紐約匯市 — 里拉重貶！土耳其開除不降息的央行總裁；歐元跌至三周新低

周一 (8 日) 土耳其里拉相對美元暴跌，主要受到土耳其總統 Recep Tayyip Erdogan 戲劇性解雇其央行行長 Murat Cetinkaya。這項突如其來的開除舉措，官方沒有給出具體的理由，但土耳其總統先前多次表示，對貨幣政策感到不滿，他希望央行降息卻沒有得到回應。

央行的獨立性受到政治攻擊，大幅打壓了市場對土耳其的信心，並加深了對土耳其央行獨立性的懷疑。土耳其里拉盤中一度重貶超過 3%。

Capital Economics 的資深新興市場經濟學家 Jason Tuvey 表示，土耳其的貨幣政策獨立性遭到嚴重破壞，是政治力量操控下的典型案例。此外，土耳其通膨嚴重，今年以來平均通膨年增率高達近 19%，去年更達 25%，因央行在總統的壓力之下，無法升息抑制通膨。

Rabobank 的外匯策略長 Piotr Matys 警告，副行長接任後，可能於 7 月 25 日的貨幣會議上大幅降息，將使貨幣遭受進一步走貶壓力，對經濟將是一個「重大的政策錯誤」。USD/TRY 來到 1 美元兌 5.74020 里拉，里拉創一周最低。

USD/TRY 15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

美元指數上漲 0.13%，市場持續反映聯準會可能降息幅度不如期望的預期，並靜待聯準會主席鮑爾於晚些時候的演說。其他貨幣則多數相對美元貶值。歐洲公布 7 月 Sentix 投資者信心指數僅 -5.8，低於前期之 - 3.3，也同樣低於市場預期，所幸德國公布優於預期之工業產出與貿易數字，稍稍減緩歐元的壓力。EUR/USD 跌 0.097%，來到近三周新低。

EUR/USD 日線（來源：FXSTREET)

截至週二 (9 日) 台灣時間 5：30 價格：

美元指數來到 97.37。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1213 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2515 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6973 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3087 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 108.70 日圓。