錢潮？Alphabet兩大計畫邁向商用：機器人計程車、供網氣球

谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 旗下自動駕駛汽車公司 Waymo 獲得加州監管單位許可，可用其機器人計程車載送乘客。

加州公用事業委員會 (CPUC) 現已核准 Waymo 加入「自主車輛乘客服務試行計畫」。

此前 Waymo 宣布結盟 Lyft(LYFT-US) ，將其自動駕駛車提供給 Lyft(LYFT-US) 共享乘車的鳳凰城用戶使用。

CPUC 的核准格外重要，係因這讓多年戮力研究自動駕駛車技處的 Waymo 往商用化更推進一步。

但覬覦機器人計程車市場大餅的科技公司並不只有 Waymo，Uber (UBER-US) 也正努力發展和測試自家自動駕駛技術，另外，特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 今年稍早更揚言特斯拉汽車 2020 年某個時刻就能當作機器人計程車使用。

供網氣球計畫 Loon 肯亞起飛

除了自動駕駛車計畫有所進展，Alphabet 的供網氣球計畫 Loon 預計今年某時就能在肯亞提供商業服務。該公司已經獲得肯亞官方批准，可在該國範圍內飛行和測試，Loon 計畫發言人表示，再過幾個月就可以提供 Loon 商用服務。

目前這些氣球仍在途中，幾週後應可到達肯亞，Alphabet 公司尚須進行網路集成測試和確定文檔等，但一旦 Loon 確定啟動並運行後，肯亞山區居民也可以向肯亞第三大電信商 Telkom Kenya 購買 4G 服務，享受更快速的上網體驗。

Loon 氣球（圖片：AFP）

肯亞民航局局長 Captain Kibe 表示，他努力了數年終於能讓 Loon 計畫通關並展開測試，也讓肯亞成為 Loon 計畫內的第一個非洲國家。

外媒報導，其他國家官員和電信商仍對 Loon 計畫有疑慮，仍在靜觀 Loon 計畫是否能提供可靠、安全且有獲利的服務，例如 Loon 氣球靠太陽能發電，但氣球本身是塑料，經過強光曝曬可能數月就要更換一次外殼，且若發生強風，恐怕用戶也會因此斷線。

但其實 Loon 氣球已接受過類似的測驗，瑪利亞颶風襲擊波多黎各後，10 萬多人靠著 Loon 氣球才能上網。近日，Loon 氣球又部署在秘魯，為大地震後斷網的秘魯提供緊急網路服務，甚至有一個氣球打破 Loon 記錄，在平流層待了 223 天。

此回 Loon 氣球能否熬過非洲熾熱的陽光，證明其耐用性與能力，肯亞試運作將成為各界關注焦點。