美中貿易戰休兵 離岸人民幣開盤衝向6.8

7 月 1 日，美中和談，帶動離岸人民幣開盤跳空大漲逾 400 基點後，持續朝向 1 美元兌人民幣 6.8 元的關卡邁進。

川習會上美中雙方同意重啟經貿磋商，川普表示將暫停對剩餘 3000 億美元中國輸美產品加徵新一輪關稅。此外，川普也同意在沒有重大國安問題之下，美國企業可以向華為銷售產品。

美中貿易戰暫時解除市場疑慮，資金回流亞洲市場，人民幣最高一度升至 6.8166 的價位，截至 7:56 止，離岸人民幣暫報 6.8195，升值 490 基點，升幅 0.71%。

圖: 東方財富網, 離岸人民幣日線走勢

人民幣匯率在 6 月份受到美元走貶，及中國人行推出離岸央票等因素下，離岸人民幣一反 5 月份大貶約 2000 基點的頹勢，6 月總計升值 681 基點；在岸人民幣 5 月份則貶值逾 1600 基點，6 月份升值 370 基點。

大華銀行環球經濟與市場研究部主管全德健指出，短期內，人民幣匯率將受益於外在環境改善，只要沒有突發性意外，中長期人民幣有機會重回緩慢升值走勢。

招銀國際研究部表示，6 月份 Fed 釋出強烈的「鴿派」信號，有利於增加全球金融市場的風險偏好，也使得短期內美元支撐減弱，外在風險壓力紓緩，短期內有助於帶動一波人民幣反彈走勢。

至於中國人行發行離岸央票的影響性，香港業內指出，截至 6 月 11 日止，離岸人民幣存款規模達人民幣 6122.94 億元，其中流動性強的活期存款只有人民幣 2151.78 億元，顯示出離岸人民幣市場規模並不大。隨著中國人行發行離岸央票頻率增加，且規模擴大，緊縮離岸人民幣流動性的效果將更為顯著，也能達到穩定人民幣匯率的目標。



