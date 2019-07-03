〈日韓貿易戰〉因應日出口限制 南韓將砸8.54億美元開發本土晶片供應

據外電報導，在日本收緊對南韓一些高科技材料的出口限制後，一位韓國執政黨資深議員在週三 (3 日) 表示，韓國政府計畫每年投資 1 兆韓元 (8.5441 億美元) 用於開發和生產本土的晶片材料和設備。

日本經濟產業省 (METI) 在週一 (1 日) 宣布，將對南韓的科技材料出口實施限制，主要針對高科技材料，像是用在製造液晶電視與智慧型手機面板上的 3 項半導體材料，以向南韓在二戰時期徵用勞工的賠償問題上進行施壓。

對此，南韓執政黨重量級議員 Cho Jeong-sik 在週三向記者表示，韓國政府擬將每年投資 1 兆韓元在晶片供應鏈上，以應對日本暫停供半導體材料的限制。「我們正在針對這項投資進行初步的可行性分析。」Cho Jeong-sik 說道。

受到此項消息的激勵，南韓電子化工材料供應商 Ram Technology 週三盤中股價上漲 20%，Ocean Bridge 也上漲了 15%。

有市場分析師表示，日本實行的出口限制很可能會對韓國晶片巨頭三星電子和 SK 海力士等公司帶來衝擊，因為這些化學半導體材料是必不可少的。

數據公司 IHS Markit 在週三表示，日本對韓國的貿易限制將加劇全球貿易緊張局勢。半導體相關出口已經因全球電子產業的長期放緩而呈現緊張情勢。

IHS Markit 半導體研究執行董事 Len Jelinek 表示：「減少或消除這些材料的供應，將嚴重阻礙記憶體和其他半導體晶片的生產，影響包括三星電子和 SK 海力士在內的主要半導體製造商。」