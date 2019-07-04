台股盤後－大跌後回神 中小型股活跳跳 漲32點收復10日線

台股歷經昨 (3) 日大跌 121 點後，今天隨美股強勢，台股回神反彈，盤面上又以被動元件、中小型半導體股表現最亮眼，加權指數終場上漲 32.13 點，收在 10775.9 點，收復 10 日線，成交值微幅縮至 969.9 億元。

傳出失去繪圖晶片大廠輝達訂單的台積電，卻在 7 奈米技術慘電三星，此讓多頭重回台積電懷抱，台積電今天收漲 0.62%，收在 244 元，收復 10 日線。

今天中小型半導體股也強強滾，九暘電、百徽亮燈漲停，智原、京元電子、長華、新唐、海德威等都有 2-4% 不等的漲幅。

被動元件在奇力新、大毅等強勢填息，領軍被動元件族群行情火熱，華容、華新科、天揚、信昌電、國巨等都表現亮眼，櫃買市場中的九豪更亮燈漲停，被動元件股價跌深，擁高殖率的被動元件股吸引買盤進駐。

媒體報導，蘋果傳出打造新款折疊 iPad，預期與蘋果合作多年的軸承廠、機殼、觸控等用料未來有望同步大增，相關個股 TPK-KY、GIS-KY、可成等也都收紅回應。

整體來說，台股今日最低為 10750 點，最高點在 10791 點，上下波動不到 50 點，呈現橫盤區間，目前指數持續守穩季線之上，且月線與季線即將黃金交叉，今天收復 10 日線，技術面維持多頭格局不變。