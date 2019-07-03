安倍：10月增稅後、沒有繼續調漲消費稅的打算

日本首相安倍晉三在週三 (3 日) 的討論會上表示，消費稅在 2019 年 10 月由原本的 8% 上調到 10% 之後，將不會作出進一步的調升。安倍說道「安倍政權完全沒有繼續調漲消費稅的打算」。

安倍：10 月增稅後、沒有繼續調漲消費稅的打算。(圖片：AFP)

日本 7 個朝野黨的黨首，在週三 (3 日) 參加了由日本記者俱樂部 (Japan National Press Club) 所主辦的黨首討論會。就消費稅的增稅問題、年金制度問題，以及憲法改正案等進行討論。也由於日本在 7 月 4 日時，將實施參議院選舉公報，也讓當天的論戰格外激烈。

日本首相安倍晉三 (自民黨總裁) 在當天會中，對參議院選舉的主要訴求「政治的安定」作出強調。而立憲民主黨的枝野幸男代表，則提出了「生活防衛」的主張。

在消費稅增稅的議題方面，在野黨立憲民主黨的枝野幸男代表則表示「在消費持續表現不佳的時候無法進行上調」，提出暫緩增稅的訴求。另其他在野黨，國民民主黨玉木雄一郎代表、日本維新之會的松井一郎代表，以及共產黨的志位和夫委員長也都主張必須暫緩。

在過去 2019 年 4 月 18 日時，日本執政黨自民黨的萩生田光一幹事長代行 (代理) 曾經表示，會視日本央行發表的 2019 年 6 月短觀報告內容，並依當時經濟情勢來判斷消費稅增稅是否如期上路。萩生田在當時說道「若是眼前的危險已清晰可見，不可能帶著大家往懸崖走」。

日本央行在 7 月 1 日所公布的 2019 年 6 月短觀數據，則顯示日本大企業及製造業在景氣 (DI) 看法上，較上季調查結果下滑 5 個點數，連續 2 季惡化。也是自 2016 年 9 月調查以來的低水準。日本官房副長官西村康稔在記者會上表示「支撐內需的基礎條件穩固」，強調消費稅增稅措施將依原定計畫進行。