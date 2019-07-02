〈楊金龍開講〉少子化和人口老化 是國內超額儲蓄一大因素

台灣央行總裁楊金龍今 (2) 日參加金融研訓院研討會時指出，國內超額儲蓄，主要反映人口結構變化和企業投資不振，台灣企業甚至由資金需求者，轉為資金供給者，因此思考台灣資金運用戰略，關鍵點應在如何促進企業與民間的實質投資。

楊金龍指出，台灣國外淨債權累積主要來自經常帳長期順差，而經常帳的順差則反映國內長期存在超額儲蓄，也就是國內有效需求不足，資源未能完全運用，因此透過投資或借貸予國外部門使用，國內企業超額儲蓄率甚至 2017 年達到 7.4% 高點，是台灣整體超額儲蓄擴大的重要因素。

據主計處統計，從 2009 到 2018 年，台灣平均儲蓄率 32.6%，投資率卻只有 21.2%，超額儲蓄率平均達 11.4%，不過，過去一年，由於國內投資增加、資本財進口擴增，使超額儲蓄率由 2017 年的 14.6% 降到 12.0%，同期間經常帳順差對 GDP 比率也降至 12.2%。

另一方面，台灣人口結構中，0-19 歲和 20-39 歲年齡層，占總人口比重開始下降，而 40-64 歲和 65 歲以上年齡層占比則快速攀升，且 2000 年初期以來 40-64 歲的占比更超越 0-19 歲，此期間儲蓄率也呈攀升趨勢。

楊金龍認為，少子化和人口老化，成為推升台灣民間儲蓄率的主要因素。

楊金龍表達憂心，台灣企業投資率呈現下降趨勢，不利研發創新與技術進步，而台灣經濟成長率在此期間的表現，低於全球經濟成長率的平均值。

楊金龍今日參與台灣金融研訓院「回流資金—再造產業成長契機」研討會，並以「台灣資金運用的戰略思考」為題提供意見。