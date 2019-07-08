鉅亨買基金週報_美就業數據亮眼 降息預期下滑

一週回顧及表現

成熟市場

1. 美國 6 月份 ISM 製造業指數，優於預期，且週五公佈非農就業人口數（新增 22.4 萬人）大幅優於前期或市場預期（各為 7.5 萬和 16 萬人），市場判斷這可能降低聯準會在 7 月份降息的機率，美國股市上週上漲 1.65%；

2. 歐盟提名國際貨幣基金總裁拉加德出任歐洲央行總裁，提高歐洲貨幣寬鬆的可能性；義大利政府降低了 2019 年的財政預算，以符合歐盟規定，歐洲股市因而上漲 1.56%。

新興市場

1. 雖然中國 6 月份採購經理人指數跌入衰退區，但受惠於中美重回關稅談判，官方陸續推出各項措施支撐經濟，以及對貨幣政策偏向寬鬆的言論，刺激中國股市上漲 0.86%；

2. 巴西預期在 7/18 國會休會前，有機會通過改革法案，加上工業生產年增率優於預期，帶動拉丁美洲股市上漲 2.32%；儘管俄羅斯採購經理人指數新數據不佳，但在減產協議延長，及對歐洲主要油管恢復供油的利多消息下，俄羅斯股市上漲 1.32%。

債券市場

1. 中美貿易衝突降溫，避險資產在本週小幅下滑，美國政府債券下跌 0.3%，投資等級債券則維持平盤；

2. 風險性債券中，受惠於近期拉丁美洲資產強勁的表現，帶動新興市場債券上揚，新興市場主權債上漲 0.64%，當地貨幣計價新興市場債則上漲 0.59%。

原物料、匯率

1. 對歐洲央行持續寬鬆，及對美國聯準會降息預期下降的因素影響，美元升值 1.2%；

2. OPEC 減產協議將延續至 2020 年 3 月，但幅度並未給市場帶來驚喜，此消息傳出後，油價不漲反跌；近期受到降息預期推升的黃金價格，在降息預期下降後，從高點回落。

資料來源: Bloomberg, 2019/07/08（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2019/07/05）

市場報酬率

資料來源: Bloomberg, 2019/07/08（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2019/07/05）

三大市場關鍵事件及分析

1. 國際清算銀行：低利率孕育新問題

國際清算銀行發佈年度報告，其中提到低利率政策造成殭屍企業比率增加，對於銀行股價與生產力都帶來傷害。

低利率政策孕育殭屍企業

資料來源：BIS，2019/7/4。

殭屍企業傷害銀行股價

資料來源：BIS，2019/7/4。

殭屍企業不利投資

資料來源：BIS，2019/7/4。

2. 等待好消息，企業仍缺乏信心

企業對未來依舊缺乏信心，主要國家製造業採購經理人指數普遍走弱，全球製造業採購經理人指數連續兩個月跌破榮枯分水嶺。

製造業採購經理人指數普遍惡化

資料來源：Bloomberg，2019/7/4。

資料來源：Bloomberg，2019/7/4。

3. 歐洲央行降息可能性大增

德國 10 年公債殖利率跌破歐洲央行隔夜存款利率，歐洲央行可能被迫降息，但從加計資產購買計畫效果的影子利率來看，歐洲央行利率已經處於異常低的水平，繼續降息不一定有利企業獲利。

資料來源：Bloomberg，採道瓊歐洲 600 指數，2019/7/5

資料來源：Bloomberg，採道瓊歐洲 600 指數，2019/7/5

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/7/4。

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