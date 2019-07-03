美制裁華為使晶片供過於求 分析師：三星Q2獲利恐下滑60%

美國政府對華為祭出制裁，導致晶片供過於求的狀態，進一步惡化；分析師預期，在此情況下，南韓三星電子今年第 2 季的獲利，將大減約 60%，恐創近 3 年最差表現。

根據路透社報導，三星是全球最大 DRAM(動態隨機存取記憶體) 和 NAND(儲存型快閃記憶體) 晶片供應商，華為則是其第 2 大客戶，這讓三星對華為有著極高的營收曝險。

三星預計於本週五公布第 2 季財報，Refinitiv SmartEstimate 彙整 29 名分析師的預估資料顯示，三星第 2 季獲利可能只有 6 兆韓元 (約 51.4 億美元)，年減幅高達 60%。

分析師預期，三星可能需要好幾季的時間，才能讓獲利回穩，主因在於，市場成長已有所趨緩，晶片供給過剩的情形，恐將持續。

南韓券商 Sangsangin Investment & Securities 分析師 Jay Kim 認為，華為的需求量，是影響晶片價格的重要因素，若無其他買家可取代華為，三星恐怕只能降價求售。

集邦科技 (TrendForce) 預估，第 2 季 DRAM 晶片價格會下跌約 25%；上個月，集邦才將第 3 季的價格跌幅預測，從 10%，再下修至 15% 至 20%。