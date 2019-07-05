【日盛投顧】盤後分析－台股量縮整理



◆盤勢分析

1. 因美股休市，外資在台股動作縮小，加上周末效應，早盤加權指數開高走低，盤中權值股缺乏亮點，指數整天平盤附近窄幅震盪，收盤報 10785.01 點，上漲 9.67 點，漲幅 0.09%。

2. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周五台股收小黑 K 棒，未能站上五日線。

(2) 量能：成交量縮至 852.81 億元，呈現量縮整理。

(3) 技術指標：日 KD 指標在高檔震盪下滑、MACD 柱狀體走低。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 10.64 億元；外資 + 2.10 億元、投信 - 3.18 億元、自營 + 11.72 億元。

3.OTC 指數開高震盪收高，收 140.44 點，上漲 0.36%，再創反彈新高。短線上壓力為 144 點，下方支撐為 136 點整數關卡。

◆光通、散熱、生技表現強佳

1. 電子零組件：中國分析師發布新報告，指出蘋果 Macbook 將由現階段蝴蝶鍵盤採用剪刀腳設計，點名 2387 精元將受惠，周五股價長紅上揚，帶動相關 5215 科嘉 - KY 爆量上漲。

2.5G 相關：台灣 5G 釋照政院拍板，上游光纖材料 3163 波若威股價早盤急攻，股價強鎖漲停；3234 光環、4979 華星光同步走高；建議可多留意 2345 智邦、2332 友訊。

3. 記憶體模組：因產業進入旺季，3260 威剛受惠 SSD 產品出貨，6 月營收創高，股價再創回檔後高點；另 NAND Flash 跌勢趨緩，8299 群聯近期股價緩步墊高。

4. 散熱模組：中美貿易爭端暫入空窗期，5G 題材重獲市場青睞，3324 雙鴻、3338 泰碩除息之後快速填息。

5. 生技：4728 雙美因金可集團穩住經營權，股價周五上漲超過 2%，連動 8406 金可 - KY 股價長紅站上季線。

6. 水泥：2Q19 中國水泥價維持上揚，加上中國錯鋒生產與減產政策持續推動，1101 台泥、1102 亞泥股價維持高檔震盪。

7. 操作建議：雖然短期中美貿易爭端進入空窗期，指數仍臨 10800 點的整數大關，預期指數仍為區間震盪機率大。選股方面強勢操作可以選擇散熱、PCB 進出，弱勢操作朝跌深電子，與內需、金融產業布局。

