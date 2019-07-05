政院拍板5G頻譜 發展進程加速 光通訊族群表現強勁

台股今 (5) 日受到美股休市、亞股普遍拉回影響，指數量縮震盪，預估成交量不到千億元，不過盤面上受惠政院拍板 5G 頻譜激勵，激勵光通訊族群股價表現強勁，波若威 (3163-TW) 漲幅接近 9% 直逼漲停，華星光 (4979-TW)、光環 (3234-TW) 漲幅皆逾 6%。

美中貿易戰促使全球 5G 通訊建設進程加速，包含韓國、美國、瑞士、英國、義大利、西班牙等各國陸續有運營商開始提供 5G 商用服務，中國也提前釋照，台灣也加速 5G 基礎建設，NCC 3 日修正相關草案，將公告期間縮短為 45 天，避免影響時程，預計 9 月受理業者申請參與 5G 競標，12 月啟動競標，力拚明年 1 月完成第 1 波 5G 釋照。

隨著 5G 建設進程加速，相關 5G 概念股成為盤面焦點，其中光通訊族群表現強勁，波若威早盤一度上攻漲停價位，突破季線、半年線，華星光漲幅也超過 6%，突破年線，一度攻上半年線位置，光環同樣漲幅超過 6%。

其他光通訊個股表現也都優於大盤，包含統新 (6426-TW)、上詮 (3363-TW)、台通 (8011-TW)、前鼎 (4908-TW) 等都力守盤上表現。

法人表示，雖然 5G 相關概念股近期受到華為禁令影響，但 5G 通訊發展已成為各國積極布局的方向，在 5G 規格和需求提升的情況下，預期包含光通訊產品、被動元件等個股仍有一定的成長動能。