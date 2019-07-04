【日盛投顧】盤後分析－指數區間震盪，類股輪動表現

◆盤勢分析

1. 受美股 S&P500 創新高激勵，台股今日呈現跳空開高震盪，2330 台積電守穩 10 日均線帶動指數收復 10 日線，盤面以被動元件、航運、生技及營建股等個股輪流走強，終場指數上漲 32.13 點，漲幅 0.30%，收在 10,775.90 點，成交金額為 973.32 億元。三大法人合計賣超 10.45 億元：外資賣超 0.98 億元、投信賣超 3.05 億元、自營商賣超 6.42 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

（1）量能：成交量萎縮至千億之下，後勢要放大至 10 日均量之上才有利多方轉強。

（2）均線：下檔支撐為月線 (約 10683 點附近)，上檔壓力約為 10850 點附近。

（3）技術指標：KD 向下開口擴大，提防短線回檔月線支撐。

（4）觀盤指標股：2330 台積電能否守穩半年線。

3. 櫃買指數上漲 0.68%，收在 139.93 點，相對集中市場強勢。短線支撐為 137 點附近，壓力為 141 點附近。

4. 台股選股方向可留意蘋概、遊戲、電競 NB、生技、航運、運動休閒、高殖利率股。

◆蘋概、遊戲、電競 NB、生技、航運、運動休閒、高殖利率股

1. 被動元件：類股跌深且多數具高殖率題材，今日吸引買盤進駐，指標股 2492 華新科今拉出中長紅並站上季線之上，帶動 6173 信昌電、2456 奇力新、8163 達方等個股轉強，不過就產業基本面第 3 季報價仍有跌價風險。

2. 航運：近期油價反彈至季線後開始回跌，對於航運廠成本有利，龍頭股 2603 長榮今持續走高即將跳戰今年的高點也帶動 2609 帶量拉出中長紅強勢站上季線之上，另外近期 BDI 本周創下 8 個月以來新高，也帶動相關族群 2605 新興、2606 裕民、2637 慧洋 - KY 持續創本波新高。

3. 生技：進入生技月題材，分類指數本周三創下今年新高，相關個股持續輪流做多方拉抬走高，今日由 4126 太醫強勢攻上漲停，1784 訊聯再度創下本波高，相關族群可留意原料藥廠 4119 旭富、1762 中化生，學名藥廠 1795 美時、4105 東洋，保健食品 1707 葡萄王，醫材 4107 邦特、醫美 4190 佐登 - KY。

4. 營建：強勢指標股 2520 冠德今除息當日填息，帶動 2546 根基、2548 華固、2538 基泰等個股轉強。

