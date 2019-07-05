5G占上風！預估Wi-Fi將在歐盟聯網汽車規格議題上出局

歐盟 (EU) 各國在 4 日時，於聯網汽車 (Connected Car) 的通訊規格議題上，否決了歐洲理事會的 Wi-Fi 無線網路提案。而由德國 BMW 與美國高通 (QCOM-US) 所提倡的 5G 通訊方式，於目前則是取得優勢。

5G 與 Wi-Fi，何者在技術與安全上具有優勢，汽車及高科技產業在看法上相當分歧。根據歐盟官員的說法，在汽車產業占有份量的德國、法國，以及義大利等 21 個國家，都對歐洲理事會的 Wi-Fi 提案投下了反對票。

站在支持 Wi-Fi 通訊規格這一側的，有德國福斯、法國雷諾、日本豐田 (7203-JP)，以及恩智浦 (NXPI-US) 等。

5G 占上風！預估 Wi-Fi 將在歐盟聯網汽車規格議題上出局。(圖片：AFP)

而對 5G 通訊規格表示支持的，則有德國戴姆勒、美國福特 (F-US)、法國 PSA 集團、美國英特爾 (INTC-US)、韓國三星電子、瑞典愛立信、德國電訊，以及中國華為等。

歐洲理事會支持 Wi-Fi 的理由在於，有別於尚未普及的 5G 通訊技術，採用 Wi-Fi 的好處在於可立即上路，在道路安全方面有其價值。

對於這次的表決結果，主管運輸的歐盟執委柏爾克 (Violeta Bulc) 表示「我們將繼續與會員國們合作，並就他們的疑慮作出處理，並尋找出一個合適的方向」。

5G 的支持者們認為，該項技術在娛樂、交通資訊，以及導航方面的應用性較為寬廣。而通訊業界的遊說組織 ETNO(European Telecommunications Network Operators’ Association) 也對表決結果表示歡迎，因為他們已花費了數十億美元在 5G 的投資上。

ETNO 的總幹事 Lise Fuhr 表示「行動解決方案與 5G，為道路安全提供支援。現在汽車業界可以自由選擇最佳的科技，來保護用路人與駕駛們」。

另一個支持 5G 的團體 5GAA(5G Automotive Association)，其首席技術長 Maxime Flament 則表示，這個表決結果「是給理事會的一個強大訊息，即技術中立應站在優勢」。「唯有在現存技術間的公平競爭，才能在歐洲的公路上實現更安全有效率的流動性」Maxime Flament 說道。

歐盟部長們將在 7 月 8 日舉行會議，預計 Wi-Fi 的提案也將被正式否決。