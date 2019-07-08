〈每日外資外匯觀點〉非農數據意外拉升美元 多頭又開始蠢動

上周五公布的美國非農數據優於預期，使得投資人對聯準會降息的預期降低，美元指數一舉突破近期糾結區，重新站在 97 之上；本周市場關注聯準會主席鮑爾在國會所作的半年度貨幣政策證詞，以及聯準會周四公布的六月會議紀要，聚焦是否進一步釋出七月降息的信息

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

經濟諮詢機構凱投宏觀高級經濟學家 Andrew Hunter 表示，非農數據仍高於促使聯準會降息的水準，似乎是對市場對降息高度預期的嘲弄，儘管仍認為聯準會將放寬利率政策，但預期宣布時間點將從七月延後到九月。

上周五美國非農數據意外強勁，提振美元指數反彈，原本市場一面倒看衰美元的情勢有所轉變，分析師對本周美元走勢的看法呈現多空雜陳。

加拿大帝國商業銀行表示，美國上周五公布六月非農數據強勁，加上美國獨立日假期，在市場流動性相對不足的情況下，帶動美元走強，同時美債殖利率彈升至一周以來的高點。

加拿大皇家銀行指出，儘管先前美債殖利率的大幅下跌對美元不利，但美國對其他國家的利差優勢，正在支撐市場對美元的需求。

Amerivet Securities 的美國利率主管 Gregory Faranello 表示，目前市場對聯準會七月降息 50 個基的預期大減，但七月底前，交易商維持降息 25 個基點的預期仍然很高。

瑞士信貸 (Credit Suisse) 分析師 Shahab Jalinoos 認為，美國目前和其他主要貨幣國家仍然享有利差優勢，但市場對未來利率大幅下降的預期已經升高，並預期未來利差將會縮小，再加上美國總統川普不時放話希望美元走軟，這些都不利美元走勢，因此建議投資人採取逢高賣出美元的策略。