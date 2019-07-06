〈ETF大講堂〉機器人ETF崛起

隨著科技的發展，機器人、AI 人工智慧相關主題持續發酵，投資人除了直接買入機器人個股外，也可以投資相關的基金和 ETF 來跟上這波潮流。在過去幾年中，市場已推出幾檔涵蓋機器人主題的 ETF。它們並不相同，但在績效表現上大多遵循非常相似的模式。

機器人 ETF 走勢 (圖片：etf.com)

在 2013 年 10 月，全球出現首檔追蹤機器人暨自動化指數的 ETF，也就是「ROBO 全球機器人與自動化指數 ETF」(ROBO)。如今該檔 ETF 的資產規模已達到 12 億美元以上，成分股包含來自美國、日本、等國等 10 國，共 85 家企業的機器相關科技公司，吸引不少市場資金青睞。

不過，ROBO 在 2019 年經歷了艱難的一年，是該集團唯一見到資金外流的基金，也是今年迄今為止表現最差的。截至 5 月底，已經損失了 7100 萬美元，並且落後於該集團的其他基金，僅成長了 12.35%。

儘管 ROBO 是該領域最成熟的基金，但並不是該領域規模最大的 ETF。在 2016 年 9 月所推出專門投資機器人和人工智慧產業的「Global X 機器人與人工智慧 ETF」(BOTZ) 資產規模達到 15 億美元。BOTZ 擁有更集中的 34 隻股票組合，其中日本公司占了幾乎一半的比例，其次是美國與瑞士的公司股。

BOTZ 專注於參與機器人和 AI 生產和開發的發達市場的公司。這些公司必須從與機器人和人工智慧相關的業務活動中獲得大量的營收，或者必須在該領域具有「明確的商業目的」才有資格被納入。此外，BOTZ 的資金流動性最強，平均每日美元成交量為 1530 萬美元。

另一方面，還有一檔值得注意的機器人 ETF，是在 2018 年所推出的「First Trust 納斯達克人工智慧與機器人 ETF」(ROBT)。該檔 ETF 納入約 90 家與機器人和 AI 相關的全球企業，透過美國消費者科技協會的評級來選擇投資組合，加權指數每季調整一次。目前 ROBT 持股中美國公司佔一半以上，其他也包含日本、英國、巴西、德國等國的公司股。產業方面以科技為主，同時也涵蓋醫療、通訊等公司。

目前 ROBT 的資金規模仍然相對較小，約為 5400 萬美元左右，且相比該領域中其他大型基金流動性稍差。但是，有鑑於在過去 12 個月中表現強勁，以及資金流入明顯，有很大的機會成為明日之星。