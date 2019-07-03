立院三讀通過調降15項農漁產品關稅 稅損估2.1億元

立法院院會今 (3) 日三讀通過修正「海關進口稅則部分稅則」，調降 15 項農漁產品及加工食品關稅，盼有助參與跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）談判，其中最具爭議的日本山藥、溫州蜜柑、清酒三類，由現行的 16% 、 30% 、 40% 調降為 12% 、 15% 、 20% ，預估造成 2.1 億元稅損。

行政院提出海關進口稅則部分稅則修正草案，函請立法院審議。修法考量是為履行與巴拉圭於「第 1 屆台巴經濟合作協定聯合委員會」簽署的相關決議文。

調降 15 項農漁產品及加工食品關稅，是為了配合推動貿易自由化。包括 5 項冷凍水產品冷凍柳葉魚、未燻製蟳、海扇貝、墨魚及章魚，現行稅率 10% 至 30% ，減至 8% 到 25% ； 10 項農漁產品活生鮮或冷藏海扇貝、山藥、溫州蜜柑、調製奶皮、味噌、蛋黃醬、咖哩醬、固態或粉狀湯類及其調製品、穀類酒等，現行稅率 10% 至 40% ，降至 5% 到 20% 。

為了擴大台灣與友邦巴拉圭在 2017 年簽訂經濟合作協定效益，執行關稅減讓承諾，對巴國的粗製糖與精製糖增訂免關稅配額數量，增訂免關稅配額數量 5 萬公噸、 1 萬公噸，並對巴國冷凍豬筋分 5 年逐步調降關稅稅率至免稅，對巴國馬黛茶類等 29 項產品關稅稅率立即調降至免稅。初估稅損約 338 萬元。

另外，為了促進老舊大型柴油車汰舊換新，調降大型柴油車進口零組件關稅，包括 3.5 噸以上貨車、 10 人座以上大客車使用的零組件，關稅由現行 2.5% 到 15% 調降至零，稅損估約 5900 萬元，可降低大型柴油車成本和售價，有助柴油老車汰換。

財政部評估，這次修正調降關稅，可擴大台巴雙邊經貿交流及合作商機；降低移動汙染排放，減輕社會環境負擔，帶動相關產業發展；增進消費多樣性、降低加工生產成本、回應國內產業原物料進口需求，藉由關稅稅率合理化，創造有利台灣參與區域經濟整合的條件。