台股盤中－美股休市亞股拉回 中小型股撐腰量能恐縮至800億

受主要亞股普遍拉回影響，台股今 (5) 日開高走低，權值三王股價也沒力，大盤指數持續平盤下震盪，主要靠中小型股撐盤，由於美股適逢國慶日休市，缺乏外資助陣下，成交量恐持續萎縮，單日成交量估計僅約 800 多億元。

美股休市，主要亞股包括陸股、韓股、日股普遍走跌，台股今日少了量能追價，重量級權值股紛紛熄火，指數在 10770 點區間震盪。

今日主要類股表現，包括水泥、資訊服務、生技醫療表現相對強勁，油電燃氣、汽車與電子零組件等相對弱勢。

產業族群中，主要以面板周邊零組件與被動元件表現亮眼，面板族群中包括茂林 - KY、越峰盤中漲幅逾 7% 以上，光耀、和鑫分別也有 4%、3% 以上的漲幅，均豪也有超過 1% 的漲幅。

被動元件族群中，國巨與華新科兩大指標個股股價略顯疲弱，盤中持續平盤整理，包括越峰、凱美、鈞寶等在買單敲進下股價逆勢走揚。

光通訊族群中，包括華星光盤中大漲 7% 以上、光環與九陽也有 4% 以上漲幅，台通與台嘉碩在買盤敲進下盤中也有 2% 以上漲幅。

法人表示，美股休市與亞股普遍走跌下，台股今天也顯得疲乏無力，各族群指標類股大多呈現平盤整理，在美中下周重啟談判且結果出爐前，台股將持續量縮震盪，建議先觀望鎖定 6 月營收成長有基本面撐腰的個股，不宜貿然進場追高。