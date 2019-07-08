【柏瑞投信】聯準會打開降息大門，「特別收益」資產表現可期

美國聯準會 (Fed) 於 6 月的利率會議維持基準利率不變，但會後聲明已不再強調對政策調整保持耐心，改為將適度採取行動以維持經濟成長。此外，在 17 位委員中這次有高達 8 位認為今年需要降息，顯示 Fed 已為降息打開大門。柏瑞投信表示，以歷史經驗來看，若 Fed 下半年開始降息，「特別收益 *」資產有望受惠於公債殖利率走低，而獲取額外的資本利得。

目前市場普遍預期，Fed 今年至少會降息 2 碼，若降息成真，將可期待「特別收益」資產的表現。以 2001 年 Fed 展開降息循環為例，到 2003 年 6 月底止這段期間，美國經濟雖然陷入衰退、美股表現疲弱，然而當時並沒有發生金融風暴，故金融業占比較高的「特別收益」資產不但沒有重傷，反而受惠公債殖利率走低而大漲 33.3%，繳出年化報酬率超過 12% 的優異表現 (圖一)。

美公債殖利率不易上行

柏瑞多重資產特別收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人許家禎表示，即使 Fed 沒有從 7 月開始降息，「特別收益」資產依然是當前不確定環境下的好選擇。因為市場上持續圍繞著中美貿易紛擾及對經濟增長前景的擔憂，加上全球央行態度都轉趨鴿派，這些都將壓抑公債殖利率不易大幅上行。

此外，與 5 月中美貿易衝突升溫時的股市震盪相較，「特別收益」資產因為息收的累積而能免疫，表現相對穩健。因此，無論 Fed 是否降息、經濟是否陷入衰退、或貿易戰是否可永久休兵，預期「特別收益」資產皆能有所表現。

柏瑞多重資產特別收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人許家禎表示，今年美國景氣趨緩可能性高，但不會陷入衰退，故預期美國企業違約風險不會顯著攀升。目前投資策略以兼顧投組報酬穩定性及維持較好收益率為目標。

資金持續流入特別收益資產

在特別股投資策略方面，買進美國保險公司或銀行發行標的，以固定轉浮動利率為主，預期下半年美國可能降息，十年期公債殖利率走升的可能性不高，因此將降低浮動利率特別股配置。此外，歐洲美元投資級債利差已逐漸反應經濟趨緩可能造成的降評風險及歐洲政治面的不確定性，低利環境下預期將吸引資金持續流入，將逢低買進成熟歐洲國家銀行所發行之應急可轉換債券，並以固定轉浮動為主。

在高收益債投資策略上，將逢高減碼 (獲利了結) 評價面偏貴之標的，如科技、能源及消費，並於次級和初級市場中挑選價值面低估之標的，藉由換券交易，增加投資組合的資本利得空間。柏瑞投信建議，投資人可適度布局「特別收益」資產，以從容面對市場突發事件所造成的波動。

柏瑞投信長期為固定收益產品注入創新 DNA，同時擁有境內最大規模債券型基金和最大規模股票型基金 **，領先業界獨創「特別收益」策略，利用特別股與收益資產百搭之特性，精選包括特別股、高收益債、投資級永續債等資產，打造出以提升投組效率、增強收益能力為導向，主要報酬來源為投組收益的進化版多重資產型基金。

註 *：以上內文所指之「特別收益」策略資產組合，係將特別股、投資級永續債及全球高收益債依 40%、30%、30% 的比例組合而成，不代表基金現在及未來的實際投資情況。

註 **：柏瑞全球策略高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 規模為新台幣 303 億元，基金分類依據是投信投顧公會分類「海外高收益債券 - 全球型」，資料來源：投信投顧公會，2019/5/31。柏瑞特別股息收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) 規模為新台幣 278 億元，基金分類依據投信投顧公會之分類「境內股票型基金」，資料來源：投信投顧公會，2019/5/31。

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由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之高收益債券基金亦得投亦得投資於美國 Rule 144A 債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。

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