【瀚亞投信】目標到期債熱度不減，規模衝破2千億

全球央行降息聲音頻傳，美日德英等國十年期公債殖利率直直落，就連保單利率宣告利率下調，牽動國人投資敏感神經。

金融市場各類資產收益越來越低，基金公司所發行的「目標到期債券基金」，反而逆勢成為資產配置好工具。根據投信投顧公會資料統計，截至今年 4 月底，境內目標到期債券基金規模已經衝上 2,209 億元新台幣，今年來規模成長 6 成，近半年更是翻倍增長，增速驚人。

觀察今年目標到期債券基金募集方興未艾，不論是以保單或共同基金的形式，募集金額紀錄仍由瀚亞投資居冠。瀚亞投資行銷長林長忠指出，不僅國內基金市場風靡，海外市場也吹起目標到期基金風潮。以瀚亞投資集團為例，第一季推出首檔有「目標訂定之提早出場」機制基金之後，包括新加坡、馬來西亞及印尼等均跟進發行相關產品，該類產品總管理規模來到 250 百萬美元。

林長忠指出，8 月份將在台灣市場續推第二檔進階版產品，將以傘型基金同步提供累積型與配息型選擇，除了復刻第一檔提早結算出場機制，讓更多台灣投資人參與，更納入年配息新機制，滿足大筆資金無處去的族群，同時顧及現金流及資金彈性需求，以「長線保護短線、收益目標訂定」之策略因應未來市場變化。

瀚亞投資產品開發部協理蔣智安補充說 ，市場上目標到期債券基金多以新興美元債券為主，主要指數殖利率仍有 5.4%，殖利率仍高於平均水準，估值合理，且整體市場規模大、流動性佳；再者，新興美元債 5 年長期平均波動度僅 5.5%，大幅低於新興本地債的 10%。

蔣智安說，目標到期基金所投資一籃子債券，持有到期且不違約，債券到期會回到票面價格，減少價格波動風險，投資人不僅能期待提早出場，更有機會債息與資本利得兩得，若是配息型基金還可以期待配息率逐年調升，資金提早入袋。新基金最快第 3 年起可以提前出場、最長持有期間 6 年，指數殖利率約 5~6%，

蔣智安也建議，國人選擇目標到期基金，除了了解產品內容、目標收益率之外，也要留意是否有資金運用彈性、相關提早出場罰則規定，若能有多種幣別，如美元、新台幣、人民幣及南非幣級別，可讓手中的外幣資金更具效率。

本基金經金管會同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資本基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金於到期屆滿或啟動提前結算機制時，信託契約即終止，經理公司將根據屆時淨資產價值進行償付。本基金非定存之替代品，非為保本或護本型投資策略，亦不保證本金之全額返還。投資組合之持債在無信用風險發生的情況下，隨著愈接近到期日，市場價格將愈接近債券面額，然本基金仍可能存在違約風險與價格損失風險。本基金買入債券之到期日可能有超逾基金到期日之情形，故基金到期時，未到期債券可能有價格高於或低於面值之風險。累積型子基金設有 3 次提前結算機會，當美元計價受益權單位之總報酬率達到所設定之目標報酬率時 (分別為本子基金屆滿 3 年時當月最後營業日之總報酬率達到 18%，或屆滿 4 年時當月最後營業日之總報酬率達到 24%，或屆滿 5 年時當月最後營業日之總報酬率達到 30%)，本基金所有計價幣別受益權單位均將啟動提前結算機制，投資人應瞭解本子基金並非保證 3 年獲利 18%、4 年獲利 24%、5 年獲利 30%；年配型子基金設有 3 次提前結算機會，當美元計價受益權益單位淨值達到所設定之目標淨值時(分別為本子基金屆滿 3 年時當月最後營業日之淨值達到(含)10 美元，或屆滿 4 年時當月最後營業日之淨值達到(含)10 美元，或屆滿 5 年時當月最後營業日之淨值達到(含)10 美元)，本基金所有計價幣別受益權單位均將啟動提前結算機制，投資人應瞭解本子基金並非保證屆滿 3 年、4 年或 5 年時之淨值高於 10 元。投資人應特別留意，本基金成立日之當日起即不再接受受益權單位之申購，本基金成立日 90 日後始開放買回。投資人於本基金各子基金未到期前買回者，將依當時淨值計算買回價格，惟提前買回之基金淨值可能低於發行價格。投資人提前買回除應負擔投資期間之相關費用外，另將被收取提前買回費用 2% 並歸入基金資產，以維護既有投資人利益(啟動提前結算機制時則不收取買回費)。受益人不得申請本基金與經理公司其他基金間之轉申購，或本基金不同計價幣別受益權單位間之轉換。本基金最高可投資基金總資產 15% 於符合美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足、財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資前須留意相關風險。本基金之投資風險包括產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治經濟變動之風險、商品交易對手及保證機構之信用風險。本基金主要投資於新興市場國家或地區所發行之證券，故較需承受較多風險，新興市場的市況亦較發展成熟的市場波動大，投資於新興市場國家可能因國家政治、經濟情勢及交易制度變動等風險受直接或間接影響。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，投資人於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金之收益分配由經理公司依可分配收益收入情況，決定應分配之收益金額。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金配息組成項目，包括近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，可於經理公司網站查詢。本基金各子基金外幣計價受益權單位以美元、人民幣及南非幣計價，如投資人以其他非本基金各子基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金各子基金，須自行承擔匯率變動之風險。當美元、人民幣及南非幣相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失。因投資人與銀行進行外幣交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。此外，投資人尚須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。本基金各子基金人民幣計價受益權單位之人民幣匯率主要係採用離岸人民幣匯率（即中國離岸人民幣市場的匯率，CNH）。人民幣目前受大陸地區對人民幣匯率管制、境內及離岸市場人民幣供給量及市場需求等因素，將會造成大陸境內人民幣結匯報價與離岸人民幣結匯報價產生價差（折價或溢價）或匯率價格波動，故人民幣計價受益權單位將受人民幣匯率波動之影響。同時，人民幣相較於其他貨幣仍受政府高度控管，中國政府可能因政策性動作或管控金融市場而引導人民幣升貶值，造成人民幣匯率波動，投資人於投資人民幣計價受益權單位時應考量匯率波動風險。由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除面臨債券之利率風險、流動性風險與信用風險外，還可能因標的股票價格波動，而造成該轉換公司債之價格波動。投資非投資等級或未經信用評等之轉換公司債因無信用評等或非投資等級因素，其利率風險、外匯波動風險或債券發行違約風險都高於一般債券。本基金各子基金外幣計價受益權單位得於基金銷售機構之國際金融業務分行(OBU) 及國際證券業務分公司 (OSU) 銷售。