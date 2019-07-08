經濟學家看壞中國第2季經濟成長 美國全面課稅也難避免

野村 (Nomura) 證券週一 (8 日) 發布報告認為，中國經濟 3 月份的復甦恐怕只是曇花一現，經濟成長恐怕會在第 2 季惡化。下半年，中國將面臨更多有關美中貿易緊張、房地產立場對立，以及刺激措施規模等相關的不確定性。

據《日經亞洲評論》調查，經濟學家預估中國第 2 季的 GDP 成長為 6.2%，較第 1 季的 6.4% 放緩。

美中兩國雖然在 6 月底的川習會後，預計於本週恢復貿易談判，但少有經濟學家認為，雙方可以在 1 年內有所緩和，包括野村在內。野村認為，美國最終仍會在今年底前，針對其餘中國進口商品課徵 25% 關稅，也導致人民幣未來幾個月走低，人民幣年底前恐怕會跌破 7 關卡。

野村指出，基於經濟前景惡化，以及中國需要加大匯率彈性應對關稅的影響，美元兌人民幣在年底之前可能破 7。

經濟學家對中國 2019 年第 2 季的成長預期，介於 6.1% 至 6.4% 之間，平均值為 6.2%，是 1992 年以來新低。

野村去年底對中國今明兩年的 GDP 預測均為 6.0%，在本次報告中，微調至 6.1% 及 5.8%，同時認為北京將在下半年擴大刺激政策。

人民幣兌美元週一早盤，下探逾半個月新低，但隨著美元指數走弱貶幅縮減，在岸人民幣收報 6.8730，較前一交易日僅貶值 9 點。