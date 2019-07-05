DAIKIN：日本家用空調產量 可望連續2年創新高！

日本空調設備大廠大金工業 (DAIKIN)(6367-JP) 在 4 日時表示，2019 年度的全球家用空調生產台數，預估將年增 14% 至 835 萬台，連續 2 年創下新高。

伴隨著東南亞及印度的經濟成長，當地中產階級人數攀升，因而帶動了家用空調設備的需求，被認為是背後的主要原因。今後也將投入變頻式空調的生產，期盼能更進一步的推升銷量。

在日本國內市場方面，2019 年度的生產計畫為 90 萬台，和上年度維持相同水準。在海外市場方面，除了 2018 年投入生產的越南之外，也將提升泰國及馬來西亞的產量，計畫會較上個年度增加 100 萬台左右。

(圖片：Investing.com)

而面對媒體在美中貿易戰所帶來影響的相關提問時，大金的森田重樹執行董事僅表示「將強化在地方上的空調銷售，希望讓銷量維持在去年的同樣水準」。

去年的日本，由於創紀錄的熱浪襲擊，造成空調產品的需求量激增。不過根據今年的長期天氣預測，這個夏天似乎不會出現類似去年一般的炎夏，預估空調的銷量應會維持與去年幾乎同樣的 170 萬台水準。

以日本國內整體市場來看，2019 年度的家用空調生產台數，預估會落在 900 萬至 950 萬台，低於 2018 年度的 980 萬台。大金則打算強化高附加價值機種的銷售，以避免銷售額出現下滑。

大金也在同 (4) 日時，向媒體們說明了該公司滋賀製作所的空調生產戰略。在面對需求的波動，在產量上採取了彈性的因應方式，使得從原物料投入到完成產品的前導時間，在 2018 年度時達到 4 小時的成績，較過去 2003 年度減少約 94%。