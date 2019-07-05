2019下半年新興市場看俏？取決於Fed貨幣政策

《彭博社》對 42 名全球基金經理人、策略師及交易員的調查顯示，在預期主要央行貨幣政策將趨於寬鬆的情況下，2019 下半年，新興市場貨幣、債券和股票，前景看俏；而受訪者認為，對新興市場影響最大的因素，就是聯準會 (Fed) 的貨幣政策。

由調查結果可得知，印尼盾、俄羅斯盧布、中國和巴西股市，將成投資首選；土耳其、阿根廷債券，則是最不被看好的投資標的。

受訪者看好新興市場下半年表現。(圖：翻攝自彭博)

瑞穗銀行新興市場外匯交易員 Hironori Sannami 表示，Fed 及其他主要央行的貨幣政策，可能轉趨溫和，為新興市場提供了支撐。

調查結果稱，受訪基金經理人、策略師及交易員指出，Fed 的貨幣政策走向，是影響新興市場表現的首要因素，次要因素則為美中貿易爭端。

Fed 貨幣政策走向，是影響新興市場的首要原因。(圖：翻攝自彭博)

美國勞工部今 (5) 日將發布 6 月非農就業報告，市場將根據其結果，推估 Fed 的利率決議意向

美國私人企業 Automatic Data Processing 先前發布的就業報告顯示，6 月非農私人企業雇用人數增加 10.2 萬人，低於預測值 (12.2 萬人)，若今日公布的非農就業報告表現不佳，對 Fed 採取降息措施的預期，將隨之升溫。

美中貿易爭端方面，白宮首席經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 透露，兩國官員將在未來一週，透過電話聯繫，安排面對面的會晤時間。

中國商務部發言人高峰週四強調，中美經貿團隊，正在進行溝通，若雙方能夠達成貿易協議，美方必須把先前對中國商品加徵的關稅，全部取消。

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