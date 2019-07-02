美中已重啟談判 關稅大砲轉轟歐盟 40 億美元商品

由於飛機補貼爭端不斷，美國貿易代表辦公室週二 (2 日) 將對歐盟價值約 40 億美元商品祭出新關稅，美國已將關稅砲火主力從中國轉向歐盟。

上週 G20 川習會後，美中宣布休兵，暫停加徵中國新關稅，週二川普表示，美中貿易代表實際在川習會前，就已開始透過通話重啟談判。

川普稱，由於美中貿易逆差下，中國多年來擁有如此巨大的優勢 (佔盡美方便宜)，這意味與美中達成任何貿易協議都必須偏向美國利益。

然而，美中關稅戰趨緩之下，週二 (2 日) 川普政府卻將關稅大砲轟向歐盟。

由於美國和歐盟針對波音與空中巴士非法飛機補貼問題相互指責，美國貿易代表署 (USTR) 在 4 月 9 日提議對價值 110 億美元的歐洲輸美商品加徵關稅，包括民航機與各種奶酪等農產品。

美國貿易代表署週二 (2 日) 再度提出一份可加徵關稅的補充清單，該機構表示，為響應大眾意見，已在其初始清單中增加 89 個關稅子項，以便在世界貿易組織 (WTO) 對歐盟民用機補貼爭端中，強制執行美方的權利。

最新列出的加稅清單包括：橄欖、咖啡、牛奶、金屬製品、愛爾蘭和蘇格蘭威士忌，以及豬肉製品。

這項消息是在巴黎航空展期間發布，美國貿易代表辦公室表示，將於 8 月 5 日針對擬出的其他產品舉行聽證會。