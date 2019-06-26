央行：第一季國銀對外曝險 盧森堡超越香港居第3

台灣央行今 (26) 日公布第一季底本國銀行國家風險統計，美國持續作為我最大曝險國，中國居次，而此次排名有異動的是對盧森堡直接風險達 384.51 億美元，較上季增加近 30 億美元，超越對香港的直接風險 358.28 億美元，央行解釋，主要是因對盧森堡基金投資增加，也使盧森堡成為我國曝險第 3 大國家。

央行統計， 3 月底本國銀行外國債權直接風險餘額為 4170 億美元，較上季增加 2.70%，主要是因對非銀行的私人部門，和銀行部門債權增加所致，最終風險淨額為 3990 億美元，季增 2.76%。

央行說明，我國對外曝險增加主要是因，主要債務國貨幣第一季對美元升值，同時，對盧森堡基金投資增加，以及對澳大利亞因 RP 交易，使存出保證金增加。

國銀對中國債權最終風險淨額 672.08 億美元，終結連 3 季下滑轉為增加 6 億美元，主要是因本國銀行對路銀在台分行拆放增加；但若就對中國的直接風險來看，反而較上季減少 13 億美元至 435 億美元，則是因金融債券投資和放款減少。

另一方面，央行也指出，雖第一季底國銀對外曝險前 10 大國家，僅盧森堡和香港的名次有異動，但實際上看到對新南向的投資，尤其澳大利亞、新加坡均持續增加中，合計對新南向國直接風險為 712 億美元，季增 46 億元或 6.84%，最終風險為 622 億美元，季增 42 億美元或 7.27%，直接風險連 3 季增加。

不過，央行並不認為，我國因對新南向國曝險增加，全是貿易戰造成，「對外曝險並非短期可以移轉，後續還有待觀察」。

央行統計，3 月底外國債權直接風險前十大國家 (地區) 依序為美國、中國大陸、盧森堡、香港、日本、澳大利亞、開曼群島、英國、新加坡和英屬西印度群島，合計 3085 億美元，占我國外國債權直接風險餘額 73.99%。