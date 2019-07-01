摩根大通：機器人占投資行為比率現已達80%

機器佔據越來越多投資比率並不是什麼大新聞，但它們的影響程度卻已接近令人震驚的程度。據一家大型投資公司指出，這個比率現在高達 80%。

根據摩根大通的估計，指數型基金和 ETF 等被動投資控制著約 60% 的股權資產，而依賴趨勢跟踪模型而非人為基本面研究的量化型基金現在佔據了 20% 的市占率。

這意味著現在很多股票交易都掌握在自動化的買家和賣家手中，許多知名投資人相信，市場對重大新聞越來越敏感，更容易出現劇烈的價格波動。

Omega Advisors 創始人 Leon Cooperman 之前表示，電腦交易正與市場共同形成「狂野西部」，並要求美國證券交易委員會 (SEC) 進行調查。

DoubleLine Capital CEO 岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 已經開始關注被動投資，並宣稱這已在全球股市引發了廣泛的問題。他稱之為「放牧行為」。

岡拉克去年 12 月表示，「我完全不是被動型投資的粉絲。事實上，我認為被動型投資早在我們進入全球股市的頂峰時就已達到狂熱狀態。」

雖然演算法模型在華爾街越來越受歡迎，但低成本的被動投資工具仍在繼續從投資市場獲取資產。根據摩根大通的說法，今年以來，被動型基金吸引了 390 億美元的資金流入，而主動型基金在 2019 年的損失高達 900 億美元。

（圖: 摩根大通）

摩根大通美國首席股票策略師 Dubravko Lakos-Bujas 週五 (28 日) 在報告中表示，「主動型投資資金流出速度處於週期性高位，而被動型投資資金流入的速度已經觸底，並且已經開始重新加速。」