖利率一年走勢

同時，法國 10 年期公債殖利率下降至 -0.12%。比利時 10 年期公債殖利率首次跌破 0，進入負面領域。義大利 10 年期公債殖利率下降至 1.67%，觸及 14 個月低點。

在市場環境充滿不確定性和挑戰之際，投資者會偏向將資金自風險資產移至避險工具，例如黃金和公債。這樣的走勢凸顯德國經濟放緩、英國脫歐和全球貿易緊張導致歐元區經濟的不確定性。

Capital Economics 首席市場經濟學家 John Higgins 報告中預期，即使歐元區公債殖利率處於歷史低點，公債仍有上漲的空間。Higgins 預期，今年 9 月 ECB 將調降存款利率 10 個基點至 -0.5% ，並宣布 10 月繼續購買淨資產，且不除進一步量化寬鬆的可能。

「整體而言，我們預期投資者還沒有將我們預期的企業和政府採購債券規模入價。」

Capital Economics 分析師預期 10 年期德國公債殖利率年底將達 -0.5% ，並且預期其他歐元區的「核心」公債的殖利率下降程度大抵相同。

前景

今年 6 月世銀下修成長預期，因為今年初貿易、投資成長和銷量均下降，且工資上升與通膨。

倫敦資本 (London＆Capital) 股票主管 Roger Jones 認為，資本成本下降導致市場重新定價資產，結果可能是持續走高，因為投資者「對中性利率的可能落點有所質疑」他認為可以看到美國 10 年期公債殖利率到 1.5%。

「股市一直跟著成長放緩來調整，但這可能導致股債之間的正相關性發生逆轉。」

Jones 假設，如果成長環境不穩定，股市可能出現重大獲利失望。他補充，自去年第四季以來成長趨緩的現象「不可能」完全歸咎貿易戰。

「因此，危險在於工業放緩會衝擊到勞動市場，接著引起消費降速，這更具破壞性。」

「許多投資者現在當然會擔心殖利率曲線反轉，以及這對成長的影響。」