【華冠投顧】週五假日前……量縮黏巴達……個股表現中

◆盤勢分析

焦點個股：2408 南亞科、3163 波若威、2337 旺宏、2332 友訊、5264 鎧勝 - KY

今日因美國國慶日外資資金動能減少，加上在放假前週五賣壓較大，也容易量縮不攻擊。總之今日台股交易清淡是正常現象，無需自己嚇自己喔！！通常這種黏巴達量縮盤會以個股表現為主軸。權值股部份穩盤即可，不會攻擊。今天主要以拉 2408 南亞科、2474 可成以及部分金控股 2886 兆豐金、2891 中信金來護盤尾盤 2330 台積電拉抬 1.5 元，大盤指數由黑翻紅上漲 9 點，成交量縮至 851 億。

OTC 由 8299 群聯、6121 新普以及矽晶圓 5483 中美晶、6182 合晶、6488 環球晶等拉盤，而漲多的 3105 穩懋以及及跌跌不休 5347 世界先進壓盤，收盤漲 0.36%，成交量 272 億。

今日上漲族群有：一、DRAM，由於各應用市場旺季來臨讓伺服器需求提升，使記憶體市場下半年可望回升，預期 DRAM 價格跌幅趨緩，使相關個股如 2408 南亞科、8299 群聯、3260 威剛等股價大漲，2337 旺宏及 2344 華邦電也維持紅盤。二、5G 光纖，如 3163 波若威、4979 華星光、3234 光環、3221 台嘉碩、2332 友訊等。三、摺疊機／機殼，如 5264 鎧勝 - KY、2474 可成等…… 四、其他強勢股如 8044 網家、8121 越峰、3122 弘憶股、4942 嘉彰、2107 厚生、1736 喬山等……

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

