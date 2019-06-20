〈央行理監事會〉一文看懂本季會議四大重點

台灣央行今 (20) 日召開第二季理監事會議，除了如市場多數預期維持利率連 12 季不變，央行總裁楊金龍也提到其他重點，《鉅亨網》幫讀者整理今日會議重點，讓讀者一次看懂文章重點。

國內外局勢變化大 台灣維持適度寬鬆貨幣政策

本季央行理監事聯席會議中，理事一致決議利率繼續按兵不動，重貼現率維持 1.375%、擔保放款融通利率 1.75%、短期融通利率 3.625%，是「連 12 凍」，楊金龍解讀此為「適度寬鬆貨幣政策」，並朝「寬鬆」方向進行。

外貿和內需表現恐差於去年 繼續下修 GDP 至 2.06%

央行此次再度下調今年台灣經濟成長率 (GDP) 從 2.13% 至 2.06%，低於行政院主計總處 5 月底最新公布的預估值 2.19%，楊金龍說，貿易和內需恐怕都會比去年表現差，尤其美中貿易談判進展將是影響經濟成長的重要變數。

央行利率決策 不見得要跟著美國聯準會的腳步走

面對各國關注的美國聯準會動態，楊金龍認為美國升息，台灣不一定會升息，若美國降息，台灣也不見得要降息，主要是因貨幣政策不是萬靈丹，有侷限性，必須謹慎考量若降息的實質效果。

央行看到中南部房價漲 但不能靠升息解決

而對於自住客最關注的房價議題，楊金龍回應，境外資金回流易導致房價上漲預期心理，的確看到最近房市價量回升，然而，利率非處理房價的最佳工具，因利率須大幅調升才會影響房價，且無法規範利用自有資金投資大戶行為。

楊金龍也向市場信心喊話，強調「每季理事會都對房地產非常注意」，房價加劇波動恐不利金融穩定，將適時採行必要措施。