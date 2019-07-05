日本央行：暫時無開發央行數位貨幣的計畫

日本央行副行長 Masayoshi Amamiya 今日稍早表示，暫時沒有發行央行數位貨幣（CBDC）的計劃，部分原因在於 CBDC 對傳統商業銀行仍存在不確定性影響。他說道，「如果 CBDC 取代私人存款，這將侵蝕到商業銀行的信貸渠道，並對經濟產生負面影響」。另外，他還表明，「不認為發行 CBDC 可以提高負利率政策的實行效率，若真如此，無論是家戶或是公司，最終都會選擇持有現金，以避免受制於數位貨幣」。

馬杜羅政府命令委內瑞拉銀行接受石油幣交易

委內瑞拉財政部 7 月 4 日發布消息宣布，該國總統 Nicolas Maduro 要求委內瑞拉銀行 Banco de Venezuela 旗下所有分行機構必須接受政府以石油作為儲備金所發行的加密貨幣「石油幣（Petro）」。根據貼文，Maduro 日前明確下令，委內瑞拉銀行必須在全國將近 790 個據點開設石油幣交易櫃檯。此前，Maduro 已宣佈將向該國的年輕人士發放 9.24 億的玻利瓦爾，並開設 100 萬個石油幣錢包帳戶。

塞浦路斯財政部長：區塊鏈監管草案今年內到位

地中海島國塞浦路斯財政部長 Harris Georgiades 稱，該國的區塊鏈監管草案將在今年內到位，更將區塊鏈技術描述成：「一場近似於互聯網的新興技術革命」。此外，該國議長 Demetris Syllouris 也對區塊鏈技術的潛力表示稱讚，更盼望能隨著區塊鏈技術在公共和私營領域的全面實施，為現代社會的結構、組織和運作方式帶來巨大的變化。在他看來，國家戰略將支持塞浦路斯的數位創新，提供必要的框架，以及探索分佈式帳本技術（DLT）的應用路線圖。

新浪財經新聞 App 新添加密貨幣指數追蹤功能

CnLedger 7 月 3 日發布推特貼文表示，新浪財經新聞網日前在其手機 App 中，俏然添加加密貨幣指數追蹤功能，截圖可見，新浪財經新添加的指數將為用戶提供多種主流加密貨幣的價格和表現數據，例如：比特幣、比特幣現金、萊特幣、瑞波幣和以太幣。目前，該功能還提供了加密貨幣和區塊鏈產業的最新消息推播，但僅適用於手機 App，並未推出電腦網頁版本。截止截稿時間，新浪集團並未就此事做出回應。

比特幣、Libra 在 Twitter 上受美國用戶熱議

研究發現，美國用戶在 Twitter 上所發布比特幣和 Libra 相關推文數量為全球領先，佔 38.9%，而第二名則是英國佔 10.5%，接下來則依次為加拿大、土耳其、印度和澳洲。該報告還研究針對這些討論的正負面情緒進行研究，調查發現，秘魯的討論最為積極，而後就是馬來西亞、印尼、越南和意大利依次位居第二至第五。至於討論情緒最負面的國家則是委內瑞拉，提及不利因素的推文為 62%。

這篇文章 區塊客一分鐘新聞 – 7 月 5 日重點：日本央行稱無計畫發行 CBDC 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』