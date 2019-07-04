股票、黃金和債券同步大漲 投資人歎：便宜的資產難尋

股票價格變貴了，但債券和黃金也一樣。甚至連最近幾個月沈寂的比特幣都出現強勁的爆發。

這種動態讓許多投資人、策略師和其他華爾街觀察家都在努力解決一些棘手的問題：如果所有交易價格都高於歷史平均水平，並且貿易或經濟的快速變化會引發大幅度的價格波動，還有什麼可以買？

如果最近的資產增值讓市場有高處不勝寒的感覺，那可能是因為有充分理由的。CFRA 投資策略師 Lindsey Bell 指出，「從聯準會 (Fed) 的角度，或是從貿易的角度來看，事情常在轉眼間發生變化。」

根據 Dow Jones Market Data，常見用以評估股價的本益比，標準普爾 500 指數過去 12 個月均值為 21.83，而 10 年平均值為 17.87。這意味著標普指數成份股的總價格幾乎是過去一年淨收益的 22 倍。歷史均值是 15.75。

如果投資人認為這些估值太高，那麼所謂的安全港投資也不便宜。例如，以最活躍期貨合約計算，黃金價格週五 (28 日) 收盤價與 6 年來最高水平相差不遠，達到每盎司 1413.70 美元。高於 1 年均值 1264.87 美元、5 年均值 1243.19 美元和 10 年均值 1324.85 美元。

10 年期國債殖利率週三 (3 日) 收在 1.96%，比 10 年平均值 2.482% 低 0.51 個百分點，達到近 3 年最低點。

在那些廣受關注的投資標的之外，比特幣交易價格約為 12000 美元，儘管上週走勢跌跌撞撞，但仍遠高於過去 3 年平均價格 5253.56 美元。

衡量股市動盪的指標也相對高昂。Cboe 波動率指數 VIX 通常在股市下跌時走升，因此是對沖市場暴跌的常用方法，週三收在 12.57，上週曾達 15.08，距其 5 年均值 15.08 或 10 年均值 17.34 都不遠。

投資領域最讓人好奇的現狀是部分策略師認的全球央行副產品，它們正在努力維繫數十年的經濟榮景。

聯準會 (Fed) 正考慮在 2015 年底開始一系列升息後放寬貨幣政策。Fed 主席鮑爾表示，中美貿易政策和進口關稅糾紛的「亂流」是至少部分再次降低利率的理由。歐洲央行同樣考慮重啟措施以刺激歐元區經濟。

這種貨幣寬鬆的一個可能後果是約 13 兆美元的政府債務，其殖利率低於零，這意味著貸款人可以預期收回的資金將低於其主權借款人的原始投資。

Baird 市場策略師 Michael Antonelli 指出，「我認為零利率政策 (ZIRP) 無意間造成、但後見之明可預測的結果之一，就是迫使投資人在任何可能的地方尋找回報。」

他說，「股市、黃金、房地產，甚至是加密貨幣的新興世界，如果你在不斷增加的『安全』政府債券提供零利率或負利率，那麼投資行為一定會改變。」

道瓊工業平均指數創下 1938 年來的最佳 6 月表現，標普 500 指數也創下 1955 年來 6 月最大漲幅，納斯達克綜合指數則是 2000 年以來最好的 6 月走勢，儘管這些指數在週六 (29 日) 日本大阪 20 國集團會議之前因貿易政策的不確定性而出現每週虧損。

Antonelli 表示，與歷史估值相比，「絕大多數資產」是「昂貴的」，並補充說「會在何時回降，只有時間才能證明，但它造成的資行為對我來說似乎非常人性化。」

不過，投資人顯然感到不安。美國銀行美林證券首席投資策略師 Michael Hartnett 領導的團隊表示，投資人從未對如此活躍的市場懷有負面情緒（見下圖）：

或許，全面資產反彈的最大風險是，正如 CFRA 的 Bell 所說，這種情況可能會迅速改變，而且通常步調不一致的資產往往會恢復到正常水平和重建關聯性，結果可能會損害投資人的錢包。

那麼投資人在這種背景下能做些什麼呢？Bell 說，平衡、多元化的投資組合就是答案。她建議配置 55% 的股票，其中 15% 投資外國股票；25% 放在債券，保有 15% 的現金和 5% 投資黃金，「你需要的是精心設計的產品組合。」